Элла Гроув – Это мальчик Мохан

Пер. с англ. Галина Мехонцева. – Художник Эдит Буркхолдер. – Ephrata, PA: Grace Press, б.г. – 26 с.

Знаете ли вы откуда этот мальчик? Он не живет в Европе, и не в таких странах как Канада, Америка или Мексика...

Он живёт в стране, которая называется Индия. Там так же, как и в любой другой стране, дети любят бегать, играть...

Они любят смотреть как обезьяны веселятся: играют и прыгают по деревьям при заходе солнца.

Дом, в котором живёт Мохан, построили не из дерева, и не из кирпича; его стены сделали из глины; а крышу — из листьев пальмового дерева.

Хотите знать, как строили дом? Сначала отец принёс глину. Затем мама поливала её водой, а папа месил её ногами.

Потом папа разложил сверху аккуратными рядами пальмовые листья, и получилась крыша.

У Мохана очень чёрные волосы, коричневая кожа и очень белые зубы. Он срезает веточку дерева и усердно жуёт её кончик...

Он жуёт до тех пор, пока кончик веточки не превращается в кисточку — получается настоящая зубная щётка.

Затем он чистит свои зубы до ярко-белого цвета.

Так делают все индийские дети.

Мохан не любит плакать. Он никогда не капризничает. У него всегда приятная улыбка для всех, с кем он встречается.