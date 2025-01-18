Грин Лиз - Говард Саспортас - Развитие личности - Динамика бессознательного

Возможно, существуют некоторые весьма глубокие причины, по которым нас как астрологов начинают воспринимать более серьёзно —и по которым мы как астрологи всё чаще сталкиваемся с вызовом более серьёзно и более профессионально относиться к самим себе.

Во-первых, астрологический консультант вольно или невольно узурпирует роль, которая когда-то принадлежала священнику, врачу и психиатру. Клиент больше не является просто доверчивой душой, ищущей предсказаниий судьбы, или склонным к эзотерике искателем, интересующимся, чем он занимался в прошлом воплощении. У клиента может быть депрессия без внешней причины, он может быть тревожным или испуганным, в муках эмоционального кризиса или разрыва отношений, в поиске серьёзного понимания потенциальных профессиональных возможностей, в апатии и неспособности найти применение своим талантам.

Короче говоря, у клиента могут быть психологические проблемы и вопросы, и он может осознанно искать понимания этих проблем, чтобы иметь больше возможностей для выбора и реагирования — ситуация, которая может относиться практически к любому человеку, оказавшемуся на жизненном перепутье. И при должном уважении к тем читателям, которые могут быть представителями духовенства или психиатрии, этот клиент с психологическими проблемами часто просто не находит той терпимости или глубины понимания, коих вполне справедливо ожидает от духовенства, но получает вместо этого бессмысленные афоризмы. Или может не получить понимания симптомов и открытости их обсуждения без навешивания клинических ярлыков — понимания и открытости, предложить которые ортодоксальный медицинский истеблишмент иногда находит довольно трудным. Итак, вольно или нет, сознательно или нет, астролог теперь выступает в качестве консультанта.

Лиз Грин - Говард Саспортас - Развитие личности - Семинары по психологической астрологии - Том I

М.: Касталия, 2025. — 298 с.

ISBN 978-5- 521-24353-2

Лиз Грин - Говард Саспортас - Развитие личности - Семинары по психологической астрологии - Том I - Содержание

Введение

Часть первая. Стадии детства

Ваши врождённые образы

Архетипические паттерны, как они показаны в карте рождения ...

Работая с паттернами

Переживание и понимание паттернов

Способы возможной трансформации паттернов

Элемент выбора

Фазы детства

Пренатальный опыт

Архетип рождения

Асцендент

Оральная стадия

Потребность, любовь и ненависть

Страх преследования и депрессивная тревога

Вопрос выживания

Анальная стадия

Битва за горшок

Астрологические соответствия

Полярность Земли и Воды

Зональная путаница

Третий дом

Эдипальная стадия

Школьный возраст

Подростковый период

Часть вторая. Родительский брак в гороскопе

Архетипическая основа и психологические последствия

Примеры карт

Часть третья. Субличности и психологические конфликты

Внутренний конгресс

Связанные понятия

Называние субличностей

Архетипическое ядро

Планеты, знаки, субличности

Как распознавать субличности

Поиск субличностей в карте

Деградация архетипов

Идентификация субличностей

История из жизни

Субличности, в основе которых лежит любовь

Волевой тип субличности

Дилемма любовь — воля

Изменение против сохранения

Расщепление между мистиком и прагматиком

Голова, сердце, живот

Работа против игры

Дилемма свобода — близость

Критики и саботажники

Внутренний ребёнок

Направляемая медитация субличности

Часть четвертая. Пуэр и сенекс

Архетипический образ пуэра

Астрология пуэра

Два примера карт

Рекомендуемая литература

Среди доступных нам ныне карт и моделей человеческой психики, которых становится все больше и больше, есть одна, которая отличается особенной глубиной, тонкостью и важностью — карта, описывающая дуализм сознательного и бессознательного. Этот взгляд на психику называется «динамическим» из-за напряжения, движения и обмена, присущих такой двойственности. Среди доступных нам ныне карт и моделей человеческой психики, которых становится все больше и больше, есть одна, которая отличается особенной глубиной, тонкостью и важностью — карта, описывающая дуализм сознательного и бессознательного. Этот взгляд на психику называется «динамическим» из-за напряжения, движения и обмена, присущих такой двойственности.

Лиз Грин и Говард Саспортас - Динамика бессознательного - Семинары по психологической астрологии - Том II

М.: Касталия, 2025. — 326 с.

ISBN 978-5-521-24415-7

Лиз Грин и Говард Саспортас - Динамика бессознательного - Семинары по психологической астрологии - Том II - Содержание

Введение

Часть первая. Астрология и психология агрессии

Два лика агрессии

Греческий Арес

Римский Марс

Марс в домах: греческий или римский?

Здоровая агрессия

Физиология агрессии и гнева

Другие сигнификаторы агрессии в карте

Агрессивен ли Сатурн?

Сравнение агрессивности Марса и Плутона

Оно-гнев против эго-гнева

Аспекты к Марсу

Как вы выражаете агрессию в своей жизни?

Психопатология агрессии

Способы выражения и трансформации агрессии

Заключение

Часть вторая. Депрессия Психологическая динамика депрессии

Архетипическая основа депрессии

Астрологические сигнификаторы депрессии

Прогрессии и транзиты как триггеры депрессии

Обсуждение и примеры карт

Часть третья. Поиск возвышенного

Комплекс Ионы

Эго

Знаки и дома как процесс развития

Высшее Я

Сфера сверхсознательного

Кронос и его дети

Юпитер спешит на помощь

Поиск смысла жизни

Иерархия потребностей по Маслоу

Знак и дом Юпитера в поисках смысла

Планеты в девятом доме

Уран, Нептун и Плутон как качества сверхсознания

Реальное «я»

Реальное «я» в отличие от Высшего Я

Психосинтез и карта рождения

Сопротивление возвышенному

Страх перемен

Страх потери индивидуальности

Страх ответственности. Страх власти

Страх неадекватности

Страх потерять мнение

Страх оказаться на неверном пути

Страх прослыть чудаком

Как личность сопротивляется возвышенному

Вытеснение

Проекция

Рационализация

Защитный пессимизм

Догматизация

Кризисы и конфликты на духовном пути

Кризисы, предшествующие духовному пробуждению

Кризисы и реакции, вызванные духовным пробуждением

Этапы процесса трансформации

Часть четвертая. Алхимический символизм в гороскопе

Алхимия как психологическая метафора

Этапы алхимического опуса

Calcinatio

Solutio

Историческая интерлюдия

Coagulatio

Sublimatio

Примеры карт

Рекомендуемая литература