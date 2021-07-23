Даже если бы Кароля Войтылу не выбрали папой, который вместе со своей паствой перешел из прошлого тысячелетия в нынешнее, окруженный благоговейным почтением миллионов людей по всему миру, его жизнь все равно была бы незаурядной. Обычный польский школьник, любивший детские забавы, он сумел стойко перенести удары судьбы и стал талантливым лингвистом, общественным деятелем и писателем; пережил нацистскую оккупацию, эпоху «железного занавеса» и увидел падение коммунизма в Польше под ударами «Солидарности». Быстрому восхождению Кароля Войтылы по ступеням церковной иерархии способствовали живой ум, умение строить отношения с людьми и тесное общение с паствой, особенно с молодежью.

Иоанн Павел II не ограничивался внутренними делами Ватикана. Он всеми силами способствовал преодолению проблем и разногласий, осложнявших отношения Католической церкви с иудеями и восточным православием. Выступая послом мира, понтифекс неустанно путешествовал и встречался с людьми, несмотря на преклонные годы и приступы болезни Паркинсона. Книга затрагивает многие аспекты жизни и личности папы, его отношения с родными и близкими, особенности ума и характера. При всей сдержанности изложение не лишено критических замечаний по поводу традиционных для папского престола проявлений консерватизма. Издание включает список печатных и электронных источников, использованных автором, а также краткую летопись жизни Иоанна Павла II.

Грин Мэг - Папа Иоанн Павел II. Биография

Пер. с англ.

М.: ЗАО «Олимп —Бизнес», 2007. 288 с.

ISBN 978-5-9693-0049-1

Грин Мэг - Папа Иоанн Павел II. Биография - Содержание

О книге

К русскому читателю

Введение

Глава 1. Сын Польши

Глава 2. Страсти юной души

Глава 3. Мир переворачивается

Глава 4. Нелегальный семинарист

Глава 5. Перспективный кандидат

Глава 6. «Странствующий священник»

Глава 7. Кардинал

Глава 8. Год трех пап

Глава 9. «И вот пред вами папа-славянин»

Глава 10. Человек года — человек столетия

Вместо послесловия

Приложение. Завещание Иоанна Павла II

Вехи жизни. Краткая летопись

Библиография