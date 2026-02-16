Грудем - Пасторские наставления для мужчин и женщин

Грудем - Пасторские наставления для мужчин и женщин
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science

В этом сборнике ведущие евангельские богословы и пасторы предлагают детальный разбор библейского учения о мужественности и женственности. Основная цель книги — восстановить библейский порядок в отношениях, который, по мнению авторов, является залогом процветания семьи и общины.

Книга отвечает на острые вопросы современности: в чем заключается истинное лидерство мужчины? Как выражается библейское содействие женщины? Как эти роли реализуются в пасторском служении и повседневной жизни? Это не просто теоретический труд, а практическое руководство для тех, кто стремится строить свою жизнь на твердом основании Писания, избегая крайностей как жесткого патриархата, так и радикального эгалитаризма.

Уэйн Грудем и Деннис Рэйни — Пасторские наставления для мужчин и женщин

Перевод на русский язык, «Grace Publishing International» 2007

Дизайн обложки, - «Grace Publishing International» 2007

ISBN-13: 978-1-933508-14-6 (РУС.)

ISBN-10: 1-933508-14-0 (РУС.)

ISBN-10: 1-58134-419-8 (АНГЛ.)

Уэйн Грудем и Деннис Рэйни — Пасторские наставления для мужчин и женщин — Содержание

I. Личная жизнь пастора

  • 1. Семейная жизнь пастора

  • 2. Ответственность пастора за романтические отношения в церкви и в браке

II. Благоприятные возможности

  • 3. Мелочи, которые созидают или разрушают брак

  • 4. Малая группа - ключ к созиданию крепкого брака

  • 5. Как привлечь мужчин в церковь

  • 6. Холостяки в служении: почему они остаются или уходят

  • 7. Как пастор может утолить жажду потерянного поколения по отцовской любви

  • 8. Бракосочетание: краеугольный камень формирования благочестивой семьи

  • 9. Церковная дисциплина - Божье средство для сохранения и исцеления брака

III. Проблемы современного общества

  • 10. Как научить мужей вести за собой, а жен - следовать за ними

  • 11. Как церковь может послужить тем, кого преследует искушение гомосексуальности

  • 12. «Мой близкий человек - Гей». Как церковь может помочь родственникам и друзьям

  • 13. Как помочь неженатым людям решать нравственные проблемы

  • 14. Пасторский ответ на насилие в семье

  • 15. Как сохранить мужество в семье, церкви и обществе

