Аласдер Гроувз и Уинстон Смит - В плену эмоций

«Возможно, книга об эмоциях не займет одно из первых мест в списке книг, которые вы намечаете прочесть, но, учитывая, что наша повседневная жизнь переполнена эмоциями - нашими, наших родственников, друзей и врагов, - данная тема крайне важна. Эта книга научит вас справляться с эмоциями правильно и плодотворно».

Эд УЭЛЧ, преподаватель и душепопечитель Фонда христианского душепопечительства и образования

«Нередко советы богословов и философов в отношении эмоций чересчур все упрощают: «Подчините эмоции разуму! Принимайте положительные эмоции (радость, умиротворенность), а отрицательные (страх, гнев) подавляйте!» Такие чрезмерные упрощения противоречат духу Писания и вредят людям, переживающим жизненные неприятности. Гроувз и Смит помогают нам разобраться в проблемах, избавиться от замешательства и отнестись ко всему этому серьезно. Они помогают нам увидеть, что в Писании для любых эмоций (которые мы можем воспринимать и как хорошие, и как плохие) находится и правильное применение, и неправильное. Есть праведный гнев, а есть неправедный. Есть правильный страх, а есть греховный. Они показывают, как относиться к своим эмоциям и что с ними делать (или не делать). Авторы обладают глубоким пониманием Писания и человеческих переживаний, и они изложили свои мысли в поразительно хорошо написанной книге, разбирая сложные вопросы с помощью живых образов, примеров и историй из жизни. Что еще важнее, эта книга сосредоточена на Боге. В ней даже есть приложение, поясняющее, в каком смысле можно и в каком нельзя говорить, что Бог испытывает чувства. Я рекомендую эту книгу людям, которые не могут разобраться в своих чувствах, или тем, кто пытается помочь разобраться в этом другим».

Джон М. ФРЕЙМ, почетный профессор систематического богословия и философии, Реформированная богословская семинария, Орландо