Гринберг - Стрессоустойчивый мозг
В состоянии стресса вы утрачиваете душевное равновесие. Когда вам мнится что-то страшное в будущем или когда вы силитесь как можно быстрее найти решение, мысли несутся с головокружительной скоростью. Когда из груди и живота исходят волны страха, у вас колотится сердце, дыхание учащается, а мышцы напрягаются. Вы чувствуете, что не в состоянии спокойно сидеть и ясно мыслить. Вы можете корить себя, сожалея о том, что попали в столь тяжелую ситуацию. В конце концов это неприятное чувство становится непосильным, и вы начинаете отуплять себя, сбегая от действительности с помощью еды, алкоголя или бездумного просиживания перед экраном телевизора. Или же до того загоняете себя, что становитесь очень нервными, раздражительными, ведете нездоровый, невротический образ жизни.
Может статься, что вы вините и ругаете себя за эти бесполезные для вас реакции на стресс, однако делать это не следует. Нашим реакциям на стресс много тысяч лет. Эта реакция помогала выживать в те времена, когда грозила смерть от голода, от нападения льва или тигра.
Мелани Гринберг - Стрессоустойчивый мозг. Управляйте эмоциональной реакцией с помощью осознанности
ИГ "Весь", 2016
ISBN 978-5-9573-3461-3
Мелани Гринберг - Стрессоустойчивый мозг. Управляйте эмоциональной реакцией с помощью осознанности - Содержание
Предисловие
- Мозг при стрессе
- Вы можете изменить свой мозг
- Программа действий, повышающая устойчивость мозга к стрессу
- Как построена эта книга
Часть 1
Глава 1
Стресс бывает острым и хроническим
- Мозг обладает нейропластичностью
- Как Тед изменил свою бессознательную реакцию на стресс
- Стресс и эмоции
- Реакция мозга на стресс
- Физиологический отклик на стресс
- Последствия хронического стресса
- Степень вашего нервно-психического напряжения
- Несколько слов в заключение
Глава 2
Новые этапы развития
- Удары судьбы
- Постоянные: источники стресса
- Неприятности повседневной жизни
- Неблагоприятный детский опыт (НДО)
- Травма
- Воздействие травм и НДО на стрессовую реакцию
- Как вести себя в трудной ситуации
- Несколько слов в заключение
Часть 2
Глава 3
- Корни осознанности
- Осознанность и миндалина
- Что такое осознанность
- Характеристики осознанного состояния ума
- Развитие осознанности
- Как сделать осознанность частью своей повседневной жизни
- Как осознанность успокаивает миндалину
- Несколько слов в заключение
Глава 4
- Техники заземления
- Умейте допускать и принимать стрессовые эмоции
- Польза эмоций
- Сдерживание, смягчение и успокоение эмоций
- Выражение эмоций
- Несколько слов в заключение
Глава 5
- Почему контроль так важен
- Оценка стрессовый переживаний
- Психологическая устойчивость против стресса
- Применение воспринимаемого контроля для снижения эмоционального напряжения
- Как обрести уверенность. чтобы справиться со стрессом
- Определите, что вы можете держать под контролем в стрессовой ситуации
- Отпустите то, что не можете контролировать
- Несколько слов в заключение
Глава 6
- В состоянии стресса мы жестоки к себе
- Цена постоянных придирок к себе
- Будьте добрее к себе
- Несколько слов в заключение
Часть 3
Глава 7
- Комплексные и разобщенные редкими мозга на стресс
- Стресс и когнитивная гибкость
- Как преодолеть беспокойство и тягостные раздумья
- Как перестать драматизировать свое положение
- Распознание ловушек мышления и освобождение от них
- Несколько слов в заключение
Глава 8
- Как преодолеть чрезмерную бдительность
- Преодоление стойкого ощущения дефицита ресурсов
- Как формировать позитивные состояния ума
- Как с помощью благодарности обрести новую перспективу
- Несколько слов в заключение
Глава 9
- Психологическая установка «стресс полезен»
- Положительные стороны стресса
- Как развить упорство
- Несколько слов в заключение
Глава 10
- Хронический стресс и воспаление
- Хронический стресс и увеличение веса
- Стресс и нарушение сна
- Стресс и употребление спиртного
- Физические упражнения для управления стрессом
- Как сделать физические упражнения частью своей жизни
- Как улучшить качество сна
- Здоровое питание при стрессе
- Несколько слов в заключение
- Заключение
Благодарности
Благодарности
Источники информации
Использованная литература
Об авторе
Отзывы о книге
No comments yet. Be the first!