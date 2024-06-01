Несмотря на очевидное значение проблемы конфликтов для психологии, мы не имеем сегодня сколь-нибудь полных изданий, ей посвященных. В какой-то мере это стало следствием уже отмечавшегося недостаточного внимания науки к «негативной» проблематике. Однако, пожалуй, именно фундаментальность проблемы конфликта более всего затрудняет попытки ее освещения. В психологии немало работ, прямо или косвенно посвященных проблеме конфликта; в последние годы они появляются и в отечественной науке. Однако явления конфликта оказались «поделенными» между различными областями психологии — в первую очередь общей психологии, психологии личности, социальной психологии. Необходимость целостного описания конфликта требовала иного, проблемно-ориентированного подхода.

Решение этой задачи представляется не только сложным, но и обреченным на критику неизбежных пробелов и упущений. Занимаясь этой проблемой более двадцати лет, я осознаю это, возможно, лучше других, так же как и отдаю себе отчет в той ответственности, которая сопряжена с подобным изданием. Мною двигало прежде всего убеждение в целесообразности предварительной систематизации имеющихся в этой области представлений, которая необходима для дальнейшего их уточнения, развития идей и практической работы с конфликтами. Именно эту задачу — введение в научный обиход систематизированного материала по психологии конфликта — я и ставила перед собой. Это в какой-то мере и определило жанр книги, в которой мне хотелось отразить наиболее существенные теоретические представления многих замечательных психологов XX века, опыт их работы и достигнутые результаты, хотя из-за объема материала в большинстве случаев это пришлось делать очень кратко.

Данная работа написана прежде всего для психологов, а также всех, кто отдает себе отчет в той огромной роли, которую в конфликтах любого вида играют психологические факторы.

Наталья Гришина - Психология конфликта

СПб.: Питер, 2008. - 544 с.

ISBN: 978-5-91180-895-2

Наталья Гришина - Психология конфликта - Содержание

Введение. Что такое конфликт

ЧАСТЬ I. Основы изучения конфликтов

Глава 1. Философско-социологическая традиция изучения конфликтов

Глава 2. Психологическая традиция изучения конфликтов

Глава 3. Отдельные виды конфликтов

Глава 4. Методы изучения конфликта

ЧАСТЬ II. Феноменология конфликтов

Глава 5. Как описываются конфликты

Глава 6. Возникновение конфликтов: оценка ситуации

Глава 7. Возникновение конфликтов: выбор стратегии реагирования

Глава 8. Конфликтное взаимодействие

ЧАСТЬ III. Разрешение конфликтов

Глава 9. Разрешение конфликтов: конфликтологическая традиция

Глава 10. Работа с конфликтами: психологическая традиция

Глава 11. Посредничество психолога в разрешении конфликта

ЧАСТЬ IV. Обучение навыкам эффективного поведения в конфликтах и их конструктивного разрешения

Глава 12. Обучение эффективному поведению в конфликтах и их разрешению

Заключение

Список литературы