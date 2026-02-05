Гроф - Человек перед лицом смерти

Как заявляет С. Гроф переживания умирающих крайне разнообразны. Их диапазон очень широк: от абстрактных до эстетических, от вторичного проигрывания травматических и положительных детских воспоминаний и происшествий, связанных со смертью и возрождением, до глубоких изначальных (архетипических) и трансцендентальных форм сознания.

Данное исследование отнюдь не является обзором случаев столкновения человека со смертью, - обычным переживаниям умирающих посвящена лишь незначительная его часть. Оно почти полностью написано человеком, чей истинный вклад в науку - это осознание роли галлюциногенов и измененных состояний психики вкупе с более ясным представлением об их пользе и путях применения, а также выработка особого подхода к переходному периоду, называемому смертью. Автор изучает феномен боли и его изменение под влиянием ЛСД; его интересует трансформация психики у несосто-явшихся самоубийц после прыжка с моста "Золотые ворота"; он исследует изменение шкалы ценностей у индивидов, побывавших "по ту сторону" - либо посредством применения наркотиков, либо в результате спонтанного космического переживания, либо вследствие тесного соприкосновения со смертью.

Интересно отметить, что из 35540 случаев "посмертного опыта", исследованных Карлисом Осисом, лишь десять процентов умирающих были в сознании в последний перед наступлением смерти час. Я придерживаюсь мнения, что устоявшаяся практика "напичкивания" пациента лекарствами в предсмертные часы является плохой услугой и ему, и его семье. Больные, не подвергавшиеся в это время массированному воздействию различных препаратов, перед наступлением момента ухода смогли испытать благословенное состояние, вследствие которого обрели некое знание (а не просто веру) о присутствии кого-то, ожидающего и любящего; о существовании здесь (а не только где-то) мира и покоя; о благостности и цельности - состояния, полностью преодолевающего страх смерти.

Видение, где преобладает внечеловеческое содержание, также типично, поскольку представляет внутреннюю фазу расставания пациента с земными межличностными отношениями, что в свою очередь предшествует контакту с "направляющей рукой", которая всем оказывает помощь при переходе с этого плана существования на следующий.

Станислав Гроф - Человек перед лицом смерти

С. Гроф, Д. Хэлифакс; Пер. с англ. А. Неклесса.

М.: ООО «Издательство АСТ» и др., 2002. — 239, [1] с.

(Тексты трансперсональной психологии)

ISBN 5-17-012761-8

Станислав Гроф - Человек перед лицом смерти - Содержание

Предисловие д-ра медицины Элизабет Кюблер-Росс

Предварительные замечания

Глава 1. Изменчивый лик смерти

Глава 2. История психоделической терапии умирающих

Глава 3. Программа исследований «Спринг Гроув»

Глава 4. Параметры сознания: картография человеческой психики

Глава 5. Человек перед лицом смерти: психоделические биографии

Глава 6. Психоделические метаморфозы процесса см ерти

Глава 7. Сознание и порог смерти

Глава 8. Посмертный путь души: миф и наука

Глава 9. Смерть и возрождение при ритуальной трансформации

Глава 10. Диалектика жизни и смерти

Библиография