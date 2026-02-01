Гримуары XVIII века - Гримуары XVIII века - Операция семи духов планет - Гримуар Армадель

Текст «Операции семи духов планет» описывает главных архангелов и вторичных духов планетарного уровня, время и метод их вызывания, определенные полномочия и символы духов. Так называемые печати ангелов планет являются перерисовкой (иногда с упущениями) печатей ангелов дней недели из Гептаме-рона Петра де Абано. Печати олимпийских духов взяты из «Арба-теля Магии». Порядок планетарных ангелов основан на данных «Магического календаря» (Михаэль соответствует Меркурию, Рафаэль — Венере, Анаэль — Солнцу).

Текст написан довольно небрежно, знаки препинания в большей части текста отсутствуют, соответственно, разделение предложений и отдельных фраз не всегда явно. Мы старались сделать перевод максимально близким к оригинальному тексту, поэтому определенная часть добавленных знаков препинания может не соответствовать стандартам русского языка, но это сделано с целью отделения смысловых составляющих и предложений.

Несмотря на то, что текст манускрипта был написан в XVIII веке, дата составления «Операции семи духов планет» неизвестна, поскольку анализ других частей манускрипта говорит о том, что это лишь тексты, переписанные неким составителем сборника с других рукописей. Так что, скорее всего, мы имеем дело с копией работы, оригинал которой нам неизвестен.

Гримуары XVIII века - Операция семи духов планет - Гримуар Армадель

(Серия Code Grimoire)

СПб.: Издательство «Академия исследования культуры», 2020. — 164 с. : ил., [36] с. ил.

ISBN 978-5-94396-219-6

Гримуары XVIII века - Операция семи духов планет - Гримуар Армадель - Содержание

Предисловие

Аббревиатуры и сокращения

Операция Семи Духов Планет

Phul и Gabriel - Phaleg и Samael - Ophiel и Michael - Betor и Sachiel - Hagit и Raphael - Aratron и Cassiel - OchnAnael - Заклинание - Форма круга - Oriphiel - Camael - Hachariel - Zadkiel - Haniel - Saphziel - Michael - Возглашение - Отпускание

Гримуар Армадель

Магия Армадели - Теософия Отцов о Планетах - Теософия Отцов Обрезание, Иисус из Назарета - Теософия Отцов, потоки Иордана - Теософия Отцов, Сын Захарии в пустыни - Теософия Отцов, Ездра в долине Вавилона - Теософия Отцов, Дух Елисея - Теософия Отцов Жизни Илии - Теософия Отцов Мудрость Соломона - Теософия Отцов Испытатель и Полководец Иошуа - Теософия Отцов, Видение Man - Теософия Отцов. Посох Моисея - Теософия Отцов, Пастырь Моисея во внутренних пустыней - Теософия Отцов Пещера Эфрона - Теософия Отцов. Исход Авраама из Ура халдейского и Харрана - Теософия Отцов. Наука Отца Адама - Теософия Отцов, видение змея - Теософия Отцов. Видение образования Адама - Теософия Отцов, о Пифоне или некромантические злоупотребления - Теософия Отцов, об общении с гениям - Теософия, о трансформации гениев - Теософия Отцов, о гениях природы - Теология священных таинств Отцов, о науке возрождения Адама и сынов по Pelech - Теология священных таинств, о дьяволах и когда они связываются и становятся видимыми - Теология священных таинств Отцов. Дьяволы и как они связываются и становятся видимыми - Теология священных таинств Отцов. Дьяволы и как они связываются и становятся видимыми 1.0 - Теология священных таинств Отцов о путях узнавания Дьяволов и сокрытого ними - Теология священных таинств Отцов. Дьяволы и житие оных 100 Теология священных таинств Отцов. О путях узнавания добрых ангелов и как советоваться с ними - Теология священных таинств Отцов о жизни людей - Теология священных таинств Отцов. О сотворении душ людей - Теология священных таинств Отцов. О восстании и изгнании ангелов - Теология священных таинств Отцов. О жизни ангелов до падения - Теология священных таинств Отцов. О сотворении всех ангелов - Теология священных таинств Отцов. О Боге хранителе и уничтожителе, и создателе - Теология священных таинств Отцов. О том, что Бог лично троичен - Теология священных таинств Отцов. О том, что Бог в сущности один - Теология священных таинств Отцов. О тропах мудрости - Рациональная таблица или Каббалистический Свет, проникающий всякие [вещи] небесные, земные и инфернальные от богатейших - Слушай душа моя - Приготовление души - Приготовление души - Символы Михаэля

Приложение 1. Избранные страницы Arsenal MS 2344

Приложение 2. Избранные страницы Arsenal MS 826

Литература