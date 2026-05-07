Грир - Настольная книга друида

Большинство духовных традиций возводит свою исто­рию к некоему откровению, в котором даются ответы на все вопросы. Однако, друидизм - духовность иного ро­да и его история повествует о другом. В этой традиции нет ответов на все вопросы - здесь куда больше интереса к тому, чтобы эти вопросы задавать и ими задаваться - а история этой традиции начинается не с откровения, но с поиска.

Тысячи лет обитатели Британии жили на земле, по ко­торой рассеяны памятники ушедших и неведомых былых времен. Тут и там из травы поднимаются намеренно по­ставленные вертикально высокие камни - стоящие пооди­ночке или расставленные в круги и линии. Длинные и кру­глые курганы тут и там виднеются на горизонте, иногда располагаясь прямо посередине поля или пастбища. Некоторые из этих памятников служат предметом странных обычаев, которые исполняются местными жителями по привычке, переданной от предков или со смутным чувством, что, если эти обычаи не исполнять, в делах не будет удачи. К семнадцатому веку крестьяне, которые жили на той же земле бессчетные поколения, соблюдая дедовские традиции, даже перестали замечать эти обряды, ставшие неотъемлемой частью круга повседневной жизни.

Ученый джентльмен Джон Обри приехал в маленькую деревушку Эйвбери в графстве Уилтшир холодным январским днем 1649 года. Он и не предполагал, что обнаружит здесь крупнейший из сохранившихся в целости храмов доисторической Европы. Местные, конечно, замечали, что по их полям разбросаны сотни огромных камней, но они не замечали, что эти камни были расставлены в определенном порядке: они формировали гигантский тройной круг, окруженный рвом. Обри интересовался народными преданиями английской деревни и знал о Стоунхендже, который располагался всего в одном дне езды отсюда к югу. Там, где другие видели только большие валуны, мешавшие сельской работе, антиквар увидел архитектурный замысел. Позднее Обри писал, что каменный комплекс в Эйвбери «настолько же превосходит Стоунхендж, насколько кафедральный собор превосходит приходскую церквушку».

Обри представлял собой ученого нового типа: уже изживала себя эпоха Возрождения и зарождался современный мир. Как и великие умы Ренессанса, Обри стремился обрести, как мы бы сказали, «холистический», то есть целостный взгляд на мир.

Джон Майкл Грир – Настольная книга друида: духовная практика связи с Землей

Издательство – «Касталия»

Москва – 2026 г. / 288 с.

ISBN 978-5-908110-26-6

Джон Майкл Грир – Настольная книга друида: духовная практика связи с Землей – Содержание

Предисловие

Алхимическое делание

Введение

Друидизм сегодняшнего дня

Часть первая. В поисках древних источников: Друидическая традиция в современном мире

Глава 1. Каменные круги и стоячие камни

Глава 2. Традиции друидического возрождения

Глава 3. Друидизм в большом мире

Часть вторая. Мудрость каменного круга: три триады друидической философии

Глава 4. Первая триада

Глава 5. Вторая триада

Глава 6. Третья триада

Часть третья. Пути Священной рощи: посвящение в друидическую традицию