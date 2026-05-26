Грир - Койлбрен

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Occultism Paganism Witchcraft, Магия

Эта книга появилась на свет благодаря одной при-мечательной и неожиданной находке. Как и многие мои предшественники, я давно интересовался любопытным алфавитом, отдаленно похожим на рунический и известным как «бардовский койлбрен». Алфавит этот приводится на страницах «Учения бардов» (Barddas) - обширного собрания сведений по валлийскому дру-идизму, которое было частично составлено на основе подлинных источников, а частично фальсифицировано Иоло Морганугом в конце XVIII - начале XIX ве-ков. Согласно текстам, вошедшим в «Учение бардов», валлийские барды и наставники передавали койлбрен из поколения в поколение со времен древних друидов, и этот алфавит служил ключом к сокровенному учению — «Тайне бардов острова Британия» (Cyfrinach Beirdd Ynys Prydain).

В наши дни практически все ученые отрицают древ-. нее происхождение койлбрена и в большинстве своем полагают, что Иоло изобрел этот алфавит сам. Но и как явление, возникшее в контексте друидического возрождения XVIII-ХХ веков, этот старинный алфавит бардов по-своему вызывает огромный интерес и, подоб-но другим духовным традициям друидического толка, порожденным этим движением, не нуждается в более древней родословной. За последние три столетия многие обретали свой духовный дом в наследии друидического возрождения. Я стал одним из них, и мне представилась возможность внести собственный вклад в возрождение утраченных, забытых или оставленных без внимания элементов современного друидизма.

Джон Майкл Грир - Койлбрен. Забытый оракул валлийских бардов

Пер. с англ. Анны Блейз.

— М.: Thesaurus

Deorum, 2021. — 192 с.

© Анна Блейз, 2021

© Thesaurus Deorum, 2021

Джон Майкл Грир - Койлбрен. Забытый оракул валлийских бардов - Содержание

Содержание

Введение

Глава первая. Бард из Гламоргана

  • Уэльс и Англия

  • Ученик бардов

  • Мистификатор

  • Горсед бардов

  • Тайна бардов острова Британия

  • Наследие Иоло Моргануга

Глава вторая. Койлбрен бардов

  • Легендарная история койлбрена

  • Подлинная история койлбрена

  • Звуковая символика

  • Практическое значение койлберна

Глава третья. Буквы койлбрена

  • Название

  • Валлийское ключевое слово

  • Значение

  • Звуковая символика

  • Значение в гадании

Глава четвертая. Гадание на койлбрене

  • Что такое гадание?

  • Теории неслучайности

  • Антропоцентрические теории

  • Теория игр

  • Как изготовить койлбрен для гадания?

  • Как гадать на койлбрене?

  • Расклад «Одна буква»

  • Пример гадания Nº 1

  • Расклад «Три луча»

  • Пример гадания Nº 2

  • Расклад «Котел Аннуна»

  • Пример гадания Nº 3

  • Расклад «Гвидион и свиньи»

  • Пример гадания Nº 4

  • Расклад «Кельтский крест»

  • Пример гадания Nº 5

Глава пятая. Медитация на буквы койлбрена

  • Подготовка к медитации

  • Подготовительное упражнение Nº 1

  • Подготовительное упражнение Nº 2

  • Медитация на койлбрен

  • Скраинг для койлбрена

  • Практика скраинга

Приложения

  • Краткие мантические значения букв койлбрена

  • Койлбрен и «Кельтская Золотая Заря»

Приложения к русскоязычному изданию

  • Приложение 1. «Учение бардов» (отрывки)

  • Приложение 2. «Грамматика Эдерна Златоязыкого» (отрывок)

  • Приложение 3. Джон Майкл Грир. «Миф об Эйнигане»

  • Приложение 4. Франц Бардон. «Мистицизм букв»

Литература

