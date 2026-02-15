Гриненко - Духовные и жизненные треугольники

Гриненко - Духовные и жизненные треугольники
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

«Духовные и жизненные треугольники» Анатолия Гриненко — это оригинальное исследование, в котором автор использует геометрическую метафору для анализа человеческих взаимоотношений и духовного состояния. В центре внимания находится концепция «треугольника», где вершиной всегда является Бог, а углами у основания — две стороны человеческого взаимодействия (например, муж и жена, родители и дети или человек и его ближний). Гриненко доказывает, что устойчивость и гармония в любой жизненной сфере возможны только тогда, когда оба «угла» стремятся вверх, к вершине: чем ближе люди становятся к Богу, тем ближе и понятнее они становятся друг другу.

В книге подробно разбираются различные типы таких «треугольников» — от семейных до церковных и социальных. Автор анализирует типичные ошибки, которые приводят к деформации этих фигур: когда один из углов пытается занять место вершины или когда связь с Богом подменяется горизонтальными зависимостями. Гриненко предлагает практические советы по «выравниванию» жизненных траекторий, опираясь на библейские принципы и свой многолетний опыт. Книга помогает читателю по-новому взглянуть на структуру своих отношений и осознать, что духовное равновесие — это не статичное состояние, а динамический процесс постоянного движения к высшему Центру.

Анатолий Гриненко – Духовные и жизненные треугольники

Б.в.д. – 176 с.

Анатолий Гриненко – Духовные и жизненные треугольники – Содержание

  • 1. Отец, Сын и Дух Святой

  • 2. Следующий ТРЕУГОЛЬНИК - ДУХ, ДУША и ТЕЛО.

  • 3. А этот ДУХОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК показывает, какое положение занимает человек в плане спасения. БИБЛИЯ ЧЕЛОВЕК и ПРИРОДА.

  • 4. Следующий ТРЕУГОЛЬНИК это: Я, ГОСУДАРСТВО и БОГ

  • 5. А вот очень важный ТРЕУГОЛЬНИК — это ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ и СУД

  • 6. А этот Духовный Треугольник покажет нам служения Иисуса Христа ДУХ, ВОДА и КРОВЬ

  • 7. Следующий духовный треугольник, это ВЕРА, НАДЕЖДА и ЛЮБОВЬ

  • 8. Для разрядки предлагается такой жизненный треугольник: УЧЕНИЕ, ТРУД и ОТДЫХ

  • 9. А этот треугольник повествует нам, из чего складывается наша жизнь. ВРЕМЯ, ВОЗМОЖНОСТИ и ЦЕЛЬ

  • 10. А сейчас я предлагаю размышление над следующим треугольником: ЗРЕНИЕ, СЛУХ и РЕАКЦИЯ, или УВИДЕЛ, УСЛЫШАЛ, СРЕАГИРОВАЛ

  • 11. А сейчас предлагается поразмышлять над очень важным духовным треугольником: ТРИ АНГЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ. Отк. 14,6-12

  • 12. Следующий жизненный треугольник - это наше ДУХОВНОЕ, МАТЕРИАЛЬНОЕ и ФИЗИЧЕСКОЕ богатство

  • 13.А следующий ТРЕУГОЛЬНИК откроет нам очень важную тему, чем мы подкрепляем себя, пойдёт речь о ПИЩЕ и ПИТАНИИ ФИЗИЧЕСКОМ, ДУХОВНОМ и МИРСКОМ

  • 14. А теперь переходим к следующему: СУД, МИЛОСТЬ и ВЕРА

  • 15. Иисус Христос - ТВОРЕЦ, ЗАКОНОДАТЕЛЬ, СПАСИТЕЛЬ

  • 16. Следующим жизненным треугольником для размышления будет: ОТЕЦ, МАТЬ и ДЕТИ

  • 17. Следующая тема предлагается для нашего рассуждения будет: Христос - СУДЬЯ, АДВОКАТ (ЗАЩИТНИК) и ОБВИНИТЕЛЬ (ПРОКУРОР)

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

