Гринбаум - Даймон в Эллинистической Астрологии
Определение даймона всегда было трудным, хотя коннотация ‘демон’ в наши дни только как злой дух, заменила более раннее, менее жёсткое значение оного. У Гомера, как показала Elisabeth Brunius-Nilsson, вовсе не имея автоматической негативной коннотации, δαίμων может быть рассмотрен и как божественная сила и иметь амбивалентный, нейтральный смысл, который может быть лишь понимаем, как благой или злой, в контексте. Даймоны Гесиода, души усопших смертных Золотого и Серебренного Века, были исключительно благими. Другие даймоны были злобными. Массовая культура всегда принимала во внимание местных духов, либо благих, либо злых, и старались умиротворять их; и духи (называемые даймонами или другими именами) долго были связаны с болезнью, безумием и смертью. От Платона две стойкие идеи - первая та, что даймоны являются посредниками между богами и людьми; и вторая та, что каждый имеет личного даймона, ведущего их по жизни - укоренились и распространились сквозь культуру Средиземноморья от Эллинистического периода до поздней античности.
Дориан Гизелер Гринбаум - Даймон в Эллинистической Астрологии - Происхождение и Влияние
2016 by Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands
Перевод G. Z. КИЕВ - 2018
Дориан Гизелер Гринбаум - Даймон в Эллинистической Астрологии - Происхождение и Влияние - Содержание
Благодарности
Список Рисунков
Список Таблиц
Аббревиатуры
Астрологические Символы
Введение
1. Почему Даймон и Астрология?
2. Многозначный δαίμων
3. Астрология и Даймон
4. План книги
ЧАСТЬ 1. Даймон и Фортуна
1. Вселённые Духи: Даймон, Плутарх и Веттий Валенс
2. Поддержка Добрых Духов: Места Благого Даймона и Фортуны в Астрологии
3. Особенности Судьбы: Даймон, Фортуна и Астрология в Египте и Ближнем Востоке
4. Ввергнись в Ад: Место Злого Даймона
ЧАСТЬ 2. Боги и Даймоны
5. Расходящиеся Пути: Даймоны и Астрология в Гностицизме и Митраизме
6. Двойственные Даймоны и Астрология
7. Порфирий, Oikodespotēs и Личный Даймон
ЧАСТЬ 3. Жребии и Даймон
8. Распределение, Даймон и Астрология
9. Дар и Возможность: Жребии Фортуны и Даймона
10. «Родители Человеческой Цивилизации»: Жребии Любви и Необходимости
Заключение
Приложения
Приложение I.A: Основные Техники Эллинистической Астрологии
Приложение 2.A: Манилий, Астрономика: Одиннадцатый и Пятый Дома
Приложение 2.B: Павел Александрийский, Введение: Пятый и Одиннадцатый Дома
Приложение 3.A: Части Аретологии Изиды из Кимы (Kyme)
Приложение 4.A: Молитва из Hygromanteia Соломона
Приложение 7.A: Оригинальные и Литературные Гороскопы, которые Упоминают Oikodespotēs
Приложение 7.B: Сравнение Антиоха, Введение, Глава 28 и Порфирия, Введение, Глава 30
Приложение 7.C: Порфирий, Введение к Тетрабиблос, Глава 30
Приложение 8.A: Формулы Жребиев Веттия Валенса
Приложение 8.B: Жребии согласно Антиоха Афинского
Приложение 8.C: Пятое Рассмотрение, касательно Жребиев: Реторий, Глава 54, «Исследование Факторов Гороскопа»
Приложение 8.D: Жребии согласно Павла Александрийского и Олимпиодора
Приложение 9.A: Юлий Фирмик Матерн о «Местах» (Жребиях) Фортуны и Даймона
Приложение 9.B: Мелотезия Валенса от Жребиев Фортуны и Даймона
Приложение 9.C: Планетарные Годы для Владык Времени у Веттия Валенса (Малые Годы Планет)
Приложение 10.A: Орфические Гимны к Эросу, Тихе и Даймону
Приложение 10.B: Формулы для Жребиев Эроса и Необходимости
Приложение 10.C: Сохранившиеся гороскопы, использующие Жребии Эроса и Необходимости
Библиография
Общий Индекс
Избранный Индекс Цитирования
Индекс Выбранного Слова
