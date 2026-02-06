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Грин Лиз - Хирон в любви

Грин Лиз - Хирон в любви
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Книга всемирно известного астропсихолога Лиз Грин «Хирон в любви» — это глубокое исследование одного из самых загадочных и болезненных символов в астрологии. Хирон, известный как «раненый целитель», олицетворяет ту часть нашей души, которая столкнулась с несправедливой болью и неизлечимыми ранами. В этой работе Грин переносит фокус внимания на сферу личных отношений, объясняя, как наши глубочайшие уязвимости становятся либо камнем преткновения, либо источником мудрости и сострадания в союзе с другим человеком.

Первая часть книги погружает читателя в мифологические корни Хирона, анализируя его происхождение и трагическую встречу с Гераклом. Лиз Грин мастерски связывает древний ритуал «козла отпущения» с современной психологической динамикой в семье и парах. Она исследует, почему мы склонны обвинять партнеров в своей боли и как осознание природы этой раны позволяет выйти из замкнутого круга повторений и кармических сценариев. Это не просто учебник по астрологии, а философское размышление о невинности, опыте и принятии человеческого несовершенства.

Практическая ценность книги раскрывается в детальном анализе синастрий (карт совместимости) и композитных карт. На примерах таких известных личностей, как Джонни Депп и Эмбер Херд или члены британской королевской семьи, автор показывает, как аспекты Хирона с Солнцем, Луной, Венерой и Марсом влияют на динамику отношений. Книга помогает понять, что «рана в отношениях» не всегда означает их крах, но может стать призванием к глубокой духовной трансформации. Издание станет незаменимым трудом для профессиональных астрологов, психологов и всех, кто стремится к осознанности в любви.

Лиз Грин — Хирон в любви

«Касталия», 2026. — 262 с.
ISBN 978-5-907969-78-0

Лиз Грин — Хирон в любви — Содержание

  • Введение: Загадка Хирона и процесс освоения новых астрологических символов.

  • Часть первая. Природа Хирона:

    • Иконография и значение мифических гибридов.

    • Миф о раненом целителе: происхождение, битва с кентаврами и отказ от бессмертия.

    • Психологические аспекты: невинность и опыт, «игра в обвинение», Хирон и карма.

  • Часть вторая. Хирон в Синастрии:

    • Аспекты Хирона с планетами (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн).

    • Культурные стереотипы и группы поколений (Хирон в знаках от Девы до Рыб).

    • Разбор примеров: Эдуард VIII и Уоллис Симпсон, Джонни Депп и Эмбер Херд.

    • Транзиты Хирона и его положение на углах карты.

  • Часть третья. Хирон в семье: Натальные аспекты в британской королевской семье, архетип царя-жреца и Хирон как призвание.

  • Часть четвёртая. Хирон в композитной карте: Анализ раны внутри самих отношений на примере Элвиса Пресли и полковника Тома Паркера.

  • Часть пятая. Хирон и козёл отпущения: Древний ритуал и его проявление в семейной системе.

  • Заключение

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Added 06.02.2026
Author brat Vadim
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