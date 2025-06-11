Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ґрюн Ансельм - Віднайти радість життя

Ґрюн Ансельм - Віднайти радість життя
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology
Як монах, я вже впродовж десятиліть живу за своїми правилами. І вони мені приємні. Правила дають відчуття, що моє життя повновартісне, що воно має сенс. А ще вони впорядковують мій внутрішній безлад і допомагають жити уважно та свідомо. Перед тим як написати цю книжку, я спостерігав за собою та іншими людьми, замислювався над тим, що, власне, відбувається, коли ми самі або ж у групі виконуємо ті чи інші ритуали. Зацікавившись цією темою, я звернув увагу на те, що ритуали можуть мати оздоровчу силу. І коли я розповідав про це на курсах, то відчував, що учасники уважно прислухаються, що вони прагнуть конкретно почути, які правила допоможуть їм жити. Водночас із розмов я довідався, що багато людей розвинули власні ритуали, і на закінчення курсу учасники розповідали, як саме формували свої особисті обряди. Часто я дивуюся, наскільки винахідливими можуть бути люди, які шукають ритуалів, що були б згідні з їхньою природою і водночас допомогли б боротися із загрозами, що випливають із цієї природи. Таким чином люди знаходять саме ті ліки, які їм необхідні. Я також помітив, що люди мають дві потреби: з одного боку, вони хочуть віднайти належний спосіб, аби впоратися з власними страхами, депресіями, злістю та заздрістю, тобто зі щоденними проблемами, а також шукають допомоги у вірі, щоб дати раду власним почуттям, пристрастям та невпевненості, які з’являються у підсвідомості. Тут насамперед ідеться про те, щоб придивитися до власної життєвої історії, поєднатися з нею, а потім знайти шлях, як можна залучити ті нахили, що їх маємо, використати шанс, а також знайти спосіб, за допомогою якого можна було б впоратися із загрозами, а також із власною психікою.

Ґрюн Ансельм - Віднайти радість життя

Пер. О. Мандрика. - Львів : Свічадо, 2012. - 128 с.
ISBN 978-966-395-546-9

Ґрюн Ансельм - Віднайти радість життя - Зміст

ВСТУП
День монаха
Розклад дня згідно з монашим правилом святого Венедикта
І. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОБРЯДІВ
  • 1. Перемогти страх. Зиґмунд Фройд
    • Ритуали, що виникають із примусу
    • Масові ритуали
  • 2. Трансформація життєвої енергії. Карл Густав Юнґ
    • Ритуали переходу
    • Ритуали, що надають сенсу
    • Оздоровча сила ритуалів
    • Відновлений ритуал
  • 3. Ритуали для перебування разом. Ерік Г. Еріксон
  • 4. Спонтанні ритуали. Петер Шеленбаум
II. ОСОБИСТІ РИТУАЛИ
  • Ритуали на початок дня
  • Дисципліна
  • Пристосуватися до ситуації
  • Стежити за снами
  • Ритуали на роботі
  • Ритуали на завершення дня
  • Перегляд телепрограм
  • Вечір на самоті
  • Вечірня молитва
  • Угода з молодими
  • Те, з чого я можу радіти щодня
  • Імпульси до відкриття особистих ритуалів
III. РИТУАЛИ В СІМ’Ї
  • Ритуали привітання
  • Молитва
  • Молитва перед їдою
  • Ритуалізація трапези
  • Ритуали приготування до сну
  • Ритуал на прощання
  • Свята літургійного року
  • Питання атмосфери
  • Імпульси до створення ритуалів у сім’ї
  • День народження
  • Ритуали для синів та доньок
  • Новий ритуал для пенсіонера
  • Літургійний рік у сім’ї
  • Жалобні ритуали
IV. РИТУАЛИ, ЯКІ ТВОРЯТЬ СПІЛЬНОТУ ТА ЛАД
  • Культура на підприємстві
  • Школа і ритуал
  • Ритуали в молодіжних групах
  • Необхідна уява
  • Імпульси до створення ритуалів у спільноті
V. НОВІ РИТУАЛИ
  • Групи жінок
  • Духовність створення
  • Помазання
  • Ритуали переходу
  • Терапевтичні ритуали
VI. РИТУАЛИ В ЦЕРКВІ
  • Таїнства
  • Обряд хрещення
  • Білі шати
  • Знак хреста на чолі
  • Прикликання святих
  • Помазання єлеєм
  • Відречення від зла
  • Поливання голови водою
  • Помазання єлеєм
  • Хрещальна свічка
  • Обряд Еффата
  • Отче наш
  • Благословення
  • Чин хрещення у Римо-Католицькій Церкві для християнських протестантських спільнот
  • Сім таїнств та Боже «сьогодні»
  • Сповідь
  • Нове розуміння провини
  • Обряд розрішення
  • Віч-на-віч
  • Євхаристія
  • Воскреслий Христос присутній
  • Від привітання до приготування дарів
  • Поєднання з Христом
  • Миропомазання
  • Єрейські свячення
  • Шлюб
  • Хліб і вино від молодят
  • Єлеопомазання
  • Похорон
  • Обряд похорону в монастирі
  • Прощальна урочистість любови
  • Святі знаки
VIL ДІЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ОБРЯДІВ
  • Перегляд
    • 1. Гра
    • 2. Свято
    • 3. Креативність
    • 4. Свобода
    • 5. Тотожність і радість життя
    • 6. Місце тиші
    • 7. Естетика
    • 8. Порядок
    • 9. Спільність
    • 10. Оздоровлення
    • 11. Надавання сенсу
    • 12. Священство
Views 165
Rating 5.0 / 5
Added 11.06.2025
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books