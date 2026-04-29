Гроф - Неистовый поиск себя

Моя личная и профессиональная история несколько необычна, поскольку именно мои научные исследования и ежедневные наблюдения в процессе клинической и лабораторной работы подорвали мое первоначально атеистическое мировоззрение и привлекли мое внимание к духовным областям. Этот случай нельзя считать полностью уникальным, так как были и другие ученые, кого исследования привели к мистическому пониманию Вселенной и к космическому типу духовности. Однако, безусловно, гораздо более распространен в точности обратный случай: люди, у которых в детстве было очень строгое религиозное воспитание, нередко находят духовное мировоззрение несостоятельным, когда получают доступ к информации о мире, накопленной западной наукой.
Я родился в 1931 году в Праге, и мое детство прошло частично там, а частично в одном маленьком чешском городке. В моих интересах и увлечениях в первые годы жизни уже отражался интерес к человеческой психике и культуре. Но по-настоящему я увлекся психиатрией и психологией незадолго до окончания школы. Один близкий друг дал мне почитать «Введение в психоанализ» Зигмунда Фрейда, тепло отозвавшись об этом труде. Чтение этой книги стало одним из самых важных и значимых событий в моей жизни. На меня произвели глубокое впечатление проницательный ум Фрейда, его неумолимая логика и способность давать рациональное объяснение таким неясным областям, как символизм и язык сновидений, динамика невротических симптомов, психопатология обыденной жизни и психология искусства.
Поскольку я скоро должен был окончить школу, мне предстояло принять какие-то серьезные решения относительно моего будущего. Через несколько дней после окончания чтения книги Фрейда я решил поступать в медицинский институт, что было необходимым условием, для того чтобы стать психоаналитиком. В детстве я не получал никакого религиозного воспитания. Родители решили не связывать меня и моего младшего брата с какой-либо конкретной церковью, чтобы мы могли сделать собственный выбор, когда подрастем. Хотя на чисто интеллектуальном уровне меня интересовали религии и восточная философия, в своей основе я был атеистом.
Шесть лет учебы на медицинском факультете Карлова университета в Праге еще больше укрепили мое атеистическое мировоззрение. Материалистическая ориентация и механистическое мышление типичны для западного медицинского обучения во всем мире. Кроме того, в то время в Праге, как и в других восточноевропейских странах, в образовании преобладала марксистская идеология, которая была особенно враждебна к любым отклонениям от чисто материалистического учения. Любые концепции, которые тяготели к идеализму и мистицизму, тщательно вычеркивались из учебных планов или же подвергались осмеянию.
Станислав Гроф – Неистовый поиск себя. Руководство по личностному росту через кризис трансформации
Серия – «Тексты трансперсональной психологии»
Издательство – «Ipraktik» – 1990 г. / 211 с.
ISBN 5-17-018324-0
Станислав Гроф – Неистовый поиск себя. Руководство по личностному росту через кризис трансформации – Содержание
От авторов
Предисловие авторов
Введение
Пролог
Незваный гость: история Кристины
Бог в лаборатории: История Станислава
Часть первая
1. Что такое духовный кризис?
От духовного самораскрытия к духовному кризису
Целительный потенциал духовных кризисов
Бессознательное, психотерапия и исцеление
Духовность, религия и переживание Божественного
Духовные кризисы и западная психиатрия
2. Темная ночь души
Лицом к лицу со страхом
Чувство одиночества
Изолирующее поведение
Переживание «безумия»
Столкновение с символической смертью
3. Встреча с божественным
Природа трансцендентного мистического опыта
Проблемы, создаваемые мистическими и трансцендентными переживаниями
Внутренние проблемы
Проблемы взаимодействия с повседневной жизнью
4. Многообразие духовных кризисов
Эпизоды объединяющего сознания (пиковые переживания)
Пробуждение Кундалини
Околосмертный опыт
Проявление «воспоминаний о прошлых жизнях»
Психологическое обновление через возвращение к центру
Шаманский кризис
Пробуждение экстрасенсорного восприятия (парапсихическое раскрытие)
Общение с духами-проводниками и контактерство
Переживание близких контактов с НЛО
Состояния одержимости
5. Зависимость как духовный кризис
История Кристины: продолжение
Более внимательный взгляд на зависимость
Зависимость и духовный кризис
Часть вторая
6. Духовные уроки иных эпох и культур
Путь шамана
Шаманский кризис
Различные точки зрения на шаманский кризис
Ритуалы перехода
Мифология, путешествие героя и ритуальное безумие
Функции мифологии в психике и обществе
Герой с тысячью лиц
Духовный кризис как путешествие героя
Смерть и возрождение богов и героев
Мистерии смерти и возрождения
Священное царство и царская драма смерти и возрождения
Духовное наследство великих религий
Индуизм
Буддизм
Иудео-христианская традиция
Ислам
7. Современные карты сознания
Психоделическая терапия и холотропное дыхание
Карты внутреннего путешествия
Околородовые переживания: процесс психологической смерти и возрождения
Надличностные переживания
Часть третья
8. Стратегии для повседневной жизни
Ваше отношение к своему духовному кризису
Встреча лицом к лицу с духовным кризисом
Временное торможение процесса духовного кризиса
9. Рекомендации для членов семьи и друзей
Виды поведения и отношений, которые могут воздействовать на семью и друзей
Как реагируют семья и друзья
Что могут сделать семья и друзья для того, чтобы помочь
Что члены семьи и друзья могут сделать для самих себя
10. Кто может помочь и как?
История Карен
Помощники Карен
Переживания Карен
Чего и кого следует избегать
Выбор терапевта, учителя или наставника
11. Возвращение домой
От духовного кризиса к повседневной жизни
Награды нового «Я»
Эпилог
Духовный кризис и современный глобальный кризис
Приложения
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Духовный кризис и современная наука
Мировоззрение ньютоно-картезианской науки
Новая парадигма, возникающая в западной науке
Новый образ человеческих существ
Диагноз духовного кризиса
Терапевтические методы и стратегии для духовных кризисов
Библиография
Comments (1 comment)