Гроф - Неистовый поиск себя

Моя личная и профессиональная история несколько необычна, поскольку именно мои научные исследования и ежедневные наблюдения в процессе клинической и лабораторной работы подорвали мое первоначально атеистическое мировоззрение и привлекли мое внима­ние к духовным областям. Этот случай нельзя считать полностью уникальным, так как были и другие ученые, кого исследования привели к мистическому пониманию Вселенной и к косми­ческому типу духовности. Однако, безусловно, гораздо более распространен в точности обрат­ный случай: люди, у которых в детстве было очень строгое религиозное воспитание, нередко находят духовное мировоззрение несостоятельным, когда получают доступ к информации о мире, накопленной западной наукой.

Я родился в 1931 году в Праге, и мое детство прошло частично там, а частично в одном маленьком чешском городке. В моих интересах и увлечениях в первые годы жизни уже отра­жался интерес к человеческой психике и культуре. Но по-настоящему я увлекся психиатрией и психологией незадолго до окончания школы. Один близкий друг дал мне почитать «Введение в психоанализ» Зигмунда Фрейда, тепло отозвавшись об этом труде. Чтение этой книги стало одним из самых важных и значимых событий в моей жизни. На меня произвели глубокое впечатление проницательный ум Фрейда, его неумолимая логика и способность давать рациональное объяснение таким неясным областям, как символизм и язык сновидений, динамика невротических симптомов, психопатология обыденной жизни и психология искусства.

Поскольку я скоро должен был окончить школу, мне предстояло при­нять какие-то серьезные решения относительно моего будущего. Через несколько дней после окончания чтения книги Фрейда я решил поступать в медицинский институт, что было необ­ходимым условием, для того чтобы стать психоаналитиком. В детстве я не получал никакого религиозного воспитания. Родители решили не связы­вать меня и моего младшего брата с какой-либо конкретной церковью, чтобы мы могли сделать собственный выбор, когда подрастем. Хотя на чисто интеллектуальном уровне меня интере­совали религии и восточная философия, в своей основе я был атеистом.

Шесть лет учебы на медицинском факультете Карлова университета в Праге еще больше укрепили мое атеистиче­ское мировоззрение. Материалистическая ориентация и механистическое мышление типичны для западного медицинского обучения во всем мире. Кроме того, в то время в Праге, как и в других восточноевропейских странах, в образовании преобладала марксистская идеология, которая была особенно враждебна к любым отклонениям от чисто материалистического уче­ния. Любые концепции, которые тяготели к идеализму и мистицизму, тщательно вычеркива­лись из учебных планов или же подвергались осмеянию.

Станислав Гроф – Неистовый поиск себя. Руководство по личностному росту через кризис трансформации

Серия – «Тексты трансперсональной психологии»

Издательство – «Ipraktik» – 1990 г. / 211 с.

ISBN 5-17-018324-0

Станислав Гроф – Неистовый поиск себя. Руководство по личностному росту через кризис трансформации – Содержание

От авторов

Предисловие авторов

Введение

Пролог

Незваный гость: история Кристины

Бог в лаборатории: История Станислава

Часть первая

1. Что такое духовный кризис?

От духовного самораскрытия к духовному кризису

Целительный потенциал духовных кризисов

Бессознательное, психотерапия и исцеление

Духовность, религия и переживание Божественного

Духовные кризисы и западная психиатрия

2. Темная ночь души

Лицом к лицу со страхом

Чувство одиночества

Изолирующее поведение

Переживание «безумия»

Столкновение с символической смертью

3. Встреча с божественным

Природа трансцендентного мистического опыта

Проблемы, создаваемые мистическими и трансцендентными переживаниями

Внутренние проблемы

Проблемы взаимодействия с повседневной жизнью

4. Многообразие духовных кризисов

Эпизоды объединяющего сознания (пиковые переживания)

Пробуждение Кундалини

Околосмертный опыт

Проявление «воспоминаний о прошлых жизнях»

Психологическое обновление через возвращение к центру

Шаманский кризис

Пробуждение экстрасенсорного восприятия (парапсихическое раскрытие)

Общение с духами-проводниками и контактерство

Переживание близких контактов с НЛО

Состояния одержимости

5. Зависимость как духовный кризис

История Кристины: продолжение

Более внимательный взгляд на зависимость

Зависимость и духовный кризис

Часть вторая

6. Духовные уроки иных эпох и культур

Путь шамана

Шаманский кризис

Различные точки зрения на шаманский кризис

Ритуалы перехода

Мифология, путешествие героя и ритуальное безумие

Функции мифологии в психике и обществе

Герой с тысячью лиц

Духовный кризис как путешествие героя

Смерть и возрождение богов и героев

Мистерии смерти и возрождения

Священное царство и царская драма смерти и возрождения

Духовное наследство великих религий

Индуизм

Буддизм

Иудео-христианская традиция

Ислам

7. Современные карты сознания

Психоделическая терапия и холотропное дыхание

Карты внутреннего путешествия

Околородовые переживания: процесс психологической смерти и возрождения

Надличностные переживания

Часть третья

8. Стратегии для повседневной жизни

Ваше отношение к своему духовному кризису

Встреча лицом к лицу с духовным кризисом

Временное торможение процесса духовного кризиса

9. Рекомендации для членов семьи и друзей

Виды поведения и отношений, которые могут воздействовать на семью и друзей

Как реагируют семья и друзья

Что могут сделать семья и друзья для того, чтобы помочь

Что члены семьи и друзья могут сделать для самих себя

10. Кто может помочь и как?

История Карен

Помощники Карен

Переживания Карен

Чего и кого следует избегать

Выбор терапевта, учителя или наставника

11. Возвращение домой