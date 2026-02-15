«Духовные и жизненные треугольники» Анатолия Гриненко — это оригинальное исследование, в котором автор использует геометрическую метафору для анализа человеческих взаимоотношений и духовного состояния. В центре внимания находится концепция «треугольника», где вершиной всегда является Бог, а углами у основания — две стороны человеческого взаимодействия (например, муж и жена, родители и дети или человек и его ближний). Гриненко доказывает, что устойчивость и гармония в любой жизненной сфере возможны только тогда, когда оба «угла» стремятся вверх, к вершине: чем ближе люди становятся к Богу, тем ближе и понятнее они становятся друг другу.
В книге подробно разбираются различные типы таких «треугольников» — от семейных до церковных и социальных. Автор анализирует типичные ошибки, которые приводят к деформации этих фигур: когда один из углов пытается занять место вершины или когда связь с Богом подменяется горизонтальными зависимостями. Гриненко предлагает практические советы по «выравниванию» жизненных траекторий, опираясь на библейские принципы и свой многолетний опыт. Книга помогает читателю по-новому взглянуть на структуру своих отношений и осознать, что духовное равновесие — это не статичное состояние, а динамический процесс постоянного движения к высшему Центру.
Анатолий Гриненко – Духовные и жизненные треугольники
Б.в.д. – 176 с.
Анатолий Гриненко – Духовные и жизненные треугольники – Содержание
1. Отец, Сын и Дух Святой
2. Следующий ТРЕУГОЛЬНИК - ДУХ, ДУША и ТЕЛО.
3. А этот ДУХОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК показывает, какое положение занимает человек в плане спасения. БИБЛИЯ ЧЕЛОВЕК и ПРИРОДА.
4. Следующий ТРЕУГОЛЬНИК это: Я, ГОСУДАРСТВО и БОГ
5. А вот очень важный ТРЕУГОЛЬНИК — это ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ и СУД
6. А этот Духовный Треугольник покажет нам служения Иисуса Христа ДУХ, ВОДА и КРОВЬ
7. Следующий духовный треугольник, это ВЕРА, НАДЕЖДА и ЛЮБОВЬ
8. Для разрядки предлагается такой жизненный треугольник: УЧЕНИЕ, ТРУД и ОТДЫХ
9. А этот треугольник повествует нам, из чего складывается наша жизнь. ВРЕМЯ, ВОЗМОЖНОСТИ и ЦЕЛЬ
10. А сейчас я предлагаю размышление над следующим треугольником: ЗРЕНИЕ, СЛУХ и РЕАКЦИЯ, или УВИДЕЛ, УСЛЫШАЛ, СРЕАГИРОВАЛ
11. А сейчас предлагается поразмышлять над очень важным духовным треугольником: ТРИ АНГЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ. Отк. 14,6-12
12. Следующий жизненный треугольник - это наше ДУХОВНОЕ, МАТЕРИАЛЬНОЕ и ФИЗИЧЕСКОЕ богатство
13.А следующий ТРЕУГОЛЬНИК откроет нам очень важную тему, чем мы подкрепляем себя, пойдёт речь о ПИЩЕ и ПИТАНИИ ФИЗИЧЕСКОМ, ДУХОВНОМ и МИРСКОМ
14. А теперь переходим к следующему: СУД, МИЛОСТЬ и ВЕРА
15. Иисус Христос - ТВОРЕЦ, ЗАКОНОДАТЕЛЬ, СПАСИТЕЛЬ
16. Следующим жизненным треугольником для размышления будет: ОТЕЦ, МАТЬ и ДЕТИ
17. Следующая тема предлагается для нашего рассуждения будет: Христос - СУДЬЯ, АДВОКАТ (ЗАЩИТНИК) и ОБВИНИТЕЛЬ (ПРОКУРОР)
