НАШЕ ЖИТТЯ ЗАВЖДИ РУХАЄТЬСЯ В НАПРЯМІ наших найсильніших думок. Те, що ми думаємо, формує з нас тих, ким ми є. Ви могли прочитати це й подумати, що я занадто драматизую, щоб привернути вашу увагу. Але це не перебільшення. Наше життя справді слідує за напрямом наших найсильніших думок. Що глибше ми збагнемо цю істину, то краще озброєними будемо для того, щоб змінити траєкторію нашого життя. Але я не хочу, щоби ви вірили мені лише на слово, оскільки і Біблія, і сучасна наука надають переконливі докази, що це правда. Тож у цій книжці ми будемо вивчати Писання та те, що відкривають нам наукові дослідження. Ось короткий приклад:

У Посланні до Филип’ян 4:8-9 апостол Павло пише: «Наостанку, брати: те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, — коли яка чеснота або коли яка похвала, — про це роздумуйте. Чого навчилися і що прийняли, що почули й побачили в мені, — оце й робіть. І Бог миру буде з вами». У цих трьох реченнях Павло переходить:

від думки («про це роздумуйте»)

до дії («оце й робіть»)

та до досвіду («Бог миру буде з вами»).