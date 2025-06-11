Ґрюн Ансельм - Віднайти радість життя
Як монах, я вже впродовж десятиліть живу за своїми правилами. І вони мені приємні. Правила дають відчуття, що моє життя повновартісне, що воно має сенс. А ще вони впорядковують мій внутрішній безлад і допомагають жити уважно та свідомо. Перед тим як написати цю книжку, я спостерігав за собою та іншими людьми, замислювався над тим, що, власне, відбувається, коли ми самі або ж у групі виконуємо ті чи інші ритуали. Зацікавившись цією темою, я звернув увагу на те, що ритуали можуть мати оздоровчу силу. І коли я розповідав про це на курсах, то відчував, що учасники уважно прислухаються, що вони прагнуть конкретно почути, які правила допоможуть їм жити. Водночас із розмов я довідався, що багато людей розвинули власні ритуали, і на закінчення курсу учасники розповідали, як саме формували свої особисті обряди. Часто я дивуюся, наскільки винахідливими можуть бути люди, які шукають ритуалів, що були б згідні з їхньою природою і водночас допомогли б боротися із загрозами, що випливають із цієї природи. Таким чином люди знаходять саме ті ліки, які їм необхідні. Я також помітив, що люди мають дві потреби: з одного боку, вони хочуть віднайти належний спосіб, аби впоратися з власними страхами, депресіями, злістю та заздрістю, тобто зі щоденними проблемами, а також шукають допомоги у вірі, щоб дати раду власним почуттям, пристрастям та невпевненості, які з’являються у підсвідомості. Тут насамперед ідеться про те, щоб придивитися до власної життєвої історії, поєднатися з нею, а потім знайти шлях, як можна залучити ті нахили, що їх маємо, використати шанс, а також знайти спосіб, за допомогою якого можна було б впоратися із загрозами, а також із власною психікою.
Ґрюн Ансельм - Віднайти радість життя
Пер. О. Мандрика. - Львів : Свічадо, 2012. - 128 с.
ISBN 978-966-395-546-9
Ґрюн Ансельм - Віднайти радість життя - Зміст
ВСТУП
День монаха
Розклад дня згідно з монашим правилом святого Венедикта
І. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОБРЯДІВ
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1. Перемогти страх. Зиґмунд Фройд
- Ритуали, що виникають із примусу
- Масові ритуали
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2. Трансформація життєвої енергії. Карл Густав Юнґ
- Ритуали переходу
- Ритуали, що надають сенсу
- Оздоровча сила ритуалів
- Відновлений ритуал
- 3. Ритуали для перебування разом. Ерік Г. Еріксон
- 4. Спонтанні ритуали. Петер Шеленбаум
II. ОСОБИСТІ РИТУАЛИ
- Ритуали на початок дня
- Дисципліна
- Пристосуватися до ситуації
- Стежити за снами
- Ритуали на роботі
- Ритуали на завершення дня
- Перегляд телепрограм
- Вечір на самоті
- Вечірня молитва
- Угода з молодими
- Те, з чого я можу радіти щодня
- Імпульси до відкриття особистих ритуалів
III. РИТУАЛИ В СІМ’Ї
- Ритуали привітання
- Молитва
- Молитва перед їдою
- Ритуалізація трапези
- Ритуали приготування до сну
- Ритуал на прощання
- Свята літургійного року
- Питання атмосфери
- Імпульси до створення ритуалів у сім’ї
- День народження
- Ритуали для синів та доньок
- Новий ритуал для пенсіонера
- Літургійний рік у сім’ї
- Жалобні ритуали
IV. РИТУАЛИ, ЯКІ ТВОРЯТЬ СПІЛЬНОТУ ТА ЛАД
- Культура на підприємстві
- Школа і ритуал
- Ритуали в молодіжних групах
- Необхідна уява
- Імпульси до створення ритуалів у спільноті
V. НОВІ РИТУАЛИ
- Групи жінок
- Духовність створення
- Помазання
- Ритуали переходу
- Терапевтичні ритуали
VI. РИТУАЛИ В ЦЕРКВІ
- Таїнства
- Обряд хрещення
- Білі шати
- Знак хреста на чолі
- Прикликання святих
- Помазання єлеєм
- Відречення від зла
- Поливання голови водою
- Помазання єлеєм
- Хрещальна свічка
- Обряд Еффата
- Отче наш
- Благословення
- Чин хрещення у Римо-Католицькій Церкві для християнських протестантських спільнот
- Сім таїнств та Боже «сьогодні»
- Сповідь
- Нове розуміння провини
- Обряд розрішення
- Віч-на-віч
- Євхаристія
- Воскреслий Христос присутній
- Від привітання до приготування дарів
- Поєднання з Христом
- Миропомазання
- Єрейські свячення
- Шлюб
- Хліб і вино від молодят
- Єлеопомазання
- Похорон
- Обряд похорону в монастирі
- Прощальна урочистість любови
- Святі знаки
VIL ДІЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ОБРЯДІВ
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Перегляд
- 1. Гра
- 2. Свято
- 3. Креативність
- 4. Свобода
- 5. Тотожність і радість життя
- 6. Місце тиші
- 7. Естетика
- 8. Порядок
- 9. Спільність
- 10. Оздоровлення
- 11. Надавання сенсу
- 12. Священство
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