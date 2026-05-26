Эта книга появилась на свет благодаря одной при-мечательной и неожиданной находке. Как и многие мои предшественники, я давно интересовался любопытным алфавитом, отдаленно похожим на рунический и известным как «бардовский койлбрен». Алфавит этот приводится на страницах «Учения бардов» (Barddas) - обширного собрания сведений по валлийскому дру-идизму, которое было частично составлено на основе подлинных источников, а частично фальсифицировано Иоло Морганугом в конце XVIII - начале XIX ве-ков. Согласно текстам, вошедшим в «Учение бардов», валлийские барды и наставники передавали койлбрен из поколения в поколение со времен древних друидов, и этот алфавит служил ключом к сокровенному учению — «Тайне бардов острова Британия» (Cyfrinach Beirdd Ynys Prydain).

В наши дни практически все ученые отрицают древ-. нее происхождение койлбрена и в большинстве своем полагают, что Иоло изобрел этот алфавит сам. Но и как явление, возникшее в контексте друидического возрождения XVIII-ХХ веков, этот старинный алфавит бардов по-своему вызывает огромный интерес и, подоб-но другим духовным традициям друидического толка, порожденным этим движением, не нуждается в более древней родословной. За последние три столетия многие обретали свой духовный дом в наследии друидического возрождения. Я стал одним из них, и мне представилась возможность внести собственный вклад в возрождение утраченных, забытых или оставленных без внимания элементов современного друидизма.

Джон Майкл Грир - Койлбрен. Забытый оракул валлийских бардов

Пер. с англ. Анны Блейз.

— М.: Thesaurus

Deorum, 2021. — 192 с.

© Анна Блейз, 2021

© Thesaurus Deorum, 2021

Джон Майкл Грир - Койлбрен. Забытый оракул валлийских бардов - Содержание

Введение

Глава первая. Бард из Гламоргана

Уэльс и Англия

Ученик бардов

Мистификатор

Горсед бардов

Тайна бардов острова Британия

Наследие Иоло Моргануга

Глава вторая. Койлбрен бардов

Легендарная история койлбрена

Подлинная история койлбрена

Звуковая символика

Практическое значение койлберна

Глава третья. Буквы койлбрена

Название

Валлийское ключевое слово

Значение

Звуковая символика

Значение в гадании

Глава четвертая. Гадание на койлбрене

Что такое гадание?

Теории неслучайности

Антропоцентрические теории

Теория игр

Как изготовить койлбрен для гадания?

Как гадать на койлбрене?

Расклад «Одна буква»

Пример гадания Nº 1

Расклад «Три луча»

Пример гадания Nº 2

Расклад «Котел Аннуна»

Пример гадания Nº 3

Расклад «Гвидион и свиньи»

Пример гадания Nº 4

Расклад «Кельтский крест»

Пример гадания Nº 5

Глава пятая. Медитация на буквы койлбрена

Подготовка к медитации

Подготовительное упражнение Nº 1

Подготовительное упражнение Nº 2

Медитация на койлбрен

Скраинг для койлбрена

Практика скраинга

Приложения

Краткие мантические значения букв койлбрена

Койлбрен и «Кельтская Золотая Заря»

Приложения к русскоязычному изданию

Приложение 1. «Учение бардов» (отрывки)

Приложение 2. «Грамматика Эдерна Златоязыкого» (отрывок)

Приложение 3. Джон Майкл Грир. «Миф об Эйнигане»

Приложение 4. Франц Бардон. «Мистицизм букв»

Литература