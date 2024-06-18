Грин - Саспортас - Внутренние планеты

Внутренние или личные планеты — Меркурий, Венера и Марс — многими астрологическими студентами и практиками понимаются как нечто по своей природе поверхностное или «незначительное». Они могут казаться менее сильными, чем их коллеги большего размера; от них часто отделываются несколькими простыми фразами, такими как «агрессивное побуждение» или «побуждение к отношениям»; и они, как представляется, не настолько важны для внутреннего развития, как, например, Сатурн или Плутон. В конце концов, они персональны и не имеют отношения к таким серьёзным проблемам, как бессознательные комплексы, индивидуация и духовная эволюция. Может даже показаться, что они на самом деле не очень важны для углублённого психологического анализа карт рождения, кроме как с точки зрения самоудовлетворения, которое, как нам постоянно говорят наши более развитые коллеги, представляет собой весьма эгоистичную мотивацию.

Это очень любопытный взгляд на то, что является важным. Однако люди помогающих профессий, одной из которых является психологическая астрология, иногда склонны принимать его бездумно. Если человеческая потребность слишком интимна, слишком связана с субъективным удовольствием и счастьем, то она не может быть космически значимой в этой начинающейся эпохе Водолея. Личное удовлетворение, особенно если оно означает отказ ставить других «на первое место», может не совпадать с тем, во что многие из нас хотели бы верить как в более высокую или более глубокую цель нашей жизни. Подобные высказывания Эриха Фромма — «Главная жизненная задача человека — дать жизнь самому себе, стать тем, кем он потенциально является» — обычно понимаются как применимые к глубинной идентичности и цели, а не к личным вкусам и потребностям. Однако это очень неверное толкование ценности человека в целом.

Три внутренние планеты и те очень человеческие мотивы, которые они символизируют, не менее важны, чем другие, более солидные обитатели Солнечной системы. В конечном счёте, именно отдельная личность в своей нераздельности, а не только «значимые» её кусочки, должна быть посредником для более глубоких, более универсальных сил, действующих внутри жизни и внутри нас самих. Творческие и разрушительные потенциалы более мощных коллективных энергий должны проходить сквозь линзу обычных людей вроде нас с вами, если они нуждаются в обращении, подразумевающем какую-то степень разумного выбора. Обычное или заурядное маленькое «я» представляет собой сосуд, который содержит в себе архаические и демонические элементы коллективной психики или оказывается переполненным ими. Сила и подлинность этого маленького «я», чьи сущностные характеристики в карте рождения наиболее кратко описаны Солнцем, Луной и Асцендентом, может укорениться только в твёрдой почве нашей способности знать, что заставляет нас чувствовать себя удовлетворёнными, счастливыми и пребывающими в мире с собой в любой обычный субботний день.

Оіцущение неудовлетворённости или «неправильности», которое многие клиенты приносят на астрологическую консультацию, не всегда является отражением глубоких нарушений в семейном психическом наследии, как ими не являются и глобальные конфигурации, подобные, например, соединению Урана и Нептуна, разрушающему в настоящее время наши коллективные политические и экономические структуры. Иногда то, что делает нас несчастными, может также, или даже в первую очередь, отражать недооценённость тех, по-видимости, несущественных строительных блоков личной реальности, которые символизируются тремя внутренними планетами, и недостаток уделяемого им времени. Мы не всегда воспитаны в уважении к нашим обычным чувствам, желаниям и ощущениям. «Эгоистичный» — термин, который мы часто слышим, когда пытаемся установить личные границы перед лицом потребностей других. Это частично отражает более масштабную дилемму, поскольку мы как раз оставляем позади две тысячи лет Рыб — того, что Ричард Идемон назвал «всеобщим» знаком — и вступаем в две тысячи лет настолько же всеобщего Водолея.

Лиз Грин, Говард Саспортас - Внутренние планеты - Меркурий, Венера, Марс в современной астрологии

Касталия, 2024. – 330 с.

ISBN 978-5-521-23939-9

Лиз Грин, Говард Саспортас - Внутренние планеты – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ МЕРКУРИЙ

ТРИКСТЕРЫ, ВОРЫ И МАГИ МНОЖЕСТВО ЛИКОВ МЕРКУРИЯ В МИФОЛОГИИ Говард Саспортас

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕРКУРИЯ МЕРКУРИЙ В ГОРОСКОПЕ Говард Саспортас

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ВЕНЕРА

ВЕЛИКАЯ БЛУДНИЦА МИФОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ВЕНЕРЫ ЛИЗ ГРИН

ЗАКОН ЖЕЛАНИЯ ГЛУБИННЫЙ ВЗГЛЯД НА ВЕНЕРУ Говард Саспортас

ПСИХОЛОГИЯ ЭРОТИЧЕСКОЙ ЛЮБВИ ОБСУЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ И СЕКСУАЛЬНОСТИ ЛИЗ ГРИН

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ МАРС

ВОИН И БАБНИК МИФОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ МАРСА Лиз ГРИН

«ПРАВАЯ РУКА» СОЛНЦА МАРС В ГОРОСКОПЕ ГОВАРД САСПОРТАС

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАРТ

ВЕНЕРА И МАРС В ИНТЕРПРЕТАЦИИ КАРТ ОБСУЖДЕНИЕ С ПРИМЕРАМИ ЛИЗ ГРИН И ГОВАРД САСПОРТАС

ЧАСТЬ ПЯТАЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ