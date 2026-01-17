Грин - Исследования Юнга в области астрологии

Это - работа, которую я тщетно искал в течение нескольких десятилетий, но, как ни парадоксально, она могла быть написана только сейчас. Годами я пытался найти место астрологии в работах Юнга. Подобно герметической загадке, знаки и шифры астрологии были одновременно и очевидны, и скрыты: от упоминаний об изучении этой темы в переписке Юнга с Фрейдом и в воспоминаниях пациентов и коллег, до многочисленных отсылок в его алхимических работах, роли «астрологического эксперимента» в его работе о синхронистичности, до обширной астрологической структуры его исследования психологического значения прецессии равноденствий в «Эоне». Кроме того, существовал «след», который связывал все это с основной частью его работы и процессом ее формирования. Принятие работы Юнга астрологами в двадцатом веке еще больше усложнило дело, поскольку сложная история приема также нуждалась в реконструкции. И, наконец, в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков не хватало вторичного материала по истории астрологии, который мог бы послужить ориентиром и отправной точкой.

Решение этой загадки было достигнуто двумя способами. Во-первых, публикация «Красной книги» Юнга открыла возможность для изучения связи между научными исследованиями Юнга впервые на основе первичной документации: каким образом они стимулировали его сны, видения и фантазии; как он применял их для построения личной космологии в виде литературной, теологической, философской и изобразительной работы, обогащенной символическими параллелями; и как он пытался перевести все это на концептуальный язык зарождающейся новой психологии, которую он, в свою очередь, использовал как герменевтический ключ для сравнительного изучения процесса трансформации в эзотерических традициях. Появился критический документальный источник, с помощью которого можно установить связь между его жизнью, практикой и работой, и который также служит рычагом для того, чтобы разобрать завалы многочисленных мифов и легенд, которыми обросла его работа. Во-вторых, появилась писательница с научным образованием в соответствующих областях, сумевшая использовать эти материалы, чтобы определить место астрологии в работе Юнга и место работ Юнга в истории астрологии.

Лиз Грин - Исследования Юнга в области астрологии - Пророчества, магия и свойства времени

Касталия, 2022. — 290 стр.

ISBN 978-5-521-18605-1

Лиз Грин - Исследования Юнга в области астрологии - Пророчества, магия и свойства времени - Содержание