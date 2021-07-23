Грин Мэг - Папа Иоанн Павел II
Даже если бы Кароля Войтылу не выбрали папой, который вместе со своей паствой перешел из прошлого тысячелетия в нынешнее, окруженный благоговейным почтением миллионов людей по всему миру, его жизнь все равно была бы незаурядной. Обычный польский школьник, любивший детские забавы, он сумел стойко перенести удары судьбы и стал талантливым лингвистом, общественным деятелем и писателем; пережил нацистскую оккупацию, эпоху «железного занавеса» и увидел падение коммунизма в Польше под ударами «Солидарности». Быстрому восхождению Кароля Войтылы по ступеням церковной иерархии способствовали живой ум, умение строить отношения с людьми и тесное общение с паствой, особенно с молодежью.
Иоанн Павел II не ограничивался внутренними делами Ватикана. Он всеми силами способствовал преодолению проблем и разногласий, осложнявших отношения Католической церкви с иудеями и восточным православием. Выступая послом мира, понтифекс неустанно путешествовал и встречался с людьми, несмотря на преклонные годы и приступы болезни Паркинсона. Книга затрагивает многие аспекты жизни и личности папы, его отношения с родными и близкими, особенности ума и характера. При всей сдержанности изложение не лишено критических замечаний по поводу традиционных для папского престола проявлений консерватизма. Издание включает список печатных и электронных источников, использованных автором, а также краткую летопись жизни Иоанна Павла II.
Грин Мэг - Папа Иоанн Павел II. Биография
Пер. с англ.
М.: ЗАО «Олимп —Бизнес», 2007. 288 с.
ISBN 978-5-9693-0049-1
Грин Мэг - Папа Иоанн Павел II. Биография - Содержание
О книге
К русскому читателю
Введение
- Глава 1. Сын Польши
- Глава 2. Страсти юной души
- Глава 3. Мир переворачивается
- Глава 4. Нелегальный семинарист
- Глава 5. Перспективный кандидат
- Глава 6. «Странствующий священник»
- Глава 7. Кардинал
- Глава 8. Год трех пап
- Глава 9. «И вот пред вами папа-славянин»
- Глава 10. Человек года — человек столетия
Вместо послесловия
Приложение. Завещание Иоанна Павла II
Вехи жизни. Краткая летопись
Библиография
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