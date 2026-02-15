Грив - Гробница пуста

Грив - Гробница пуста
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience

В этой книге известный британский юрист и апологет Вэл Грив подходит к вопросу Воскресения Иисуса Христа с позиции эксперта по доказательствам. Автор ставит перед собой задачу рассмотреть евангельские события не как религиозный догмат, который нужно принять на веру, а как исторический факт, подлежащий беспристрастной проверке. Используя методологию юридического анализа, Грив разбирает показания свидетелей, хронологию событий и контраргументы скептиков, чтобы выяснить, выдерживает ли версия о пустой гробнице перекрестный допрос истории.

Автор последовательно анализирует все альтернативные теории: от похищения тела учениками до гипотезы о «галлюцинациях» свидетелей. Благодаря своей юридической практике, Грив мастерски указывает на логические нестыковки в критических взглядах и подчеркивает достоверность первоисточников. «Гробница пуста» — это интеллектуальное путешествие, которое превращает сложнейший теологический вопрос в захватывающее расследование, предлагая читателю самостоятельно вынести вердикт на основании представленных фактов.

Вэл Грив – Гробница пуста

СПб.: Издание христианского общества «Библия для всех», 1995. — 110 с.

ISBN 5-7454-0038-2

Вэл Грив – Гробница пуста – Содержание

Предисловие

  • 1. Установка сцены

  • 2. Самый важный вопрос в мире

  • 3. Суды и присяжные заседатели

  • 4. Смысл воскресения

  • 5. Исторические факты

  • 6. Пустая гробница

  • 7. Прямое доказательство

  • 8. Разбор свидетелей

  • 9. Косвенные показания

  • 10. Действительное свидетельство

  • 11. И что же?

  • 12. Ваш вердикт

  • 13. Следующий шаг

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

