Рав Зеев Гринвальд - Законы благословений

В этом разделе серии “Итурей алаха ” (“Алаха в рисунках”) представлены законы благословений, которые произносят до и после еды, а также в отдельных других случаях.

Кто влагает в свои благословения чувство и говорит их сосредоточенно, тот удостоится углубить свою веру. Произнося благословения перед едой или другим удовольствием, мы заручаемся согласием Всевышнего получать эти удовольствия из Его мира и так внедряем в сердце сознание, что все в этом мире принадлежит Творцу, как сказано: “Богу земля и все, что ее наполняет” (Теилим 24:1). А благословляя после еды, мы благодарим Ашема за Его милосердие и блага и вселяем в наши сердца чувство благодарности Б-гу за все, что он для нас делает. И также другие благословения укрепляют нашу веру и надежду на Создателя, ибо если бы не было на то Его воли и указания, то и ничего бы не было в мире.

Умножение благословений в течение дня (в соответствии с указанием мудрецов, чтобы во всякий день человек произносил не менее сотни благословений) может превратить браху, не дай Бог, в нечто рутинное, в противоположность той остроте и вниманию, которые необходимы для правильного благословения.

Благодаря вдумчивости, благословения вносят одухотворенность в нашу повседневную материальную деятельность, и так еда становится причастной к духовной жизни. А благословения на радугу или гром показывают, что мы видим во всяком явлении Божественное присутствие, руку Всевышнего и Его мощь.