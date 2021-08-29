Аласдер Гроувз и Уинстон Смит - В плену эмоций

Гроувз - Смит - В плену эмоций
«Возможно, книга об эмоциях не займет одно из первых мест в списке книг, которые вы намечаете прочесть, но, учитывая, что наша повседневная жизнь переполнена эмоциями - нашими, наших родственников, друзей и врагов, - данная тема крайне важна. Эта книга научит вас справляться с эмоциями правильно и плодотворно».
Эд УЭЛЧ, преподаватель и душепопечитель Фонда христианского душепопечительства и образования
«Нередко советы богословов и философов в отношении эмоций чересчур все упрощают: «Подчините эмоции разуму! Принимайте положительные эмоции (радость, умиротворенность), а отрицательные (страх, гнев) подавляйте!» Такие чрезмерные упрощения противоречат духу Писания и вредят людям, переживающим жизненные неприятности. Гроувз и Смит помогают нам разобраться в проблемах, избавиться от замешательства и отнестись ко всему этому серьезно. Они помогают нам увидеть, что в Писании для любых эмоций (которые мы можем воспринимать и как хорошие, и как плохие) находится и правильное применение, и неправильное. Есть праведный гнев, а есть неправедный. Есть правильный страх, а есть греховный. Они показывают, как относиться к своим эмоциям и что с ними делать (или не делать). Авторы обладают глубоким пониманием Писания и человеческих переживаний, и они изложили свои мысли в поразительно хорошо написанной книге, разбирая сложные вопросы с помощью живых образов, примеров и историй из жизни. Что еще важнее, эта книга сосредоточена на Боге. В ней даже есть приложение, поясняющее, в каком смысле можно и в каком нельзя говорить, что Бог испытывает чувства. Я рекомендую эту книгу людям, которые не могут разобраться в своих чувствах, или тем, кто пытается помочь разобраться в этом другим».
Джон М. ФРЕЙМ, почетный профессор систематического богословия и философии, Реформированная богословская семинария, Орландо
«Бог создал нас эмоциональными. Мы любим и ненавидим. Мы радуемся и скорбим. Мы испытываем чувства вины и стыда. Временами - довольно часто - мы испытываем нежелательные эмоции. Гроувз и Смит, рассматривая проблему наших эмоций, применяют обширные знания, накопленные за время душепопечительства и изучения Библии. Они помогают нам понять наши эмоции и справиться с ними, чтобы приблизиться к Богу».
Тремпер ЛОНГМАН III, почетный профессор, Уэстмонт-колледж
Дж. Аласдер Гроувз и Уинстон Т. Смит - В плену эмоций
Пер. с англ. 2020 - Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО
ISBN: 978-966-2110-38-8
ISBN: 978-966-2110-38-8
Аласдер Гроувз и Уинстон Смит - В плену эмоций - Содержание
введение - что вы чувствуете по поводу того, что вы чувствуете?
часть 1 понимание эмоций
- глава 1 иногда чувствовать себя плохо - это хорошо
- глава 2 так что же такое эмоции?
- глава 3 ваши эмоции не выстраиваются в очередь
- глава 4 эмоции - это то. что происходит в вашем теле
- глава 5 когда вы сочувствуете людям, вы налаживаете с ними отношения
- глава 6 почему я не могу контролировать свои эмоции?
часть 2 разбираемся с эмоциями
- глава 7 две ловушки
- глава 8 разбираемся: лучшее решение
- глава 9 разобраться в своих эмоциях означает разобраться в своих отношениях с Богом
- глава 10 разбираемся в отношениях
- глава 11 о воспитании здоровых эмоций
- глава 12 о подавлении нездоровых эмоций
часть 3 разбираемся в самых тяжелых эмоциях
- глава 13 страх
- глава 14 гнев
- глава 15 горе
- глава 16 вина и стыд
- глава 17 музей слез
приложение действительно ли Бог чувствует? доктрина Божьего бесстрастия
общий указатель
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