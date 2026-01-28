Грудем Уэйн - Бог в трех лицах - Троица
Книга является классическим изложением ортодоксального взгляда на Троицу. Уэйн Грудем подходит к вопросу с позиции глубокого уважения к библейскому тексту. Он прямо говорит, что если мы попытаемся полностью «рационализировать» Троицу, мы неизбежно впадем в ошибку.
Основной посыл автора: концепция Троицы — это не математическая задача ($1+1+1=3$), а описание природы Того, Кто сотворил математику. Грудем учит читателя поклоняться Богу, Который одновременно бесконечно велик в Своем единстве и бесконечно богат в Своем личностном многообразии. Это чтение помогает укрепить интеллектуальный фундамент веры и дает ясные ответы на типичные возражения скептиков.
Уэйн Грудем - Бог в трех лицах - Троица - Как Бог может быть тремя личностями и при этом одним Богом?
Перевод с английского. - Санкт-Петербург: Издательство «Мирт», 2011. – 64 с.
ISBN 978-5-88869-2738.
Уэйн Грудем - Бог в трех лицах - Троица – Содержание
Объяснение и обоснование в Писании
Учение о Троице открывается в Писании постепенно
Частичное откровение в Ветхом Завете
Более полное откровение о Троице в Новом Завете
Библейское учение кратко формулируется в трех пунктах
Бог есть три личности
Каждая личность в полной мере является Богом
Бог един
Примитивные решения неизбежно приводят к отрицанию какой-либо части библейского учения
У любой аналогии есть свои недостатки
Бог вечно существует как Троица, и только так
Отрицание любого из трех утверждений, кратко излагающих библейское учение, привело к заблуждениям
Модализм утверждает, что существует только одна Личность, Которая является нам в трех разных формах (или «модусах»)
Арианство отрицает полную божественность Сына и Святого Духа
Тритеизм отрицает тот факт, что существует лишь один Бог
Каковы различия между Отцом, Сыном и Святым Духом?
Личностям Троицы присущи различные первичные функции в отношении мира
Личности Троицы вечно существовали как Отец, Сын и Святой Дух
Как соотносятся три личности с сущностью Бога?
Можем ли мы понять учение о Троице?
Практические выводы
Примечания
Comments (1 comment)