Библия или Вечное Евангелие - Украинско-русский параллельный перевод Громова

Дорогие друзья! Мы знаем, что Слово Божье является одним из имён Сына Божьего, нашего Господа Иисуса Христа, Который и есть это Слово! И, обращаясь к вечному и неизменному Слову, мы должны благоговеть пред Ним, глубоко осознавая, что богодухновенное Священное Писание, записанное изначально через избранных Богом святых людей, точно так же и безошибочно должно быть передано переводчиками на языки других народов. Профессию переводчика Священного Писания не человек избирает, а к этому служению его готовит и призывает Сам Господь. Только Господь имеет суверенное право призывать тех, кого Он избрал, чтобы воля Божья в избрании происходила не от дел, но от Призывающего (Римлянам 9:11), поскольку это служение связано с большой ответственностью перед Богом и перед людьми.

Вероятно, не случайно я стал военным переводчиком, когда уже в одиннадцать лет надел военную форму и далее совершенствовал свои знания в этой профессии на факультете иностранных языков в высшем военном учебном заведении. Затем я получил юридическое образование в национальном университете им. Тараса Шевченко и работал по специальности юриста, но почти всегда моя учёба и деятельность были связаны с переводами. Однако после моего покаяния и рождения свыше, познав Божью волю на мою жизнь, я оставил свою профессию и снова стал студентом одного из наилучших библейских институтов, а позднее — обучался ещё и в теологическом университете. Одним словом, всю мою сознательную жизнь как в учёбе, так и в работе — Отец Небесный вёл и готовил меня к моему призванию — к переводу Священного Писания. Но откровение об этом я получил от Господа в свои сорок лет. Ибо «не может человек ничего принимать, если не было дано ему с неба» (Иоанна 3:27).

В. Громов

Библия или Вечное Евангелие - Украинско-русский параллельный перевод с древнееврейского и древнегреческого языка

V. О. Gromov, 2019, 2500 стр.

ΙSΒΝ 966-74-65-04-8

Библия или Вечное Евангелие - Содержание

Ветхий Завет

Новый Завет

Таблица мер веса, длины и объёма

Библия или Вечное Евангелие - Предисловие

В наше время глобальних потрясений, которые, словно каскад, обруши- ваюся на весь мир, что является для нас знамением (Матфея 24:7-8), очень актуальным становится возрождение христианского духовного наследия нашего народа, потому что Украина всегда была не только житницей хлеба, а также хлеба духовного, который не только насыщает, но и радикально влияет на менталитет и духовность каждого, кто его потребляет. Вот почему становится актуальным вопрос насыщения духа человека качественной духовной пищеи, которая влияет на его духовный рост, трансформацию мышления, и, как следствие, на культуру и все сферы жизнедеятельности, и что главное — на его спасение. Вследствие этого в последнее время весьма актуальной стала тема качественного перевода Священного Писания на украинский, а также на русский язык для тех, кто и теперь в нашей стране разговаривает и постоянно употребляет его. Священное Писание всегда было и будет фундаментом мировоззрения и культуры каждого человека, потому было бы невежественно игнорировать это и во времена развития ГГ и компьютерных технологий и шквала различной информации. Мудрость же заключается в том, чтобы отцы нации в нашей христианской стране способствовали возрастанию авторитета и влияния вечного, неизменного Слова Божьего как Сакрального Кодекса духовности, формирующего духовное видение и новый менталитет как ценнейший ресурс общества. Основываясь на Священном Писании, Церковь может и должна взрастить духовных, высоконравственных отцов, сынов и дочерей, верных последователей учения Иисуса Христа, ответственных за нынешнее общество и будущие поколения истинных граждан Царства Божьего, которые также будут созидать своё отечество, выкорчёвывая корень всех наших проблем и духовного упадка — сиротский, рабский менталитет, последствия которого мы видим последнее время. Это проявляется, прежде всего, в “культуре” безотцовщины и выживания, следствием которой является идолопоклонство, прежде всего, человеку, неспособность по-настоящему любить, неблагодарность, безответственность, конкуренция и всякого рода беззаконие.

Созидая новое общество, необходимо приклониться умом и сердцем к драгоценнейшему Животворящему Сокровищу, неисчерпаемому Источнику истины и мудрости, к прекраснейшему Золотослову — к Священному Писанию, которое даровано человечеству любящим Небесным Отцом и стало ценнейшей Книгой в сокровищнице мировой и национальной культуры! Предлагаемый перевод Нового Завета — «Вечное Евангелие», подарит Вам свежее вдохновение в познании вечных ценностей и Того, Кто является их Автором и Самой Вечностью! Это чистый и уникальный Источник насыщения духа человека высокими помыслами, чистыми намерениями, откровениями любви и веры, плодом которых есть праведность, совершенный мир, радость в Духе Святом и обретение своей истинной идентичности как сыновей и сынов Божьих (Рим.8:16-17; Гал.З:26-29). Этот дар от Господа, «Вечное Евангелие», вы держите благодаря тем, кто благоговейно относится к Его Слову, желает сам познать глубины Божьих откровений, а также помочь другим познавать их. Благодаря их кропотливому труду, посвящению и тому семени, которое они жертвенно посеяли в это и предыдущие издания, мы все имеем это благословение. Верим, что каждый, имеющий этот обоюдоострый меч, отточений Духом Святим как непобедимое оружие всех времён, станет пылким распространителем Благой Вести для всех народов и будет бороться до конца за спасение людских душ во славу Божью!

Редакционная коллегия

Библия или Вечное Евангелие - Украинско-русский параллельный перевод с древнееврейского и древнегреческого языка - От автора перевода

В основу этого перевода Нового Завета был положен общепринятый греческий манускрипт Текстус Рецептус (ТК). Этот греческий текст и доныне сберегает свой признанный авторитет, который выдержал проверку временем на протяжении тысячелетий, и наша отечественная традиция перевода Нового Завета до XXI века характеризуется ориентацией именно на византийские источники, образцом которых является Текстус Рецептус.

Вместе с тем следует отметить, что появился также греческий текст, созданный в последнее время, благодаря реконструкции и редактированию греческих манускриптов, называемый «критическим изданием 26-й (а ныне и 28-й) редакции Нестле Алланда», и он подаётся как последнее достижение при исследовании первоисточников. Такая научная реконструкция привела к исчезновению из текста Нового Завета почти в 216 стихах таких слов: «Господь Христос», «Иисус, Сын Бога Живого», «Святой Дух», «Альфа и Омега» и др., которые указывают на Божественное происхождение Господа нашего Иисуса Христа, на уникальность Его служения и действия Духа Святого.