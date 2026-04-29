Гроф - За пределами мозга

Гроф - За пределами мозга
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Трансперсональная психология (4 books)

В течение последних трех столетий в западной науке господствовала ньютоно-картези­анская парадигма – система мышления, основанная на трудах британского естествоиспытателя Исаака Ньютона и французского философа Рене Декарта4. Используя эту модель, физика доби­лась удивительного прогресса и завоевала себе солидную репутацию среди всех прочих дис­циплин. Ее уверенная опора на математику, эффективность в решении проблем и успешные практические приложения в различных областях повседневной жизни сделались тогда стан­дартом для всей науки.

Умение увязывать базисные концепции и открытия с механистической моделью Вселенной, разработанной в физике Ньютона, стало важным критерием научной узаконенности в более сложных и менее разработанных областях – таких как биология, меди­цина, психология, психиатрия, антропология и социология. Поначалу приверженность меха­нистическому взгляду дала весьма позитивный толчок научному прогрессу этих наук. Однако в ходе дальнейшего развития концептуальные схемы, выведенные из ньютоно-картезианской парадигмы, утратили свою революционную силу и стали серьезным препятствием для изыска­ний и прогресса в науке.

С начала двадцатого века, претерпев глубокие и радикальные изменения, физика преодо­лела механистическую точку зрения на мир и все базисные допущения ньютоно-картезианской парадигмы. В этой экстраординарной трансформации она становилась все сложнее, эзотеричнее и непостижимее для большинства ученых, работавших в других областях. Таким дисци­плинам, как медицина, психология и психиатрия, не удалось приспособиться к этим быстрым переменам и укоренить их в своем способе мышления. Мировоззрение, уже давно устарев­шее для современной физики, по-прежнему считается научным во многих других областях – в ущерб будущему прогрессу.

Наблюдения и факты, противоречащие механистической модели Вселенной, чаще всего отбрасываются или замалчиваются, а исследовательские проекты, не относящиеся к доминирующей парадигме, лишаются финансирования. Самые яркие тому при­меры – психология, альтернативные подходы в медицине, исследования психоделиков, танато­логия и некоторые области полевых антропологических исследований.

Станислав Гроф – За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии

Серия – «Трансперсональная психология»

Издательство – «Ipraktik» – 1985 г. / 306 с.

ISBN 978-5-906154-76-7

Станислав Гроф – За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии – Содержание

  • Предисловие к русскому изданию

  • От автора

  • Введение

1. Природа реальности. Заря новой парадигмы

  • Философия науки и роль парадигм

  • Ньютоно-картезианское заклятие механистической науки

  • Теоретический вызов из области современных исследований сознания

  • Новое понимание реальности, существования и человеческой природы

  • Холономный подход: новые принципы и новые перспективы

2. Многомерность психики. Картография внутреннего пространства

  • Сенсорный барьер и индивидуальное бессознательное

  • Столкновение с рождением и смертью: динамика перинатальных матриц

  • Первая перинатальная матрица (БПМ-1)

  • Вторая перинатальная матрица (БПМ-11)

  • Третья перинатальная матрица (БПМ-III)

  • Четвертая перинатальная матрица (БПМ-М)

  • За пределами мозга: области трансперсонального опыта

  • Спектр сознания

3. Мир психотерапии. На пути к интеграции подходов

  • Зигмунд Фрейд и классический психоанализ

  • Знаменитые отступники: Альфред Адлер, Вильгельм Райх и Отто Ранк

  • Экзистенциальная и гуманистическая психотерапия

  • Методы психотерапии с трансперсональной ориентацией

4. Архитектура. Эмоциональных расстройств

  • Разнообразие сексуального опыта: дисфункции, отклонения и трансперсональные формы эроса

  • Корни насилия: биографические, перинатальные и

  • трансперсональные источники агрессии

  • Динамика депрессии, неврозов и психосоматических расстройств

  • Психотический опыт: болезнь или трансперсональный кризис?

5. Дилеммы и противоречия традиционной психиатрии

  • Медицинская модель в психиатрии: за и против

  • Несогласованность в теории и терапевтических мерах

  • Критерии душевного здоровья и терапевтические результаты

  • Психиатрия и религия: роль духовности в жизни человека

6. Новое понимание психотерапевтического процесса

  • Природа психогенных симптомов

  • Эффективные механизмы психотерапии и трансформация личности

  • Спонтанность и автономность исцеления

  • Психотерапия и духовное развитие

7. Перспективы психотерапии и самоисследования

  • Принципы психотерапевтического ассистирования

  • Психотерапевтическая техника и самоисследование

  • Цели и результаты психотерапии

  • Эпилог. Современный глобальный кризис и будущее эволюции сознания

  • Примечания

  • Библиография

 

 

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 hours ago
Благодарю

