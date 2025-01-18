Грин Лиз - Говард Саспортас - Развитие личности - Динамика бессознательного
Возможно, существуют некоторые весьма глубокие причины, по которым нас как астрологов начинают воспринимать более серьёзно —и по которым мы как астрологи всё чаще сталкиваемся с вызовом более серьёзно и более профессионально относиться к самим себе.
Во-первых, астрологический консультант вольно или невольно узурпирует роль, которая когда-то принадлежала священнику, врачу и психиатру. Клиент больше не является просто доверчивой душой, ищущей предсказаниий судьбы, или склонным к эзотерике искателем, интересующимся, чем он занимался в прошлом воплощении. У клиента может быть депрессия без внешней причины, он может быть тревожным или испуганным, в муках эмоционального кризиса или разрыва отношений, в поиске серьёзного понимания потенциальных профессиональных возможностей, в апатии и неспособности найти применение своим талантам.
Короче говоря, у клиента могут быть психологические проблемы и вопросы, и он может осознанно искать понимания этих проблем, чтобы иметь больше возможностей для выбора и реагирования — ситуация, которая может относиться практически к любому человеку, оказавшемуся на жизненном перепутье. И при должном уважении к тем читателям, которые могут быть представителями духовенства или психиатрии, этот клиент с психологическими проблемами часто просто не находит той терпимости или глубины понимания, коих вполне справедливо ожидает от духовенства, но получает вместо этого бессмысленные афоризмы. Или может не получить понимания симптомов и открытости их обсуждения без навешивания клинических ярлыков — понимания и открытости, предложить которые ортодоксальный медицинский истеблишмент иногда находит довольно трудным. Итак, вольно или нет, сознательно или нет, астролог теперь выступает в качестве консультанта.
Лиз Грин - Говард Саспортас - Развитие личности - Семинары по психологической астрологии - Том I
М.: Касталия, 2025. — 298 с.
ISBN 978-5- 521-24353-2
Лиз Грин - Говард Саспортас - Развитие личности - Семинары по психологической астрологии - Том I - Содержание
Введение
Часть первая. Стадии детства
- Ваши врождённые образы
- Архетипические паттерны, как они показаны в карте рождения ...
- Работая с паттернами
- Переживание и понимание паттернов
- Способы возможной трансформации паттернов
- Элемент выбора
- Фазы детства
- Пренатальный опыт
- Архетип рождения
- Асцендент
- Оральная стадия
- Потребность, любовь и ненависть
- Страх преследования и депрессивная тревога
- Вопрос выживания
- Анальная стадия
- Битва за горшок
- Астрологические соответствия
- Полярность Земли и Воды
- Зональная путаница
- Третий дом
- Эдипальная стадия
- Школьный возраст
- Подростковый период
Часть вторая. Родительский брак в гороскопе
- Архетипическая основа и психологические последствия
- Примеры карт
Часть третья. Субличности и психологические конфликты
- Внутренний конгресс
- Связанные понятия
- Называние субличностей
- Архетипическое ядро
- Планеты, знаки, субличности
- Как распознавать субличности
- Поиск субличностей в карте
- Деградация архетипов
- Идентификация субличностей
- История из жизни
- Субличности, в основе которых лежит любовь
- Волевой тип субличности
- Дилемма любовь — воля
- Изменение против сохранения
- Расщепление между мистиком и прагматиком
- Голова, сердце, живот
- Работа против игры
- Дилемма свобода — близость
- Критики и саботажники
- Внутренний ребёнок
- Направляемая медитация субличности
Часть четвертая. Пуэр и сенекс
- Архетипический образ пуэра
- Астрология пуэра
- Два примера карт
Рекомендуемая литература
Среди доступных нам ныне карт и моделей человеческой психики, которых становится все больше и больше, есть одна, которая отличается особенной глубиной, тонкостью и важностью — карта, описывающая дуализм сознательного и бессознательного. Этот взгляд на психику называется «динамическим» из-за напряжения, движения и обмена, присущих такой двойственности.
Лиз Грин и Говард Саспортас - Динамика бессознательного - Семинары по психологической астрологии - Том II
М.: Касталия, 2025. — 326 с.
ISBN 978-5-521-24415-7
Лиз Грин и Говард Саспортас - Динамика бессознательного - Семинары по психологической астрологии - Том II - Содержание
Введение
Часть первая. Астрология и психология агрессии
- Два лика агрессии
- Греческий Арес
- Римский Марс
- Марс в домах: греческий или римский?
- Здоровая агрессия
- Физиология агрессии и гнева
- Другие сигнификаторы агрессии в карте
- Агрессивен ли Сатурн?
- Сравнение агрессивности Марса и Плутона
- Оно-гнев против эго-гнева
- Аспекты к Марсу
- Как вы выражаете агрессию в своей жизни?
- Психопатология агрессии
- Способы выражения и трансформации агрессии
- Заключение
Часть вторая. Депрессия Психологическая динамика депрессии
- Архетипическая основа депрессии
- Астрологические сигнификаторы депрессии
- Прогрессии и транзиты как триггеры депрессии
- Обсуждение и примеры карт
Часть третья. Поиск возвышенного
- Комплекс Ионы
- Эго
- Знаки и дома как процесс развития
- Высшее Я
- Сфера сверхсознательного
- Кронос и его дети
- Юпитер спешит на помощь
- Поиск смысла жизни
- Иерархия потребностей по Маслоу
- Знак и дом Юпитера в поисках смысла
- Планеты в девятом доме
- Уран, Нептун и Плутон как качества сверхсознания
- Реальное «я»
- Реальное «я» в отличие от Высшего Я
- Психосинтез и карта рождения
- Сопротивление возвышенному
- Страх перемен
- Страх потери индивидуальности
- Страх ответственности. Страх власти
- Страх неадекватности
- Страх потерять мнение
- Страх оказаться на неверном пути
- Страх прослыть чудаком
- Как личность сопротивляется возвышенному
- Вытеснение
- Проекция
- Рационализация
- Защитный пессимизм
- Догматизация
- Кризисы и конфликты на духовном пути
- Кризисы, предшествующие духовному пробуждению
- Кризисы и реакции, вызванные духовным пробуждением
- Этапы процесса трансформации
Часть четвертая. Алхимический символизм в гороскопе
- Алхимия как психологическая метафора
- Этапы алхимического опуса
- Calcinatio
- Solutio
- Историческая интерлюдия
- Coagulatio
- Sublimatio
- Примеры карт
Рекомендуемая литература
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