Грудем Уэйн - Бог в трех лицах - Троица

Книга является классическим изложением ортодоксального взгляда на Троицу. Уэйн Грудем подходит к вопросу с позиции глубокого уважения к библейскому тексту. Он прямо говорит, что если мы попытаемся полностью «рационализировать» Троицу, мы неизбежно впадем в ошибку.

Основной посыл автора: концепция Троицы — это не математическая задача ($1+1+1=3$), а описание природы Того, Кто сотворил математику. Грудем учит читателя поклоняться Богу, Который одновременно бесконечно велик в Своем единстве и бесконечно богат в Своем личностном многообразии. Это чтение помогает укрепить интеллектуальный фундамент веры и дает ясные ответы на типичные возражения скептиков.

Уэйн Грудем - Бог в трех лицах - Троица - Как Бог может быть тремя личностями и при этом одним Богом?

Перевод с английского. - Санкт-Петербург: Издательство «Мирт», 2011. – 64 с.

ISBN 978-5-88869-2738.

Уэйн Грудем - Бог в трех лицах - Троица – Содержание

Объяснение и обоснование в Писании

Учение о Троице открывается в Писании постепенно

Частичное откровение в Ветхом Завете

Более полное откровение о Троице в Новом Завете

Библейское учение кратко формулируется в трех пунктах

Бог есть три личности

Каждая личность в полной мере является Богом

Бог един

Примитивные решения неизбежно приводят к отрицанию какой-либо части библейского учения

У любой аналогии есть свои недостатки

Бог вечно существует как Троица, и только так

Отрицание любого из трех утверждений, кратко излагающих библейское учение, привело к заблуждениям

Модализм утверждает, что существует только одна Личность, Которая является нам в трех разных формах (или «модусах»)

Арианство отрицает полную божественность Сына и Святого Духа

Тритеизм отрицает тот факт, что существует лишь один Бог

Каковы различия между Отцом, Сыном и Святым Духом?

Личностям Троицы присущи различные первичные функции в отношении мира

Личности Троицы вечно существовали как Отец, Сын и Святой Дух

Как соотносятся три личности с сущностью Бога?

Можем ли мы понять учение о Троице?

Практические выводы

Примечания