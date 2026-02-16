Грудем - Пасторские наставления для мужчин и женщин

В этом сборнике ведущие евангельские богословы и пасторы предлагают детальный разбор библейского учения о мужественности и женственности. Основная цель книги — восстановить библейский порядок в отношениях, который, по мнению авторов, является залогом процветания семьи и общины.

Книга отвечает на острые вопросы современности: в чем заключается истинное лидерство мужчины? Как выражается библейское содействие женщины? Как эти роли реализуются в пасторском служении и повседневной жизни? Это не просто теоретический труд, а практическое руководство для тех, кто стремится строить свою жизнь на твердом основании Писания, избегая крайностей как жесткого патриархата, так и радикального эгалитаризма.

Уэйн Грудем и Деннис Рэйни — Пасторские наставления для мужчин и женщин

Перевод на русский язык, «Grace Publishing International» 2007

Уэйн Грудем и Деннис Рэйни — Пасторские наставления для мужчин и женщин — Содержание

I. Личная жизнь пастора

1. Семейная жизнь пастора

2. Ответственность пастора за романтические отношения в церкви и в браке

II. Благоприятные возможности

3. Мелочи, которые созидают или разрушают брак

4. Малая группа - ключ к созиданию крепкого брака

5. Как привлечь мужчин в церковь

6. Холостяки в служении: почему они остаются или уходят

7. Как пастор может утолить жажду потерянного поколения по отцовской любви

8. Бракосочетание: краеугольный камень формирования благочестивой семьи

9. Церковная дисциплина - Божье средство для сохранения и исцеления брака

III. Проблемы современного общества