Гроф - За пределами мозга
В течение последних трех столетий в западной науке господствовала ньютоно-картезианская парадигма – система мышления, основанная на трудах британского естествоиспытателя Исаака Ньютона и французского философа Рене Декарта4. Используя эту модель, физика добилась удивительного прогресса и завоевала себе солидную репутацию среди всех прочих дисциплин. Ее уверенная опора на математику, эффективность в решении проблем и успешные практические приложения в различных областях повседневной жизни сделались тогда стандартом для всей науки.
Умение увязывать базисные концепции и открытия с механистической моделью Вселенной, разработанной в физике Ньютона, стало важным критерием научной узаконенности в более сложных и менее разработанных областях – таких как биология, медицина, психология, психиатрия, антропология и социология. Поначалу приверженность механистическому взгляду дала весьма позитивный толчок научному прогрессу этих наук. Однако в ходе дальнейшего развития концептуальные схемы, выведенные из ньютоно-картезианской парадигмы, утратили свою революционную силу и стали серьезным препятствием для изысканий и прогресса в науке.
С начала двадцатого века, претерпев глубокие и радикальные изменения, физика преодолела механистическую точку зрения на мир и все базисные допущения ньютоно-картезианской парадигмы. В этой экстраординарной трансформации она становилась все сложнее, эзотеричнее и непостижимее для большинства ученых, работавших в других областях. Таким дисциплинам, как медицина, психология и психиатрия, не удалось приспособиться к этим быстрым переменам и укоренить их в своем способе мышления. Мировоззрение, уже давно устаревшее для современной физики, по-прежнему считается научным во многих других областях – в ущерб будущему прогрессу.
Наблюдения и факты, противоречащие механистической модели Вселенной, чаще всего отбрасываются или замалчиваются, а исследовательские проекты, не относящиеся к доминирующей парадигме, лишаются финансирования. Самые яркие тому примеры – психология, альтернативные подходы в медицине, исследования психоделиков, танатология и некоторые области полевых антропологических исследований.
Станислав Гроф – За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии
Серия – «Трансперсональная психология»
Издательство – «Ipraktik» – 1985 г. / 306 с.
ISBN 978-5-906154-76-7
Станислав Гроф – За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии – Содержание
Предисловие к русскому изданию
От автора
Введение
1. Природа реальности. Заря новой парадигмы
Философия науки и роль парадигм
Ньютоно-картезианское заклятие механистической науки
Теоретический вызов из области современных исследований сознания
Новое понимание реальности, существования и человеческой природы
Холономный подход: новые принципы и новые перспективы
2. Многомерность психики. Картография внутреннего пространства
Сенсорный барьер и индивидуальное бессознательное
Столкновение с рождением и смертью: динамика перинатальных матриц
Первая перинатальная матрица (БПМ-1)
Вторая перинатальная матрица (БПМ-11)
Третья перинатальная матрица (БПМ-III)
Четвертая перинатальная матрица (БПМ-М)
За пределами мозга: области трансперсонального опыта
Спектр сознания
3. Мир психотерапии. На пути к интеграции подходов
Зигмунд Фрейд и классический психоанализ
Знаменитые отступники: Альфред Адлер, Вильгельм Райх и Отто Ранк
Экзистенциальная и гуманистическая психотерапия
Методы психотерапии с трансперсональной ориентацией
4. Архитектура. Эмоциональных расстройств
Разнообразие сексуального опыта: дисфункции, отклонения и трансперсональные формы эроса
Корни насилия: биографические, перинатальные и
трансперсональные источники агрессии
Динамика депрессии, неврозов и психосоматических расстройств
Психотический опыт: болезнь или трансперсональный кризис?
5. Дилеммы и противоречия традиционной психиатрии
Медицинская модель в психиатрии: за и против
Несогласованность в теории и терапевтических мерах
Критерии душевного здоровья и терапевтические результаты
Психиатрия и религия: роль духовности в жизни человека
6. Новое понимание психотерапевтического процесса
Природа психогенных симптомов
Эффективные механизмы психотерапии и трансформация личности
Спонтанность и автономность исцеления
Психотерапия и духовное развитие
7. Перспективы психотерапии и самоисследования
Принципы психотерапевтического ассистирования
Психотерапевтическая техника и самоисследование
Цели и результаты психотерапии
Эпилог. Современный глобальный кризис и будущее эволюции сознания
Примечания
Библиография
