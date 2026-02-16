Грудем - Пасторские наставления для мужчин и женщин
В этом сборнике ведущие евангельские богословы и пасторы предлагают детальный разбор библейского учения о мужественности и женственности. Основная цель книги — восстановить библейский порядок в отношениях, который, по мнению авторов, является залогом процветания семьи и общины.
Книга отвечает на острые вопросы современности: в чем заключается истинное лидерство мужчины? Как выражается библейское содействие женщины? Как эти роли реализуются в пасторском служении и повседневной жизни? Это не просто теоретический труд, а практическое руководство для тех, кто стремится строить свою жизнь на твердом основании Писания, избегая крайностей как жесткого патриархата, так и радикального эгалитаризма.
Уэйн Грудем и Деннис Рэйни — Пасторские наставления для мужчин и женщин
Перевод на русский язык, «Grace Publishing International» 2007
Дизайн обложки, - «Grace Publishing International» 2007
ISBN-13: 978-1-933508-14-6 (РУС.)
ISBN-10: 1-933508-14-0 (РУС.)
ISBN-10: 1-58134-419-8 (АНГЛ.)
Уэйн Грудем и Деннис Рэйни — Пасторские наставления для мужчин и женщин — Содержание
I. Личная жизнь пастора
1. Семейная жизнь пастора
2. Ответственность пастора за романтические отношения в церкви и в браке
II. Благоприятные возможности
3. Мелочи, которые созидают или разрушают брак
4. Малая группа - ключ к созиданию крепкого брака
5. Как привлечь мужчин в церковь
6. Холостяки в служении: почему они остаются или уходят
7. Как пастор может утолить жажду потерянного поколения по отцовской любви
8. Бракосочетание: краеугольный камень формирования благочестивой семьи
9. Церковная дисциплина - Божье средство для сохранения и исцеления брака
III. Проблемы современного общества
10. Как научить мужей вести за собой, а жен - следовать за ними
11. Как церковь может послужить тем, кого преследует искушение гомосексуальности
12. «Мой близкий человек - Гей». Как церковь может помочь родственникам и друзьям
13. Как помочь неженатым людям решать нравственные проблемы
14. Пасторский ответ на насилие в семье
15. Как сохранить мужество в семье, церкви и обществе
No comments yet. Be the first!