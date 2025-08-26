Эта книга начинается из слов обращенных Господом к Иову. Иов. 38.2

Кто этот омрачающий ПРОВИДЕНИЕ без смысла? Какой важный и глубокий вопрос задает Господь не только Иову, но и каждому человеку живущему на земле. Стоит поразмышлять над этими двумя словами, ОМРАЧЕНИЕ и ПРОВИДЕНИЕ. Что значит омрачать? Это значит искажать, показывать обратное, представлять в другом свете, затемнять и портить действительность. ПРОВИДЕНИЕ Божие это Его план действий и намерение, это то что Он хочет сделать совершить и научить. Через пророка Иеремию Господь говорит ... Иер. 29.11 “Ибо только Я знаю намерения какие имею о вас говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.”

Книга Иова построена на этом ПРОВИДЕНИИ Божьем. То что происходило с Иовом, он не знал и не понимал истинной причины. Поэтому он бросал тень на Бога, якобы Он изменил к нему Свое отношение. Себя он считал правым и искал справедливого суда и ответа.

Эта книга об Иове отличается от многих книг Библии тем, что намерения Божии и поставленная цель исполнились. Замысел Божий и Его ПРОВИДЕНИЯ совершились. Иов подтвердил то, о чем было сказано в его адрес... “Ибо нет такого как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла.” Иов оправдал свидетельство о нем Самого Бога. Бог был прославлен, а сатана который обвинял его несправедливо, был посрамлен.

Большинство книг Священного Писания омрачены грехами, непослушанием и беззакониями людей. А книга Иова не омрачается непослушанием и нарушением воли Божией.

Это радует нас, что были во все времена во многих местах на земле люди, которые повиновались и служили Богу искренно и всем сердцем. Недаром Иов причисляется к одному из трех праведников... Иез.14.14.

Книга Иова интересна и поучительна тем, что Бог открыто поручается за Иова перед сатаной, что он не подведет Его. Даже за Адама и Еву Бог не мог поручиться, хотя они жили в святой безгрешной атмосфере и не устояли в послушании. А Иов уже в этой испорченной грехом природе мог доказать, что можно жить по воле Божией и в таких условиях. И это близкое отношение с Богом в таком критическом тяжелом положении, в котором оказался Иов, можно считать великим подвигом со стороны грешного человека. И Бог впоследствии высоко оценил его доверие к Нему. В тяжелых мучительных страданиях, при многих высказываниях в свою защиту, он ничего не сказал неразумного о Боге. Он сохранил свое благородство и тот статус, который был высказан Богом о нем в начале.

Поэтому, исследуя книгу Иова мы убеждаемся, что Бог допустил в Своем ПРОВИДЕНИИ с глубоким смыслом испытать Иова для поучения всем жителям земли во все века во всякое время.

Я уверен, что Бог имеет всегда желание поручаться за каждого из нас верующих перед сатаною, что мы останемся верными Богу во всякое время. Но Увы... Многие из нас подводят Бога в своих обещаниях и заветах. И началась эта неприятная история грехопадения с наших прародителей Адама и Евы. Поэтому в этой книге мы будем размышлять и о том, что бы могло произойти и какие были бы результаты, если бы люди оставались верными Богу, как это было с Иовом.

Анатолий Гриненко – Провидения Божии

Б.в.д. - 124 с.

Анатолий Гриненко – Провидения Божии – Содержание