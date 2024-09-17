Грот Николай - Очерк философии Платона

Подобно своему учителю Сократу, Платон ставил философии прежде всего этические задачи. Самопознание и самосовершенствование для Платона — основные задачи философа. Это ясно видно из прекрасного места «Федона», где устами Сократа он определяет значение философии для личного развития человека. Вот это место: «Войти в сонм богов тому, кто не стремился к мудрости и не отошел совершенно чистым, — невозможно: это доступно только любителю знания. Вот по этой-то причине, друзья мои Симмий и Кебес, истинные философы воздерживаются от всех пожеланий тела, остаются в том воздержании тверды и не предают себя их власти; они делают это вовсе не из боязни расстройства в хозяйстве и бедности, как бывает с большей частью людей и особенно с людьми любостяжательными, или же из боязни подвергнуться поношению и бесславию, подобно тому как бывают воздержны по этим причинам люди властолюбивые и честолюбивые…

Поэтому, любезный Кебес, все те, которые заботятся о своей душе и живут не для того, чтобы служить телу, презирают все подобное и не идут одним путем с другими, которые не знают сами, куда идут. Они же следуют философии, куда она их ведет, полагая, что не должно противиться ей и тому освобождению и очищению, которое она дает… Любители мудрости знают, что философия принимает на свое попечение их душу, всецело связанную с телом и приросшую к нему, которая поэтому вынуждена созерцать бытие вещей через тело, как будто через стены темницы, но не сама чрез себя, и вследствие этого находится в состоянии полного незнания и чувствует крепость этой тюрьмы (крепость, которую образуют страсти, так как человек сам помогает закреплять как можно крепче свои оковы)…

Любители мудрости, говорю я, знают, что философия, принимая на свое попечение их душу в таком состоянии, кротко увещевает ее, стараясь освободить ее от оков и показывая ей, что исследование чего-нибудь через зрение обманчиво, точно так же как через слух и другие чувства, и убеждает ее уединяться от них, как скоро нет решительной необходимости пользоваться ими, и советует ей собираться и сосредоточиваться в самой себе и не доверять ничему кроме себя, во всех тех случаях, когда с помощью других проводников знания она исследует то, что является различным, смотря по различию этих проводников: все ведь это вещи чувственные и видимые, а то, что созерцает она, мысленно и невидимо.

Грот Николай - Очерк философии Платона

Москва : Издательство Юрайт, 2021, 111 с.

Серия «Антология мысли»

ISBN 978-5-534-12691-4

Грот Николай - Очерк философии Платона - Оглавление

Предисловие автора

Вступление

Биография Платона

Характер Платона

Сочинения Платона

Время написания и соотношение диалогов

Деление философии Платона и ее составные части

Учение Платона об Эросе

Методология Платона

Учение Платона об идеях

Физика Платона

Учение о бессмертии души

Этика Платона

Учение Платона о государстве как основании общественной нравственности

Общее значение философии Платона

Заключение