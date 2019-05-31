Свыше 3290 лет назад Бог дал Моисею на горе Синай всю Письменную и всю Устную Тору Это произошло 6-го сивана. на пятидесятый день исхода из Египта. Моисей своей рукой написал и роздал каждому колену Израиля по одному пергаменту Письменной Торы, еще один свиток вместе со Вторыми Каменными Скрижалями и осколками Первых Скрижалей он положил в особую шкатулку ( ארון — ”арон”) для свидетельства грядущим поколениям

Устная Тора, включающая в себя подробное объяснение всех законов Письменной Торы, по наказу Бога не подлежала записи Моисей обучил Устной Торе первосвященника Аарона, своих учеников Иеошуа бин-Нуна, Элазара бен-Аарона, Пинхаса бен-Элазара, а также семьдесят старейшин, а затем и всех евреев. Он обязал Иеошуа бин-Нуна обучить Устной Торе следующее поколение.

Так передавалась она в течение 35 поколений, от одного выдающегося законоучителя и его учеников к другому, до рабби Иеуда-Рабейну Акадош. В течение всего этого периода (приблизительно 1500 лет) не существовало никакой книги, по которой бы обучали народ Устной Торе. С началом рассеяния евреев по всему миру после разрушения Второго Храма, когда возникла опасность, что Устная Тора забудется, Рабейну Акадош, живший еще в Эрец Исраэль, записал краткий свод ее законов, называемый ”Мишна”. С усилением тягот рассеяния, возникла необходимость записать объяснения к ”Мишна”.

Это сделал Рав Аши (сороковое поколение после Моисея) 430 лет спустя после разрушения Второго Храма. Записанные им комментарии к книге ”Мишна” называются ”Гемара Бавлит”, так как они были записаны в Вавилоне. У последующих поколений вновь возникала необходимость записывать подробные объяснения к ”Мишна” и ”Гемара”. Так появились ”Перуш Раши”, ”Тосафот”, ”Мишне Тора” Рамбама и другие священные книги. Эта эпоха называется периодом ”гаоним” и ”ришоним”. Приблизительно 450 лет назад рабби Йосеф Каро написал книгу ”Шулхан Арух”, являющуюся кратким сводом законов Устной Торы, основанным на выводах ришоним.

Следующие за этой книгой комментарии, и она сама, относятся к так называемой эпохе ”ахароним”. Вот наиболее выдающиеся законоучители этого периода: ”РАМА” — הרמ״א , ”Маген Авраам”, ”Шах”, Рабейну Элияу Гаон из Вильно — הגר״א , ”Шулхан Арух шел Рав”, ”Хаей Адам”. Их мнения собраны и объяснены в книге ”Мишна Брура”, которую написал выдающийся законоучитель последних поколений рабби Исраэль Меир Акоэн из Радина — ”Хафец Хаим”. Предлагаемая книга представляет собой перевод на русский язык сборника ” שערי הלכה ”, основанного на ”Мишна Брура” и на книге другого великого законоучителя самого последнего времени ”Хазон Иш”.

Зеев Гринвальд – Суббота, Праздники, Будни – Законы и обычаи еврейской жизни

Издание второе, исправленное и дополненное

Издательство – «Бней-Брак» – 303 с.

Израиль – 1989 г.

Зеев Гринвальд – Суббота, Праздники, Будни - Законы и обычаи еврейской жизни – Содержание

Предисловие

Часть Первая - Распорядок дня еврея

Глава первая - Пробуждение утром

Глава вторая - Несколько слов о молитве

Глава третья - Благословения перед молитвой

Глава четвертая - Приготовления к молитве, миньян и синагога

Глава пятая - Цицит

Глава шестая - Тфилин

Глава седьмая - Утренняя молитва (шахарит). Чтение "Шма Исраэль”. Молитва ״ Шмоне эсре”

Шмоне эсре” Глава восьмая - Молитва минха

Глава девятая - Вечерняя молитва(арвит)

Часть Вторая - Благословення

Глава десятая - Общие законы благословений Виды брахот

Глава одиннадцатая - Омовение рук перед трапезой и благословение на хлеб

Глава двенадцатая - Благословение после трапезы

Глава тринадцатая - Бирхот анеенин

Глава четырнадцатая - Благословения после еды и питья

Глава пятнадцатая - Различные благословения

Часть Третья - Суббота

Глава шестнадцатая - Приготовления к субботе и зажжение свечей

Глава семнадцатая - Встреча субботы, Кидуш

Глава восемнадцатая - Порядок субботнего дня

Глава девятнадцатая - Исход субботы, Авдала

Глава двадцатая - Запрещенные в субботу действия

Классификация тридцати девяти млахот

Законы о мукие

Глава двадцать первая - Приготовления накануне субботы

Часть Четвертая - Знаменательные даты еврейского года

Глава двадцать вторая - Законы праздников Даты праздников

Глава двадцать третья - Законы ”рош ходеш”

Глава двадцать четвертая - Рош Ашана

Глава двадцать пятая - Законы постов Цом Гедалья

Глава двадцать шестая - Десять дней раскаяния

Глава двадцать седьмая - Канун Йом Кипура

Глава двадцать восьмая - Йом Кипур

Глава двадцать девятая – Суккот

Возведение сукки

Этрог, лулав, ветви мирты и ивы

Ошана Раба

Шмини Ацерет Симхат Тора

Глава тридцатая – Ханука

Асара бетевет Ту бишват

Глава тридцать первая - Месяц адар

Пост Эстер

Пурим

Глава тридцать вторая - Месяц Нисан Запрет хамец в Пэсах

Законы дня 14-го нисана

Глава тридцать третья - Праздник Пэсах Пасхальный седер

Глава тридцать четвертая - Исчисление ״ омера ״

омера Праздник Шавуот

Глава тридцать пятая - Пост ”17 тамуза” Три недели ”в окружении бед’

”Девять дней”

Пост Тишъа Беав

Месяц Элул

Часть Пятая

Глава тридцать шестая - Кашерность пиши

Соление мяса

Приготовление печени

Кашерные рыбы

Запрет совместного употребления мяса и молока

Пиша, приготовленная неевреем

Кашерование новой металлической посуды

Глава тридцать седьмая - Трумот и маасрот

Хала Орла

Шмита

Глава тридцать восьмая - Несколько кратких законов Бритье Шаатнез

Краткое введение в законы чистоты еврейской семьи

Законы о скромности

Законы и обряды траура

Послесловие

Зеев Гринвальд – Суббота, Праздники, Будни - Законы и обычаи еврейской жизни - Распорядок дня еврея

Встав утром, после ночного сна, еврей произносит молитву ”Моде ани” а перед сном —”Шма Исраэль” в течение же дня он выполняет многочисленные заповеди и законы. Сказано в ”Псалмах” — ”Теилим”: ”Я всегда представляю перед собой Всевышнего” — такова высокая духовная ступень, к которой должен стремиться каждый человек: он должен чувствовать, что Бог присутствует всюду и постоянно наблюдает за ним. В ”Шулхан Арух” раздел ”Орах Хаим”, разъясняется: В словах: ”Я всегда представляю перед собой Всевышнего” заключен важный принцип Торы. Поведение человека, который находится у себя в доме, его движения, его занятия, отличаются от его поведения в присутствии великого царя. Тем более, когда человек проникается сознанием того, что величайший из царей — сам Всевышний, чье величие пронизывает мироздание, — пристально наблюдает за всеми его поступками. Сказано у пророка Иермияу: ”Скроется ли человек в потайном месте так, чтобы Я не увидел его? — говорит Бог”.

Пробуждение утром. С момента пробуждения, человек предстает перед Богом, чтобы исполнять Его заповеди — мицвот. Они вносят в жизнь особый уклад, наполняющий ее духовным содержанием и возвышающий нас над материальностью. Исполняя мицвот, связанные с утренним пробуждением, человек приступает к служению Богу. Он омывает руки, подобно тому, как это делали коаним в Храме, одевается по законам скромности — ведь ”вся земля полна величием Всевышнего” — и покрывает голову в знак Богопочитания. Человек должен постараться встать раньше, чтобы успеть помолиться в синагоге с "миньяном”.

”Моде ани”.Засыпая, мы вручаем душу Всевышнему, а утром Он возвращает нам ее, освеженную и успокоенную. Поэтому человек благодарит Создателя, говоря: ”Я благодарю Тебя, Царь, вечно живой, за то, что Ты возвратил мне мою душу по милости Своей — велика вера в Тебя”.

Утреннее омовение рук (”нетилат ядаим”) Затем омывают водой обе руки. Это называется ”нетилат ядаим шел шахарит ”(утренним омовением рук). Дети, встав утром, также должны омывать руки. Нужно стараться как можно скорее омыть руки после пробуждения. Поэтому вода должна быть близка к месту сна, чтобы даже расстояния в 4 ”амы”(примерно 4 средних шага, см. таблицу в конце главы 15-й) не пришлось пройти, не омыв рук.Перед омовением нельзя дотрагиваться до рта, глаз, носа, ушей; а также трогать продукты питания.

Почему омывают руки утром

В книгах законоучителей приводятся три причины:

а) Утром мы встаем как обновленные создания и приступаем к служению Богу, и поэтому сразу же с началом дня мы должны омыть руки водой, подобно тому, как коаним в Храме каждое утро омывали руки перед жертвоприношением (что называлось ”освящением рук”).

б) В связи с тем, что во время сна руки касаются тела, мудрецы ( ״״ ХЛЗЛЛ ״ ) установили утреннее омовение рук и благословение на него перед утренней молитвой.

в) К моменту пробуждения на руках остается особая нечистота сна ( טומאה ), и чтобы удалить ее, мы омываем водой по 3 раза каждую руку.

Каким образом совершают омовение Сосуд с водой берут правой рукой и перекладывают в левую с тем, чтобы сначала омыть правую руку. Льют воду 3 раза поочередно на каждую руку в таком порядке: правая, левая, правая, левая, правая, левая. (Существует мнение, что руки следует омывать четыре раза, т.е. вылить воду еще раз на каждую руку). Следует лить воду на всю кисть до запястья. Сосуд должен быть целым (нетреснутым, невыщербленным и т.п.) и содержать не меньше, чем ”ревиит”воды (см. таблицу в конце главы 15-й).