Гринвальд - Законы благословений
В этом разделе серии “Итурей алаха ” (“Алаха в рисунках”) представлены законы благословений, которые произносят до и после еды, а также в отдельных других случаях.
Кто влагает в свои благословения чувство и говорит их сосредоточенно, тот удостоится углубить свою веру. Произнося благословения перед едой или другим удовольствием, мы заручаемся согласием Всевышнего получать эти удовольствия из Его мира и так внедряем в сердце сознание, что все в этом мире принадлежит Творцу, как сказано: “Богу земля и все, что ее наполняет” (Теилим 24:1). А благословляя после еды, мы благодарим Ашема за Его милосердие и блага и вселяем в наши сердца чувство благодарности Б-гу за все, что он для нас делает. И также другие благословения укрепляют нашу веру и надежду на Создателя, ибо если бы не было на то Его воли и указания, то и ничего бы не было в мире.
Умножение благословений в течение дня (в соответствии с указанием мудрецов, чтобы во всякий день человек произносил не менее сотни благословений) может превратить браху, не дай Бог, в нечто рутинное, в противоположность той остроте и вниманию, которые необходимы для правильного благословения.
Благодаря вдумчивости, благословения вносят одухотворенность в нашу повседневную материальную деятельность, и так еда становится причастной к духовной жизни. А благословения на радугу или гром показывают, что мы видим во всяком явлении Божественное присутствие, руку Всевышнего и Его мощь.
Рав Зеев Гринвальд - Законы благословений
Серия " Алаха в рисунках"
Иерусалим Швут Ами, 1996г. - 142с.
Рав Зеев Гринвальд - Законы благословений - Содержание
Предисловие
Вводные замечания
- Общие законы благословений
- Омовение рук
- Благословение “амоци”
- Биркат амазон
- Благословения на удовольствия
- Благословения после еды
- Благословения, содержащие хвалу
- Благословения увиденного и услышанного
- Различные молитвы и просьбы
Рав Зеев Гринвальд - Законы благословений - Общие законы благословений
- Благословение выражает признательность Творцу. Для того, кто благословляет с должным настроем и от всего сердца, блашсловление становится моментом размышления о доброте Всевышнего и о добре, которым Он одаряет всех нас. Через благословение мы проникаемся сознанием, что весь мир и все, чем мы обладаем, — дар Небес.
- ’’Обновляющий в Своей доброте каждый день постоянно Творение мира”: всякое удовольствие и запах, вечер и утро, каждая заповедь и событие, с которыми мы встречаемся, — все это дар Всевышнего, который хочет, чтобы мы познали Его доброту и благоволение.
- Благословение помогает человеку избавиться от рутины и признать, как чудесно и неповторимо все, что создал Творец. Посредством благодарности и хвалы Всевышнему, “по слову Которого все создано”, мы ощущаем, что все, что видят наши глаза, все удовольствия, которыми мы наслаждаемся, свидетельствуют о существовании Творца.
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