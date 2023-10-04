Гроф - Космическая игра

В этой книге я пытаюсь суммировать философский и духовный опыт моего сорокалетнего личного и профессионального пути, включающего исследования неизведанных границ человеческой психики. Это было запутанное и нелегкое странствие, порой требующее отдачи всех сил, и в одиночку я бы в него не отправился. Все эти годы я получал неоценимую помощь, вдохновение и поддержку от многих людей. Некоторые были мне близкими друзьями, другие — учителями, но большинство сыграли в моей жизни и ту и другую роль. Я не могу выразить в этой книге свою признательность каждому в отдельности, но все же некоторых хотелось бы поблагодарить особо.

Энджелес Эрриен, антрополог и дочь визионера — духовного наставника, продолжателя мистической традиции басков, — в течение многих лет была мне настоящим другом и серьезным учителем. Занимаясь четыре десятка лет духовными традициями, она стала живым примером, показывающим, как объединить в единое целое женские и мужские аспекты человеческой психики и как «идти мистическим путем, не отрываясь от земли».

Грегори Бейтсон, оригинальный и плодовитый мыслитель, с которым за два с половиной года сотрудничества в Эсаленском институте в Биг-Суре (Калифорния) мне посчастливилось многие и многие часы провести в беседах на личные и профессиональные темы, стал для меня учителем и близким другом. Когда наши разговоры касались области мистического, он неизменно проявлял скептицизм, однако неумолимая логика пытливого ума заставляла его резко критиковать механицизм научной мысли, что открывало путь на широкие просторы трансперсонального видения.

Огромную помощь попыткам увязать мои открытия, касающиеся природы и диапазона человеческого сознания, с одной стороны, и точку зрения современной науки — с другой, внесла работа Дэвида Бома. Его голографическая модель Вселенной оказалась неоценима для моих теоретических разработок. Хотелось бы отметить, что важную роль сыграла при этом и модель мозга Карла Прибрама, также разработанная на основе голографических принципов.

Станислав Гроф – Космическая игра – Исследование рубежей человеческого сознания

Перевод с английского О. Цветковой. - Редактор В. Майков. – Москва: Издательский Дом «Ганга», 2017. – 306 с. – («Трансперсональная психология»).

Станислав Гроф – Космическая игра – Содержание

От автора

1. Введение

2. Космос, сознание и дух

3. Космический творческий принцип

4. Процесс творения

5. Пути воссоединения с космическим истоком

6. Проблема добра и зла

7. Рождение, секс и смерть: космическая связь

8. Тайна кармы и перевоплощения

9. Запрет на знание о том, кто мы есть

10. Играя в космическую игру

Приложение