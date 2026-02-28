Гринбаум - Даймон в Эллинистической Астрологии

Определение даймона всегда было трудным, хотя коннотация ‘демон’ в наши дни только как злой дух, заменила более раннее, менее жёсткое значение оного. У Гомера, как показала Elisabeth Brunius-Nilsson, вовсе не имея автоматической негативной коннотации, δαίμων может быть рассмотрен и как божественная сила и иметь амбивалентный, нейтральный смысл, который может быть лишь понимаем, как благой или злой, в контексте. Даймоны Гесиода, души усопших смертных Золотого и Серебренного Века, были исключительно благими. Другие даймоны были злобными. Массовая культура всегда принимала во внимание местных духов, либо благих, либо злых, и старались умиротворять их; и духи (называемые даймонами или другими именами) долго были связаны с болезнью, безумием и смертью. От Платона две стойкие идеи - первая та, что даймоны являются посредниками между богами и людьми; и вторая та, что каждый имеет личного даймона, ведущего их по жизни - укоренились и распространились сквозь культуру Средиземноморья от Эллинистического периода до поздней античности.

Дориан Гизелер Гринбаум - Даймон в Эллинистической Астрологии - Происхождение и Влияние

2016 by Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands

Перевод G. Z. КИЕВ - 2018

Дориан Гизелер Гринбаум - Даймон в Эллинистической Астрологии - Происхождение и Влияние - Содержание

  • Благодарности

  • Список Рисунков

  • Список Таблиц

  • Аббревиатуры

  • Астрологические Символы

  • Введение

    • 1. Почему Даймон и Астрология?

    • 2. Многозначный δαίμων

    • 3. Астрология и Даймон

    • 4. План книги

  • ЧАСТЬ 1. Даймон и Фортуна

    • 1. Вселённые Духи: Даймон, Плутарх и Веттий Валенс

    • 2. Поддержка Добрых Духов: Места Благого Даймона и Фортуны в Астрологии

    • 3. Особенности Судьбы: Даймон, Фортуна и Астрология в Египте и Ближнем Востоке

    • 4. Ввергнись в Ад: Место Злого Даймона

  • ЧАСТЬ 2. Боги и Даймоны

    • 5. Расходящиеся Пути: Даймоны и Астрология в Гностицизме и Митраизме

    • 6. Двойственные Даймоны и Астрология

    • 7. Порфирий, Oikodespotēs и Личный Даймон

  • ЧАСТЬ 3. Жребии и Даймон

    • 8. Распределение, Даймон и Астрология

    • 9. Дар и Возможность: Жребии Фортуны и Даймона

    • 10. «Родители Человеческой Цивилизации»: Жребии Любви и Необходимости

  • Заключение

  • Приложения

    • Приложение I.A: Основные Техники Эллинистической Астрологии

    • Приложение 2.A: Манилий, Астрономика: Одиннадцатый и Пятый Дома

    • Приложение 2.B: Павел Александрийский, Введение: Пятый и Одиннадцатый Дома

    • Приложение 3.A: Части Аретологии Изиды из Кимы (Kyme)

    • Приложение 4.A: Молитва из Hygromanteia Соломона

    • Приложение 7.A: Оригинальные и Литературные Гороскопы, которые Упоминают Oikodespotēs

    • Приложение 7.B: Сравнение Антиоха, Введение, Глава 28 и Порфирия, Введение, Глава 30

    • Приложение 7.C: Порфирий, Введение к Тетрабиблос, Глава 30

    • Приложение 8.A: Формулы Жребиев Веттия Валенса

    • Приложение 8.B: Жребии согласно Антиоха Афинского

    • Приложение 8.C: Пятое Рассмотрение, касательно Жребиев: Реторий, Глава 54, «Исследование Факторов Гороскопа»

    • Приложение 8.D: Жребии согласно Павла Александрийского и Олимпиодора

    • Приложение 9.A: Юлий Фирмик Матерн о «Местах» (Жребиях) Фортуны и Даймона

    • Приложение 9.B: Мелотезия Валенса от Жребиев Фортуны и Даймона

    • Приложение 9.C: Планетарные Годы для Владык Времени у Веттия Валенса (Малые Годы Планет)

    • Приложение 10.A: Орфические Гимны к Эросу, Тихе и Даймону

    • Приложение 10.B: Формулы для Жребиев Эроса и Необходимости

    • Приложение 10.C: Сохранившиеся гороскопы, использующие Жребии Эроса и Необходимости

  • Библиография

  • Общий Индекс

  • Избранный Индекс Цитирования

  • Индекс Выбранного Слова

Related Books

All Books