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Гринберг - Стрессоустойчивый мозг

Мелани Гринберг - Стрессоустойчивый мозг. Управляйте эмоциональной реакцией с помощью осознанности
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Category ESXATOS BOOKS
В состоянии стресса вы утрачиваете душевное равновесие. Когда вам мнится что-то страшное в будущем или когда вы силитесь как можно быстрее найти решение, мысли несутся с головокружительной скоростью. Когда из груди и живота исходят волны страха, у вас колотится сердце, дыхание учащается, а мышцы напрягаются. Вы чувствуете, что не в состоянии спокойно сидеть и ясно мыслить. Вы можете корить себя, сожалея о том, что попали в столь тяжелую ситуацию. В конце концов это неприятное чувство становится непосильным, и вы начинаете отуплять себя, сбегая от действительности с помощью еды, алкоголя или бездумного просиживания перед экраном телевизора. Или же до того загоняете себя, что становитесь очень нервными, раздражительными, ведете нездоровый, невротический образ жизни.
Может статься, что вы вините и ругаете себя за эти бесполезные для вас реакции на стресс, однако делать это не следует. Нашим реакциям на стресс много тысяч лет. Эта реакция помогала выживать в те времена, когда грозила смерть от голода, от нападения льва или тигра.

Мелани Гринберг - Стрессоустойчивый мозг. Управляйте эмоциональной реакцией с помощью осознанности

ИГ "Весь", 2016
ISBN 978-5-9573-3461-3

Мелани Гринберг - Стрессоустойчивый мозг. Управляйте эмоциональной реакцией с помощью осознанности - Содержание

Предисловие
  • Мозг при стрессе
  • Вы можете изменить свой мозг
  • Программа действий, повышающая устойчивость мозга к стрессу
  • Как построена эта книга
Часть 1
Глава 1
Стресс бывает острым и хроническим
  • Мозг обладает нейропластичностью
  • Как Тед изменил свою бессознательную реакцию на стресс
  • Стресс и эмоции
  • Реакция мозга на стресс
  • Физиологический отклик на стресс
  • Последствия хронического стресса
  • Степень вашего нервно-психического напряжения
  • Несколько слов в заключение
Глава 2
Новые этапы развития
  • Удары судьбы
  • Постоянные: источники стресса
  • Неприятности повседневной жизни
  • Неблагоприятный детский опыт (НДО)
  • Травма
  • Воздействие травм и НДО на стрессовую реакцию
  • Как вести себя в трудной ситуации
  • Несколько слов в заключение
Часть 2
Глава 3
  • Корни осознанности
  • Осознанность и миндалина
  • Что такое осознанность
  • Характеристики осознанного состояния ума
  • Развитие осознанности
  • Как сделать осознанность частью своей повседневной жизни
  • Как осознанность успокаивает миндалину
  • Несколько слов в заключение
Глава 4
  • Техники заземления
  • Умейте допускать и принимать стрессовые эмоции
  • Польза эмоций
  • Сдерживание, смягчение и успокоение эмоций
  • Выражение эмоций
  • Несколько слов в заключение
Глава 5
  • Почему контроль так важен
  • Оценка стрессовый переживаний
  • Психологическая устойчивость против стресса
  • Применение воспринимаемого контроля для снижения эмоционального напряжения
  • Как обрести уверенность. чтобы справиться со стрессом
  • Определите, что вы можете держать под контролем в стрессовой ситуации
  • Отпустите то, что не можете контролировать
  • Несколько слов в заключение
Глава 6
  • В состоянии стресса мы жестоки к себе
  • Цена постоянных придирок к себе
  • Будьте добрее к себе
  • Несколько слов в заключение
Часть 3
Глава 7
  • Комплексные и разобщенные редкими мозга на стресс
  • Стресс и когнитивная гибкость
  • Как преодолеть беспокойство и тягостные раздумья
  • Как перестать драматизировать свое положение
  • Распознание ловушек мышления и освобождение от них
  • Несколько слов в заключение
Глава 8
  • Как преодолеть чрезмерную бдительность
  • Преодоление стойкого ощущения дефицита ресурсов
  • Как формировать позитивные состояния ума
  • Как с помощью благодарности обрести новую перспективу
  • Несколько слов в заключение
Глава 9
  • Психологическая установка «стресс полезен»
  • Положительные стороны стресса
  • Как развить упорство
  • Несколько слов в заключение
Глава 10
  • Хронический стресс и воспаление
  • Хронический стресс и увеличение веса
  • Стресс и нарушение сна
  • Стресс и употребление спиртного
  • Физические упражнения для управления стрессом
  • Как сделать физические упражнения частью своей жизни
  • Как улучшить качество сна
  • Здоровое питание при стрессе
  • Несколько слов в заключение
  • Заключение
Благодарности
Благодарности
Источники информации
Использованная литература
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Views 317
Rating 5.0 / 5
Added 14.04.2024
Author brat Artem
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5.0/5 (2)

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