Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гриненко - История философии

Гриненко - История философии
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History

Галина Гриненко - История философии - учебник для бакалавров

Г. В. Гриненко. — 4-е изд., перераб. и доп.

М. : Издательство Юрайт, 2014. — 706 с.

Серия : Бакалавр. Базовый курс.

ISBN 978-5-9916-2735-1

Галина Гриненко - История философии - учебник для бакалавров - Содержание

Предисловие

Введение

Часть I. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

  • Раздел 1. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

    • Глава 1. Древнекитайская философия

    • Глава 2. Древнеиндийская философия

  • Раздел 2. АНТИЧНАЯ (ГРЕКО-РИМСКАЯ) ФИЛОСОФИЯ

    • Глава 3. Ранний период античной философии

    • Глава 4. Классический период античной философии

    • Глава 5. Эллинистический период античной философии

  • Раздел 3. ХРИСТИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ПЕРВЫХ ВЕКОВ

    • Глава 6. Христианская философия

Часть II. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

  • Раздел 4. ФИЛОСОФИЯ БУДДИЙСКОГО МИРА

    • Глава 7. Индийская философия

    • Глава 8. Китайская философия

  • Раздел 5. ФИЛОСОФИЯ МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА

    • Глава 9. Мусульманская философия

    • Глава 10. Еврейская философия

  • Раздел 6. ФИЛОСОФИЯ ХРИСТИАНСКОГО МИРА

    • Глава 11. Византийская философия

    • Глава 12. Западноевропейская схоластика

    • Глава 13. Европейская философия эпохи возрождения

Часть III. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

  • Раздел 7. ФИЛОСОФИЯ XVII-XVIII ВЕКОВ

    • Глава 14. Европейская философия начала нового времени (XVII век.)

    • Глава 15. Философия эпохи просвещения

  • Раздел 8. ФИЛОСОФИЯ КОНЦА XVIII -НАЧАЛА XIX ВЕКОВ

    • Глава 16. Немецкая классическая философия

Часть IV. СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ (XIX—XXI века)

  • Раздел 9. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ

  • Глава 17. Характеристика современной философии

  • Глава 18. Истоки и особенности современной Западной философии

  • Раздел 10. СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ

  • Глава 19. От наук о природе — к наукам о духе

  • Глава 20. От философии жизни — к герменевтике

  • Глава 21. От структурализма — к постмодернизму

Часть V. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

  • Раздел 11. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ X—XIX ВЕКОВ

    • Глава 22. Начальный период развития русской философии

    • Глава 23. Русская философия первой половины XIX века

    • Глава 24. Русская философия второй половины XIX века

  • Раздел 12. СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

    • Глава 25. Русская философия XX века

Список схем

Список таблиц

Указатель имен

Указатель терминов

Views 31
Rating
Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

