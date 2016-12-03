Мы рады предложить вашему вниманию учебное пособие, посвященное теме хасидизма и, в частности, хасидизма Хабада. Это часть программы по еврейской традиции, истории и литературе для средних и старших классов школ «Ор Авнер».

Идеи хасидизма, его история, лидеры, литературное наследие — вот о чем мы ставим перед собой задачу рассказать. Вы познакомитесь с рабби Исроэлом Баал-Шем-Товом, или Бештом, — великим основоположником хасидизма, с его преемником Магидом из Межерича, а также с целой плеядой их учеников, каждый из которых внес свой особый вклад в дело служения Всевышнему и своему народу. Особое внимание уделено рабби Шнеуру-Залману — Алтер Ребе, основателю движения Хабад.

В конце каждой главы приведена дополнительная литература. Причем, к примеру, в разделе, посвященном Бешту, отдельные сведения в основной части главы не полностью совпадают с данными дополнительной литературы, поскольку личность великого Учителя еще при жизни стала легендой, а точных сведений о его жизни известно мало.

Бесспорно, из-за колоссальной емкости темы мы ограничились лишь самым кратким изложением материала. Вместе с тем надеемся, что этот сборник выполнит свое назначение — поможет составить представление о сокровищах хасидского мировоззрения и жизни в соответствии с его ценностями.

С Б-жьей помощью и с большой радостью приглашаем вас в дорогу — вперед, к основам хасидизма.

Раввин Зюс Гросс - Окно в хасидут - Введение в основы хасидизма Сборник составлен для преподавателей системы учебных заведений «ОР АВНЕР - Хабад» Автор-составитель Раввин Зюс Гросс Главный редактор Д-р Реувен Мамо Подготовлено к выпуску фондом «ОР АВНЕР» 2004 г. Раввин Зюс Гросс - Окно в хасидут - Введение в основы хасидизма Положение еврейства в Восточной Европе. Зарождение хасидизма. Глава первая. БААЛ-ШЕМ-ТОВ И ХАСИДИЗМ Бешт — основатель хасидизма. Биографические данные. Вклад в развитие иудаизма. Рассказы о Баал-Шем-Тове.

Глава вторая. МАГИД ИЗ МЕЖЕРИЧА Биографические данные преемника Бешта. Деятельность Магида. Рассказы о Магиде. Рассказы о Гершеле Острополере.

Глава третья. РАББИ ШНЕУР-ЗАЛМАН — АЛТЕР РЕБЕ Основатель движения Хабад. Книга Тания. Рассказы о Шнеуре-Залмане.

Глава четвертая. РАББИ ЛЕВИ-ИЦХОК ИЗ БЕРДИЧЕВА Образ защитника еврейского народа. Рассказы.

Глава пятая. ЭЛИМЕЛЕХ ИЗ ЛЕЖАЙСКА Рабби Элимелех и рабби Зуся. Рассказы.

Глава шестая. СВЕТ И МУДРОСТЬ. Краткие рассказы и афоризмы учителей хасидизма.

Глава седьмая. РАББИ МЕНАХЕМ-МЕНДЛ ШНЕЕРСОН, СЕДЬМОЙ ЛЮБАВИЧСКИЙ РЕБЕ. СУЩНОСТЬ УЧЕНИЯ ХАСИДИЗМА. Из источников хасидизма. ДУХОВНЫЕ ЛИДЕРЫ ХАБАДА БИБЛИОГРАФИЯ ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ