Грошел - Перемога у війні за свої думки
НАШЕ ЖИТТЯ ЗАВЖДИ РУХАЄТЬСЯ В НАПРЯМІ наших найсильніших думок. Те, що ми думаємо, формує з нас тих, ким ми є. Ви могли прочитати це й подумати, що я занадто драматизую, щоб привернути вашу увагу. Але це не перебільшення. Наше життя справді слідує за напрямом наших найсильніших думок. Що глибше ми збагнемо цю істину, то краще озброєними будемо для того, щоб змінити траєкторію нашого життя. Але я не хочу, щоби ви вірили мені лише на слово, оскільки і Біблія, і сучасна наука надають переконливі докази, що це правда. Тож у цій книжці ми будемо вивчати Писання та те, що відкривають нам наукові дослідження. Ось короткий приклад:
У Посланні до Филип’ян 4:8-9 апостол Павло пише: «Наостанку, брати: те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, — коли яка чеснота або коли яка похвала, — про це роздумуйте. Чого навчилися і що прийняли, що почули й побачили в мені, — оце й робіть. І Бог миру буде з вами». У цих трьох реченнях Павло переходить:
- від думки («про це роздумуйте»)
- до дії («оце й робіть»)
- та до досвіду («Бог миру буде з вами»).
Останніми роками розвинувся цілий напрям сучасної психології, який називають когнітивно-поведінковою терапією. Цей революційний підхід показує, що корінь багатьох проблем, від харчових розладів до труднощів у стосунках, залежностей та навіть деяких видів депресії і тривожності, заховано в помилкових або негативних моделях мислення. Подолання цих труднощів починається саме зі зміни такого мислення.
Я не знаю, як вам, але коли Біблія й сучасна психологія промовляють на якусь тему одне й те саме, мені хочеться дізнаватися про це більше.
Крег Грошел - Перемога у війні за свої думки. Змініть своє мислення — і Бог змінить ваше життя
Тернопіль: Християнське видавництво Кана, 2025. — 224 с.
ISBN 978-617-95258-2-7 (Християнське видавництво Кана)
ISBN 978-966-938-725-7 (Видавництво «Свічадо»)
Крег Грошел - Перемога у війні за свої думки. Змініть своє мислення — і Бог змінить ваше життя - Зміст
- Вступ. Куди вас ведуть ваші думки?
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ЧАСТИНА І ПРИНЦИП ЗАМІНИ. Усуньте брехню, замініть П правдою
- Розділ 1. Сприйняття визначає нашу реальність
- Вправа. Аудит думок
- Розділ 2. Станьте воїном
- Вправа. Ідентифікуйте обмани, у які ви повірили
- Розділ 3. Старий обман, нова правда
- Вправа. Проголошуйте істини
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ЧАСТИНА II ПРИНЦИП ПЕРЕНАЛАШТУВАННЯ. Переналаштуйте свій мозок, оновіть мислення
- Розділ 4. Переплутані кабелі й рух у замкнутій колії
- Вправа. Виявте свої коли
- Розділ 5. Траншеї правди
- Вправа. Копайте траншеї правди
- Розділ 6. Румінація та оновлення
- Вправа. Опануйте румінацію
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ЧАСТИНА III ПРИНЦИП РЕФРЕЙМІНГУ. Змініть модель мислення, оновіть своє світосприйняття
- Розділ 7. Лінзи та фільтри
- Вправа. Когнітивне упередження, контроль і рефреймінг
- Розділ 8. Те, чого Бог для мене не зробив
- Вправа. Молитви без відповіді
- Розділ 9. Божа доброта, яку бачимо не одразу
- Вправа. Добро, що прийшло у ваше життя ОПОСЕРЕДКОВАНО
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ЧАСТИНА IV ПРИНЦИП РАДОСТІ. Відродіть свою душу, відвоюйте власне життя
- Розділ 10. Проблеми, паніка і Божа присутність
- Вправа. Коли ви на межі
- Розділ 11. Переосмислення прославлення
- Вправа. Ваша скринька Бога
- Розділ 12. Дивіться вглиб
- Вправа. Пам’ятайте все хороше, що є у вашому житті
- Висновок. Я вибираю перемогу у війні
- Післямова. Емі Грошел
- Додаток. Біблійні вірші для перемоги у війні
- Подяка
- Джерела
Лідерський подкаст автора книги:
https://www.youtube.com/watch?v=KsVLt1w_M08