Гроф - За пределами мозга

В течение последних трех столетий в западной науке господствовала ньютоно-картези­анская парадигма – система мышления, основанная на трудах британского естествоиспытателя Исаака Ньютона и французского философа Рене Декарта4. Используя эту модель, физика доби­лась удивительного прогресса и завоевала себе солидную репутацию среди всех прочих дис­циплин. Ее уверенная опора на математику, эффективность в решении проблем и успешные практические приложения в различных областях повседневной жизни сделались тогда стан­дартом для всей науки.

Умение увязывать базисные концепции и открытия с механистической моделью Вселенной, разработанной в физике Ньютона, стало важным критерием научной узаконенности в более сложных и менее разработанных областях – таких как биология, меди­цина, психология, психиатрия, антропология и социология. Поначалу приверженность меха­нистическому взгляду дала весьма позитивный толчок научному прогрессу этих наук. Однако в ходе дальнейшего развития концептуальные схемы, выведенные из ньютоно-картезианской парадигмы, утратили свою революционную силу и стали серьезным препятствием для изыска­ний и прогресса в науке.

С начала двадцатого века, претерпев глубокие и радикальные изменения, физика преодо­лела механистическую точку зрения на мир и все базисные допущения ньютоно-картезианской парадигмы. В этой экстраординарной трансформации она становилась все сложнее, эзотеричнее и непостижимее для большинства ученых, работавших в других областях. Таким дисци­плинам, как медицина, психология и психиатрия, не удалось приспособиться к этим быстрым переменам и укоренить их в своем способе мышления. Мировоззрение, уже давно устарев­шее для современной физики, по-прежнему считается научным во многих других областях – в ущерб будущему прогрессу.

Наблюдения и факты, противоречащие механистической модели Вселенной, чаще всего отбрасываются или замалчиваются, а исследовательские проекты, не относящиеся к доминирующей парадигме, лишаются финансирования. Самые яркие тому при­меры – психология, альтернативные подходы в медицине, исследования психоделиков, танато­логия и некоторые области полевых антропологических исследований.

Станислав Гроф – За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии

Серия – «Трансперсональная психология»

Издательство – «Ipraktik» – 1985 г. / 306 с.

ISBN 978-5-906154-76-7

Станислав Гроф – За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии – Содержание

Предисловие к русскому изданию

От автора

Введение

1. Природа реальности. Заря новой парадигмы

Философия науки и роль парадигм

Ньютоно-картезианское заклятие механистической науки

Теоретический вызов из области современных исследований сознания

Новое понимание реальности, существования и человеческой природы

Холономный подход: новые принципы и новые перспективы

2. Многомерность психики. Картография внутреннего пространства

Сенсорный барьер и индивидуальное бессознательное

Столкновение с рождением и смертью: динамика перинатальных матриц

Первая перинатальная матрица (БПМ-1)

Вторая перинатальная матрица (БПМ-11)

Третья перинатальная матрица (БПМ-III)

Четвертая перинатальная матрица (БПМ-М)

За пределами мозга: области трансперсонального опыта

Спектр сознания

3. Мир психотерапии. На пути к интеграции подходов

Зигмунд Фрейд и классический психоанализ

Знаменитые отступники: Альфред Адлер, Вильгельм Райх и Отто Ранк

Экзистенциальная и гуманистическая психотерапия

Методы психотерапии с трансперсональной ориентацией

4. Архитектура. Эмоциональных расстройств

Разнообразие сексуального опыта: дисфункции, отклонения и трансперсональные формы эроса

Корни насилия: биографические, перинатальные и

трансперсональные источники агрессии

Динамика депрессии, неврозов и психосоматических расстройств

Психотический опыт: болезнь или трансперсональный кризис?

5. Дилеммы и противоречия традиционной психиатрии

Медицинская модель в психиатрии: за и против

Несогласованность в теории и терапевтических мерах

Критерии душевного здоровья и терапевтические результаты

Психиатрия и религия: роль духовности в жизни человека

6. Новое понимание психотерапевтического процесса

Природа психогенных симптомов

Эффективные механизмы психотерапии и трансформация личности

Спонтанность и автономность исцеления

Психотерапия и духовное развитие

7. Перспективы психотерапии и самоисследования