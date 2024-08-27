Гринд - Открой свои дары и научись их использовать

У каждого христианина есть большой потенциал для служения в Божьем царстве. Тем не менее потенциал нужно развивать. Неиспользованный потенциал может разрушить все ценные качества.

Однажды мне понадобился фонарик, и я нашел его в своей машине. Фонарик выглядел хорошо, но не работал. Это меня не удивило, так как я не использовал его много лет. Когда я открутил крышку с целью проверить батарейки, то понял, что все гораздо серьезнее. Батарейки лопнули, кислота вытекла, и коррозия покрьша всю внутреннюю полость фонарика. Созданный чтобы производить свет, он был полностью разрушен и потерял саму возможность светить только потому, что его батарейки долго не использовались.

То же самое происходит с духовными дарами. Предназначенные быть ценным качеством в Царстве, они могут стать причиной проблем, если они не открыты, не развиты и не используются. Библейский курс «Открой свои дары и научись их использовать» поможет вашей церкви уберечь себя от такой участи. Здесь содержится информация об особых способностях, названных духовными дарами, которые Бог по Своей благодати дал каждому верующему. Вы узнаете, что представляют собой духовные дары, как они используются и как ими злоупотребляют. А также вы узнаете, какие духовные дары у вас есть, включая потенциальные, над развитием которых Бог еще работает.