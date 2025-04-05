Первоначально я писал эту книгу как рецензию на "Критику чистого разума" Имману ила Канта, и не для печати, а для одной моей хорошей знакомой. Поэтому я старался писать по возможности популярно, с иллюстрациями, с конкретными примерами, и вообще с расчетом на женский тип восприятия, т.е. смещая акценты с логического и абстрактного на эмоци ональное и образное. Но так как моя рецензия волею богов вышла далеко за рамки кантовской философии, и в значительной степени посвящена проблеме свободной воли, я решил опубликовать ее под названием "Свободная воля и законы природы". Моя книга – произведение многослойное, поэтому я надеюсь, что каждый интересующийся философией читатель (или читательница) сможет найти в ней смысловой слой, соответствующий своему интеллектуальному складу и уровню подготовки, и при этом извлечь для себя какую-то пользу, а может быть и получить удовольствие. Правда, есть и такие слои (и параграфы – они отмечены знаком *), которые доступны очень немногим, но ведь то, что кому то покажется слишком сложным, можно и пропустить. Я старался писать в популярной форме, но не в ущерб содержанию. Кто-то может спросить: зачем я подробно разбираю такие вечные и прирожденные человеческому разуму понятия, как "возможность", "необходимость", "случайность", "причинность", и т.п., о которых за прошедшие века было уже написано очень много томов? Но в том то и дело, что о вечных понятиях приходится и писать вечно. Хотя абстрактная сущность этих понятий пребывает от века неизменной, но фокус в том, что человек не бог, и человеческий разум способен воспринимать абстрактную сущность только в чувственном воплощении. А чувственный мир, доступный нам мир явлений со временем постепенно меняется, меняется и уровень научного познания. Поэтому и основные вечные понятия ("категории чистого разума") приходится время от времени анализировать и растолковывать заново.

Гритчин Николай - Свободная воля и законы природы

или Занимательная философия

Н. В. Гритчин — «ЛитРес: Самиздат», 2002