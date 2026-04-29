Гроф - Неистовый поиск себя

Гроф - Неистовый поиск себя
Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Тексты трансперсональной психологии (3 books)

Моя личная и профессиональная история несколько необычна, поскольку именно мои научные исследования и ежедневные наблюдения в процессе клинической и лабораторной работы подорвали мое первоначально атеистическое мировоззрение и привлекли мое внима­ние к духовным областям. Этот случай нельзя считать полностью уникальным, так как были и другие ученые, кого исследования привели к мистическому пониманию Вселенной и к косми­ческому типу духовности. Однако, безусловно, гораздо более распространен в точности обрат­ный случай: люди, у которых в детстве было очень строгое религиозное воспитание, нередко находят духовное мировоззрение несостоятельным, когда получают доступ к информации о мире, накопленной западной наукой.

Я родился в 1931 году в Праге, и мое детство прошло частично там, а частично в одном маленьком чешском городке. В моих интересах и увлечениях в первые годы жизни уже отра­жался интерес к человеческой психике и культуре. Но по-настоящему я увлекся психиатрией и психологией незадолго до окончания школы. Один близкий друг дал мне почитать «Введение в психоанализ» Зигмунда Фрейда, тепло отозвавшись об этом труде. Чтение этой книги стало одним из самых важных и значимых событий в моей жизни. На меня произвели глубокое впечатление проницательный ум Фрейда, его неумолимая логика и способность давать рациональное объяснение таким неясным областям, как символизм и язык сновидений, динамика невротических симптомов, психопатология обыденной жизни и психология искусства.

Поскольку я скоро должен был окончить школу, мне предстояло при­нять какие-то серьезные решения относительно моего будущего. Через несколько дней после окончания чтения книги Фрейда я решил поступать в медицинский институт, что было необ­ходимым условием, для того чтобы стать психоаналитиком. В детстве я не получал никакого религиозного воспитания. Родители решили не связы­вать меня и моего младшего брата с какой-либо конкретной церковью, чтобы мы могли сделать собственный выбор, когда подрастем. Хотя на чисто интеллектуальном уровне меня интере­совали религии и восточная философия, в своей основе я был атеистом.

Шесть лет учебы на медицинском факультете Карлова университета в Праге еще больше укрепили мое атеистиче­ское мировоззрение. Материалистическая ориентация и механистическое мышление типичны для западного медицинского обучения во всем мире. Кроме того, в то время в Праге, как и в других восточноевропейских странах, в образовании преобладала марксистская идеология, которая была особенно враждебна к любым отклонениям от чисто материалистического уче­ния. Любые концепции, которые тяготели к идеализму и мистицизму, тщательно вычеркива­лись из учебных планов или же подвергались осмеянию.

Станислав Гроф – Неистовый поиск себя. Руководство по личностному росту через кризис трансформации

Серия – «Тексты трансперсональной психологии»
Издательство – «Ipraktik» – 1990 г. / 211 с.
ISBN 5-17-018324-0

Станислав Гроф – Неистовый поиск себя. Руководство по личностному росту через кризис трансформации – Содержание

  • От авторов

  • Предисловие авторов

  • Введение

  • Пролог

  • Незваный гость: история Кристины

  • Бог в лаборатории: История Станислава

Часть первая

1. Что такое духовный кризис?

  • От духовного самораскрытия к духовному кризису

  • Целительный потенциал духовных кризисов

  • Бессознательное, психотерапия и исцеление

  • Духовность, религия и переживание Божественного

  • Духовные кризисы и западная психиатрия

2. Темная ночь души

  • Лицом к лицу со страхом

  • Чувство одиночества

  • Изолирующее поведение

  • Переживание «безумия»

  • Столкновение с символической смертью

3. Встреча с божественным

  • Природа трансцендентного мистического опыта

  • Проблемы, создаваемые мистическими и трансцендентными переживаниями

  • Внутренние проблемы

  • Проблемы взаимодействия с повседневной жизнью

4. Многообразие духовных кризисов

  • Эпизоды объединяющего сознания (пиковые переживания)

  • Пробуждение Кундалини

  • Околосмертный опыт

  • Проявление «воспоминаний о прошлых жизнях»

  • Психологическое обновление через возвращение к центру

  • Шаманский кризис

  • Пробуждение экстрасенсорного восприятия (парапсихическое раскрытие)

  • Общение с духами-проводниками и контактерство

  • Переживание близких контактов с НЛО

  • Состояния одержимости

5. Зависимость как духовный кризис

  • История Кристины: продолжение

  • Более внимательный взгляд на зависимость

  • Зависимость и духовный кризис

Часть вторая

6. Духовные уроки иных эпох и культур

  • Путь шамана

  • Шаманский кризис

  • Различные точки зрения на шаманский кризис

  • Ритуалы перехода

  • Мифология, путешествие героя и ритуальное безумие

  • Функции мифологии в психике и обществе

  • Герой с тысячью лиц

  • Духовный кризис как путешествие героя

  • Смерть и возрождение богов и героев

  • Мистерии смерти и возрождения

  • Священное царство и царская драма смерти и возрождения

  • Духовное наследство великих религий

  • Индуизм

  • Буддизм

  • Иудео-христианская традиция

  • Ислам

7. Современные карты сознания

  • Психоделическая терапия и холотропное дыхание

  • Карты внутреннего путешествия

  • Околородовые переживания: процесс психологической смерти и возрождения

  • Надличностные переживания

Часть третья

8. Стратегии для повседневной жизни

  • Ваше отношение к своему духовному кризису

  • Встреча лицом к лицу с духовным кризисом

  • Временное торможение процесса духовного кризиса

9. Рекомендации для членов семьи и друзей

  • Виды поведения и отношений, которые могут воздействовать на семью и друзей

  • Как реагируют семья и друзья

  • Что могут сделать семья и друзья для того, чтобы помочь

  • Что члены семьи и друзья могут сделать для самих себя

10. Кто может помочь и как?

  • История Карен

  • Помощники Карен

  • Переживания Карен

  • Чего и кого следует избегать

  • Выбор терапевта, учителя или наставника

11. Возвращение домой

  • От духовного кризиса к повседневной жизни

  • Награды нового «Я»

  • Эпилог

  • Духовный кризис и современный глобальный кризис

  • Приложения

  • Приложение 1

  • Приложение 2

  • Приложение 3

  • Духовный кризис и современная наука

  • Мировоззрение ньютоно-картезианской науки

  • Новая парадигма, возникающая в западной науке

  • Новый образ человеческих существ

  • Диагноз духовного кризиса

  • Терапевтические методы и стратегии для духовных кризисов

  • Библиография

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 hours ago
Благодарю

