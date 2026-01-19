Зогар — величайший средневековый компендиум мистицизма, мифов и эзотерического учения. Эго краеугольный текст Каббалы — великой традиции еврейского мистического учения, возникшей в Западной Европе в ХІІ-ХIIІ вв. Этот компендиум считается величайшим памятником средневекового еврейского литературного воображения. Зогар —это еще и пышный сад священного эроса, где в изобилии цветут роскошные цветы любви: между наставником и учениками; между самими коллегами-мистиками; между душой Израиля и Шхиной, прекрасной невестой Всевышнего; однако прежде всего — между мужскими и женскими элементами, которые вместе образуют Божественное. Почитаемая и канонизированная поколениями верных приверженцев книга Зогар с ее тайной внутренней вселенной служила и служит основой каббалистической веры как внутри, так и вне пределов иудаизма — вплоть до сегодняшнего дня, когда мы наблюдаем значительное оживление интереса к Каббале и ее идеям.

Зогар — плод священной фантазии. Говоря это, мы вовсе не подвергаем сомнению истинность его идей и не пытаемся преуменьшить религиозную глубину его учения. Средневековье было наполнено фантазиями. Ангелы и демоны, небесные царства и чертоги, ступени души, тайные сокровища духа, которые могут узреть лишь избранные, эзотерические поприща без конца и края — все это мы находим в трудах еврейских, христианских и мусульманских авторов на протяжении всего Средневековья. Все эти описания были созданы в том числе с помощью фантазии. Можно даже сказать, что любые богословские рассуждения в тот самый момент, когда они становятся наглядными, оказываются плодом фантазии, ибо описывают реалии, которые нельзя увидеть иначе, чем внутренним взором описателя. Если говорить конкретно об иудаизме, запреты, выводимые из второй заповеди Декалога, не позволяли описывать эти священные реалии любыми другими средствами, кроме слов. Возможно, именно поэтому литературное воображение евреев стало особенно богатым. Вся эта творческая энергия, которая в других контекстах стремилась бы запечатлеть священный миф в живописи, скульптуре, книжных миниатюрах или витражах, вместо этого полностью сосредоточились на слове, прежде всего связанном с вечным еврейским проектом создания комментариев и толкования священных текстов. В этом смысле Зогар можно рассматривать как величайшее произведение средневековой еврейской иконографии, существующее, однако, лишь в виде слов на книжной странице, чтобы воображение преданных учеников могло его оттуда извлечь.

Написанная на возвышенной смеси иврита и ара- мейского, книга Зогар впервые стала известна около 1300 г. Кастильские каббалисты, распространявшие ее устно или в виде небольших письменных фрагментов, утверждали, что это недавно найденный древний текст. Они настаивали, что книга эта вышла из круга тех, кто описан на ее страницах, — рабби Шимона бар Йохая и его учеников, живших в Земле Израиля за тысячу лет до них, во II в. н.э.

Артур Грин – Путеводитель по книге Зогар

Пер. с англ. Е. Левина — Μ.: Библиотека Μ. Гринберга; Книжники, 2025. — 304 с.

ISBN 978-9652־0־93110־

Артур Грин – Путеводитель по книге Зогар – Содержание

Константин Бурмистров. К читателям Путеводителя

Предисловие к английскому изданию

Часть I. Введение

1. Пролог

2. Каббалистическая традиция до Зогара. Краткая история

3. Учение каббалистов: десять сфирот

Часть II. Что такое

4. Зогар - мидраш на Тору

5. Сюжет Зогара

6. Мистицизм Зогара

7. Зогар в историческом контексте

Часть III. Избранные темы Зогара

8. Сотворение и происхождение

9. Между мирами

10. Зло и демонические силы

11. Тора и откровение

12. Заповеди

13. Авода. Жизнь как служение

14. Цадик и праведная жизнь

15. Еврейский народ, изгнание и Мессия

Часть IV. Зогар как текст

16. Особые разделы Зогара

17. Вопрос авторства

18. Язык Зогара

19. Редактирование и печатание Зогара

20. Влияние и канонизация Зогара

Список литературы на русском языке