Грудем - Христианская вера

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science

Эта книга является идеальным введением в основы христианского вероучения. Уэйн Грудем, один из самых авторитетных современных теологов, отобрал двадцать наиболее важных истин Библии — от учения о Слове Божьем и триединстве Творца до вопросов спасения и будущих событий.

Автор ставит своей целью сделать сложное простым, не теряя при этом глубины. Каждая глава посвящена одной доктрине и написана ясным языком, понятным даже начинающему исследователю. Книга помогает читателю выстроить четкую систему убеждений, основанную на Писании, и дает ответы на фундаментальные вопросы о Боге, человеке и мире.

Уэйн Грудем - Христианская вера - Двадцать доктрин, которые должен знать каждый христианин

In Lumine

Чернигов, 2009 - 156 c.

ISBN-13: 978-966-533-425-5

Уэйн Грудем - Христианская вера - Двадцать доктрин, которые должен знать каждый христианин - Содержание

Предисловие

Сокращения книг Библии

  • 1. Что такое Библия?

  • 2. Бог: какой Он?

  • 3. Что такое Троица?

  • 4. Что такое творение?

  • 5. Что такое молитва?

  • 6. Кто такие ангелы, сатана и бесы?

  • 7. Человек: какой он?

  • 8. Что такое грех?

  • 9. Кто такой Христос?

  • 10. Что такое искупление?

  • 11. Что такое воскресение?

  • 12. Что такое избрание?

  • 13. Что значит «стать христианином»?

  • 14. Что такое оправдание и усыновление?

  • 15. Что такое освящение и стойкость святых?

  • 16. Что такое смерть?

  • 17. Что такое Церковь?

  • 18. Что будет, когда вернётся Христос?

  • 19. Что такое последний суд?

  • 20. Что такое Небеса?

Приложение: Исторические

Added 16.02.2026
Author brat lexmak
Related Books

All Books