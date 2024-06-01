Гришина - Психология конфликта
Несмотря на очевидное значение проблемы конфликтов для психологии, мы не имеем сегодня сколь-нибудь полных изданий, ей посвященных. В какой-то мере это стало следствием уже отмечавшегося недостаточного внимания науки к «негативной» проблематике. Однако, пожалуй, именно фундаментальность проблемы конфликта более всего затрудняет попытки ее освещения. В психологии немало работ, прямо или косвенно посвященных проблеме конфликта; в последние годы они появляются и в отечественной науке. Однако явления конфликта оказались «поделенными» между различными областями психологии — в первую очередь общей психологии, психологии личности, социальной психологии. Необходимость целостного описания конфликта требовала иного, проблемно-ориентированного подхода.
Решение этой задачи представляется не только сложным, но и обреченным на критику неизбежных пробелов и упущений. Занимаясь этой проблемой более двадцати лет, я осознаю это, возможно, лучше других, так же как и отдаю себе отчет в той ответственности, которая сопряжена с подобным изданием. Мною двигало прежде всего убеждение в целесообразности предварительной систематизации имеющихся в этой области представлений, которая необходима для дальнейшего их уточнения, развития идей и практической работы с конфликтами. Именно эту задачу — введение в научный обиход систематизированного материала по психологии конфликта — я и ставила перед собой. Это в какой-то мере и определило жанр книги, в которой мне хотелось отразить наиболее существенные теоретические представления многих замечательных психологов XX века, опыт их работы и достигнутые результаты, хотя из-за объема материала в большинстве случаев это пришлось делать очень кратко.
Данная работа написана прежде всего для психологов, а также всех, кто отдает себе отчет в той огромной роли, которую в конфликтах любого вида играют психологические факторы.
Наталья Гришина - Психология конфликта
СПб.: Питер, 2008. - 544 с.
ISBN: 978-5-91180-895-2
Наталья Гришина - Психология конфликта - Содержание
Введение. Что такое конфликт
ЧАСТЬ I. Основы изучения конфликтов
- Глава 1. Философско-социологическая традиция изучения конфликтов
- Глава 2. Психологическая традиция изучения конфликтов
- Глава 3. Отдельные виды конфликтов
- Глава 4. Методы изучения конфликта
ЧАСТЬ II. Феноменология конфликтов
Глава 5. Как описываются конфликты
- Глава 6. Возникновение конфликтов: оценка ситуации
- Глава 7. Возникновение конфликтов: выбор стратегии реагирования
- Глава 8. Конфликтное взаимодействие
ЧАСТЬ III. Разрешение конфликтов
- Глава 9. Разрешение конфликтов: конфликтологическая традиция
- Глава 10. Работа с конфликтами: психологическая традиция
- Глава 11. Посредничество психолога в разрешении конфликта
- ЧАСТЬ IV. Обучение навыкам эффективного поведения в конфликтах и их конструктивного разрешения
- Глава 12. Обучение эффективному поведению в конфликтах и их разрешению
Заключение
Список литературы
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