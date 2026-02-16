Эта книга является идеальным введением в основы христианского вероучения. Уэйн Грудем, один из самых авторитетных современных теологов, отобрал двадцать наиболее важных истин Библии — от учения о Слове Божьем и триединстве Творца до вопросов спасения и будущих событий.

Автор ставит своей целью сделать сложное простым, не теряя при этом глубины. Каждая глава посвящена одной доктрине и написана ясным языком, понятным даже начинающему исследователю. Книга помогает читателю выстроить четкую систему убеждений, основанную на Писании, и дает ответы на фундаментальные вопросы о Боге, человеке и мире.

Уэйн Грудем - Христианская вера - Двадцать доктрин, которые должен знать каждый христианин

In Lumine

Чернигов, 2009 - 156 c.

ISBN-13: 978-966-533-425-5

Уэйн Грудем - Христианская вера - Двадцать доктрин, которые должен знать каждый христианин - Содержание

Предисловие

Сокращения книг Библии

1. Что такое Библия?

2. Бог: какой Он?

3. Что такое Троица?

4. Что такое творение?

5. Что такое молитва?

6. Кто такие ангелы, сатана и бесы?

7. Человек: какой он?

8. Что такое грех?

9. Кто такой Христос?

10. Что такое искупление?

11. Что такое воскресение?

12. Что такое избрание?

13. Что значит «стать христианином»?

14. Что такое оправдание и усыновление?

15. Что такое освящение и стойкость святых?

16. Что такое смерть?

17. Что такое Церковь?

18. Что будет, когда вернётся Христос?

19. Что такое последний суд?

20. Что такое Небеса?

Приложение: Исторические