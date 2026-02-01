Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гримуары XVIII века - Гримуары XVIII века - Операция семи духов планет - Гримуар Армадель

Гримуары XVIII века - Гримуары XVIII века - Операция семи духов планет - Гримуар Армадель
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Occultism Paganism Witchcraft
Series Code Grimoire (21 books)

Текст «Операции семи духов планет» описывает главных архангелов и вторичных духов планетарного уровня, время и метод их вызывания, определенные полномочия и символы духов. Так называемые печати ангелов планет являются перерисовкой (иногда с упущениями) печатей ангелов дней недели из Гептаме-рона Петра де Абано. Печати олимпийских духов взяты из «Арба-теля Магии». Порядок планетарных ангелов основан на данных «Магического календаря» (Михаэль соответствует Меркурию, Рафаэль — Венере, Анаэль — Солнцу).

Текст написан довольно небрежно, знаки препинания в большей части текста отсутствуют, соответственно, разделение предложений и отдельных фраз не всегда явно. Мы старались сделать перевод максимально близким к оригинальному тексту, поэтому определенная часть добавленных знаков препинания может не соответствовать стандартам русского языка, но это сделано с целью отделения смысловых составляющих и предложений.

Несмотря на то, что текст манускрипта был написан в XVIII веке, дата составления «Операции семи духов планет» неизвестна, поскольку анализ других частей манускрипта говорит о том, что это лишь тексты, переписанные неким составителем сборника с других рукописей. Так что, скорее всего, мы имеем дело с копией работы, оригинал которой нам неизвестен.

Гримуары XVIII века - Операция семи духов планет - Гримуар Армадель

(Серия Code Grimoire)

СПб.: Издательство «Академия исследования культуры», 2020. — 164 с. : ил., [36] с. ил.

ISBN 978-5-94396-219-6

Гримуары XVIII века - Операция семи духов планет - Гримуар Армадель - Содержание

Предисловие

Аббревиатуры и сокращения

Операция Семи Духов Планет

Phul и Gabriel - Phaleg и Samael - Ophiel и Michael - Betor и Sachiel - Hagit и Raphael - Aratron и Cassiel - OchnAnael - Заклинание - Форма круга - Oriphiel - Camael - Hachariel - Zadkiel - Haniel - Saphziel - Michael - Возглашение - Отпускание

Гримуар Армадель

Магия Армадели - Теософия Отцов о Планетах - Теософия Отцов Обрезание, Иисус из Назарета - Теософия Отцов, потоки Иордана - Теософия Отцов, Сын Захарии в пустыни - Теософия Отцов, Ездра в долине Вавилона - Теософия Отцов, Дух Елисея - Теософия Отцов Жизни Илии - Теософия Отцов Мудрость Соломона - Теософия Отцов Испытатель и Полководец Иошуа - Теософия Отцов, Видение Man - Теософия Отцов. Посох Моисея - Теософия Отцов, Пастырь Моисея во внутренних пустыней - Теософия Отцов Пещера Эфрона - Теософия Отцов. Исход Авраама из Ура халдейского и Харрана - Теософия Отцов. Наука Отца Адама - Теософия Отцов, видение змея - Теософия Отцов. Видение образования Адама - Теософия Отцов, о Пифоне или некромантические злоупотребления - Теософия Отцов, об общении с гениям - Теософия, о трансформации гениев - Теософия Отцов, о гениях природы - Теология священных таинств Отцов, о науке возрождения Адама и сынов по Pelech - Теология священных таинств, о дьяволах и когда они связываются и становятся видимыми - Теология священных таинств Отцов. Дьяволы и как они связываются и становятся видимыми - Теология священных таинств Отцов. Дьяволы и как они связываются и становятся видимыми 1.0 - Теология священных таинств Отцов о путях узнавания Дьяволов и сокрытого ними - Теология священных таинств Отцов. Дьяволы и житие оных 100 Теология священных таинств Отцов. О путях узнавания добрых ангелов и как советоваться с ними - Теология священных таинств Отцов о жизни людей - Теология священных таинств Отцов. О сотворении душ людей - Теология священных таинств Отцов. О восстании и изгнании ангелов - Теология священных таинств Отцов. О жизни ангелов до падения - Теология священных таинств Отцов. О сотворении всех ангелов - Теология священных таинств Отцов. О Боге хранителе и уничтожителе, и создателе - Теология священных таинств Отцов. О том, что Бог лично троичен - Теология священных таинств Отцов. О том, что Бог в сущности один - Теология священных таинств Отцов. О тропах мудрости - Рациональная таблица или Каббалистический Свет, проникающий всякие [вещи] небесные, земные и инфернальные от богатейших - Слушай душа моя - Приготовление души - Приготовление души - Символы Михаэля

Приложение 1. Избранные страницы Arsenal MS 2344

Приложение 2. Избранные страницы Arsenal MS 826

Литература

Views 408
Rating 1.0 / 5
Added 01.02.2026
Author esxatos
Rate this publication:
1.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books