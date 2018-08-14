Инквизиция - Царство страха - Тоби Грин

Святейшая католическая инквизиция. Словосочетание, на века став­шее символом подавления свободной мысли, ужаса, тотальной слежки, безжалостных пыток. Но сколько правды за этими чудовищными мифами? Почему современники - особенно вначале - вовсе не считали инкви­зицию ни пугающей, ни несправедливой? Почему именно инквизиция всемерно поддерживала путешествие Колумба? И правда ли, что в действительности инквизиторы сплошь и рядом выполняли обычные полицейские функции? Против кого и чего сражались инквизиторы? По какому принципу строилась их сложная, разветвленная организация? И как удалось инквизиции продержаться столь долго? Об этом рассказывает Тоби Грин в своей оригинальной и удивительно интересной книге! Когда нацисты пришли за коммунистами, я оставался безмолвным. Я не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я промолчал. Я не был социал-демократом. Когда они пришли за членами профсоюза, я не стал протестовать. Я не был членом профсоюза. Когда они пришли за евреями, я не возмутился. Я не был евреем. Когда пришли за мной, не осталось никого, кто бы выступил против. Пастор Мартин Нимёллер

Тоби Грин - Инквизиция - Царство страха

Inquisition: The Reign of Fear Из-ва: АСТ, АСТ Москва, 2010, 544 стр. ISBN 978-5-17-061074-7 ISBN 978-5-403-01989-7

Тоби Грин - Инквизиция - Царство страха - Содержание Глава 1. Конец толерантности

Глава 2. Костры распространяются

Глава 3. Замученное правосудие

Глава 4. Бегство

Глава 5. Враг среди своих

Глава 6. Террор охватывает весь мир

Глава 7. Исламская угроза

Глава 8. Чистота любой ценой

Глава 9. Все аспекты жизни

Глава 10. Управление страхом

Глава 11. Угроза знания

Глава 12. Невротическое общество

Глава 13. Паранойя

Глава 14. Крах страха и страх краха

Тоби Грин - Инквизиция - Царство страха - Валенсия, 1587 г.

После выселения морисков из Гранады настроения начали накаляться по всей стране. Палаты инквизиции в Валенсии и в Сарагосе (теперь в этих районах наблюдалась самая большая численность морисков) были набиты доносами, которые приводили к пыткам, «очищению», возврату в лоно в церкви и «освобождению». Возникла любопытная зависимость между годами исламской ереси и фактическим распространением самой ереси. Подобно теоретическим рассуждениям физиков о кошке Шредингера, в истории и политике восприятие опасности и врагов вносило решительный вклад в реальность.

Во внутренних районах Валенсии в 1572 г. инквизиция арестовала хирурга-мориска Дамиана Асена Доббера, присудив его к очищению как тайного мусульманина. В 1587 г., когда атмосфера враждебности раскалилась до предела, Доббера снова арестовали. Выступило пять свидетелей, которые заявили: в городе Бюноль всем известно, что этот врач является «альфаки» (мусульманским ученым).

В течение многих вечеров по пятницам мужчины и женщины из общины морисков Бюноля в своих лучших одеждах собирались у него в доме. Это вызвало сплетни среди остальных жителей города. Однажды вечером в пятницу пять свидетелей решили схватить еретиков за руку на месте преступления.

В тот вечер главная дверь в дом Доббера была заперта. Но пятеро добрых горожан Бюноля нашли другой вход, расположенный в боковой стене. Когда они ворвались в здание, то увидели, что Доббер сидит с лютней в руках и без обуви на ногах. Он нараспев читал книгу, которую другой мориск открывал перед ним. Врача окружали около пятидесяти морисков в открытом дворике с четырьмя колоннами по углам. С каждой стороны стояла каменная скамья, которая была своеобразным алтарем. На скамье лежали крупные раковины, наполненные водой, покрыт он был синей скатертью.

Двор, как заявили свидетели, напоминал мечеть, которую они видели в Гранаде. Женщины сидели на покрывалах и подушках, мужчины разместились вокруг них на скамейках.

Для инквизиции все это было равноценно дымящемуся ружью. Конечно же, Доббер руководил чтением исламских молитв, будучи окруженным пятью стоящими горожанами.

Однако Доббер отрицал все обвинения. Мориски города пришли к нему, потому что он был общественным писцом и счетоводом. В этом собрании не имелось вообще ничего исламского.

Действительно, если задуматься о том, что на самом деле видели свидетели, то возникают сомнения относительно происходившего. Они подсмотрели, как Доббер играл на музыкальном инструменте и читал книгу, имелись раковины, синяя скатерть и вода. Это свидетели восприняли как «алтарь».

Но с подобными предметами не связано ничего, что характерно для ислама. Они могли использоваться только в декоративных целях. Здание «было похоже на мечети Гранады», но жизнь в соответствии с эстетическим вкусом морисков была вполне естественной для архитектуры постисламской Испании.

Еще на этом собрании присутствовали пятьдесят морисков. Но большие компании друзей совсем не обязательно являются признаком ереси.

Возможно, у «старых христиан» города Бюноль возникли какие-то подозрения в отношении увиденного ими. Доббер был одним из самых богатых морисков города, что уже само по себе выделяло его как лидера общины. Так что восприятие и предвзятость сыграли свою роль в доносе. Безусловно, какой-то смысл в обвинении был. Но отсутствие ясного доказательства просто говорит о том, насколько атмосфера может помешать отличить фантазию от реальности.