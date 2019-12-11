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Гринвальд - Законы благословений

Рав Зеев Гринвальд - Законы благословений
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Family, Ethics
В этом разделе серии “Итурей алаха ” (“Алаха в рисунках”) представлены законы благословений, которые произносят до и после еды, а также в отдельных других случаях.
Кто влагает в свои благословения чувство и говорит их сосредоточенно, тот удостоится углубить свою веру. Произнося благословения перед едой или другим удовольствием, мы заручаемся согласием Всевышнего получать эти удовольствия из Его мира и так внедряем в сердце сознание, что все в этом мире принадлежит Творцу, как сказано: “Богу земля и все, что ее наполняет” (Теилим 24:1). А благословляя после еды, мы благодарим Ашема за Его милосердие и блага и вселяем в наши сердца чувство благодарности Б-гу за все, что он для нас делает. И также другие благословения укрепляют нашу веру и надежду на Создателя, ибо если бы не было на то Его воли и указания, то и ничего бы не было в мире.
Умножение благословений в течение дня (в соответствии с указанием мудрецов, чтобы во всякий день человек произносил не менее сотни благословений) может превратить браху, не дай Бог, в нечто рутинное, в противоположность той остроте и вниманию, которые необходимы для правильного благословения.
Благодаря вдумчивости, благословения вносят одухотворенность в нашу повседневную материальную деятельность, и так еда становится причастной к духовной жизни. А благословения на радугу или гром показывают, что мы видим во всяком явлении Божественное присутствие, руку Всевышнего и Его мощь.

Рав Зеев Гринвальд - Законы благословений

Серия " Алаха в рисунках"
Иерусалим Швут Ами, 1996г. - 142с.

Рав Зеев Гринвальд - Законы благословений - Содержание

Предисловие
Вводные замечания
  • Общие законы благословений
  • Омовение рук
  • Благословение “амоци”
  • Биркат амазон
  • Благословения на удовольствия
  • Благословения после еды
  • Благословения, содержащие хвалу
  • Благословения увиденного и услышанного
  • Различные молитвы и просьбы

Рав Зеев Гринвальд - Законы благословений - Общие законы благословений

  • Благословение выражает признательность Творцу. Для того, кто благословляет с должным настроем и от всего сердца, блашсловление становится моментом размышления о доброте Всевышнего и о добре, которым Он одаряет всех нас. Через благословение мы проникаемся сознанием, что весь мир и все, чем мы обладаем, — дар Небес.
  • ’’Обновляющий в Своей доброте каждый день постоянно Творение мира”: всякое удовольствие и запах, вечер и утро, каждая заповедь и событие, с которыми мы встречаемся, — все это дар Всевышнего, который хочет, чтобы мы познали Его доброту и благоволение.
  • Благословение помогает человеку избавиться от рутины и признать, как чудесно и неповторимо все, что создал Творец. Посредством благодарности и хвалы Всевышнему, “по слову Которого все создано”, мы ощущаем, что все, что видят наши глаза, все удовольствия, которыми мы наслаждаемся, свидетельствуют о существовании Творца.
Views 334
Rating 5.0 / 5
Added 11.12.2019
Author brat librarian
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5.0/5 (3)

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