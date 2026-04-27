Побережье Болинас окутывала густая пелена тумана, скрывшая внушительный строй современных зданий, вытянувшийся вдоль береговой линии. Неистовые порывы ветра хлестали океан, вовлекая его в неистовый танец и срывая веера соленых брызг с гребней бьющихся волн. В воздухе клубились плотные облака тумана – казалось, они затеяли игру в прятки, то открывая, то вновь скрывая и окружающий пейзаж, и полную луну, висящую на усеянном звездами небе.

Время от времени в больших разрывах тумана возникало яркое радужное сияние огней над раскинувшимся неподалеку Сан-Франциско. Тянущиеся вдоль берега большие открытые бассейны и пирсы были едва освещены, но окна нескольких зданий на берегу, вздымающемся высоко над океаном, ярко горели в ночи.

Хотя в том что некоторые ученые Национального института прикладных исследований сознания, или НИПИСа, как его обычно называли, заработались допоздна, не было ничего особенного, тем не менее, сегодня даже по количеству окон, светящихся в столь поздний час, можно было сказать: идет работа над проектом чрезвычайной важности.

Вдруг, словно соревнуясь с завыванием ветра и плеском волн, туман прорезал монотонный гул. Автоматические ворота одного из бассейнов разошлись, будто раздвинутые огромными невидимыми руками, подставив его нутро бешеному натиску волн. На мгновение из воды показалось гигантское, обтекаемое, как торпеда, тело кита – великан выбросил мощный столб воды и, сильно ударив хвостом, исчез под водой. Не обращая никакого внимания на разъяренную стихию, кит покинул свою тихую заводь и направился в бушующий открытый океан.

Станислав Гроф – Зов ягуара

Издательство – «Ipraktik» 2001 г. / 236 с.

Станислав Гроф – Зов ягуара – Содержание

Предисловие

Часть первая

Сон Лоры

Балам Ахау, Бог-Ягуар

Космическая гора

Охотники и дичь

Наследие колдуна из Ле Труа Фрер

Часть вторая

Послушный великан

Проект ГОЛЕМ

Приказы из эфира

В ожидании тайфуна

Бдение дракона

Рождение Гаргантюа

Часть третья

Шочипили – бог цветов

Плоть Богов

Хрустальный череп

Тайны Шибальбы

Плодотворная сиеста

Потустороннее внутри нас

Абсолют, как он есть

Часть четвертая

Центр «Феникс»

Тысяча глаз Аргоса

Путешествие за пределы пространства и времени

Уроки истории

Часть пятая

Разговор с Болинасом

Прощание с Баламом Ахау

Путь звериной силы

Древняя мудрость и современная наука

Зуб за зуб

Свидание в Каса Мадроне

Опала

Почему драгоценные камни драгоценны?

«Непенти»

Часть шестая

Сомнительное алиби

Крылья смерти

Шаман еx machina

Часть седьмая

Дом Чинтамани

Иерос гамос: священный брак

Круг мудрецов

На пути к Абсолюту

Неужели Земля – голодром?

Часть восьмая

Большой побег

Вирус «Бодхисаттва»

Пятидесятница в Пятиугольнике

Штурм Всемирного голонета

Часть девятая