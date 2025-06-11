Як монах, я вже впродовж десятиліть живу за своїми правилами. І вони мені приємні. Правила дають відчуття, що моє життя повновартісне, що воно має сенс. А ще вони впорядковують мій внутрішній безлад і допомагають жити уважно та свідомо. Перед тим як написати цю книжку, я спостерігав за собою та іншими людьми, замислювався над тим, що, власне, відбувається, коли ми самі або ж у групі виконуємо ті чи інші ритуали. Зацікавившись цією темою, я звернув увагу на те, що ритуали можуть мати оздоровчу силу. І коли я розповідав про це на курсах, то відчував, що учасники уважно прислухаються, що вони прагнуть конкретно почути, які правила допоможуть їм жити. Водночас із розмов я довідався, що багато людей розвинули власні ритуали, і на закінчення курсу учасники розповідали, як саме формували свої особисті обряди. Часто я дивуюся, наскільки винахідливими можуть бути люди, які шукають ритуалів, що були б згідні з їхньою природою і водночас допомогли б боротися із загрозами, що випливають із цієї природи. Таким чином люди знаходять саме ті ліки, які їм необхідні. Я також помітив, що люди мають дві потреби: з одного боку, вони хочуть віднайти належний спосіб, аби впоратися з власними страхами, депресіями, злістю та заздрістю, тобто зі щоденними проблемами, а також шукають допомоги у вірі, щоб дати раду власним почуттям, пристрастям та невпевненості, які з’являються у підсвідомості. Тут насамперед ідеться про те, щоб придивитися до власної життєвої історії, поєднатися з нею, а потім знайти шлях, як можна залучити ті нахили, що їх маємо, використати шанс, а також знайти спосіб, за допомогою якого можна було б впоратися із загрозами, а також із власною психікою.

Ґрюн Ансельм - Віднайти радість життя

Пер. О. Мандрика. - Львів : Свічадо, 2012. - 128 с.

ISBN 978-966-395-546-9

Ґрюн Ансельм - Віднайти радість життя - Зміст

ВСТУП

День монаха

Розклад дня згідно з монашим правилом святого Венедикта

І. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОБРЯДІВ

1. Перемогти страх. Зиґмунд Фройд Ритуали, що виникають із примусу Масові ритуали

2. Трансформація життєвої енергії. Карл Густав Юнґ Ритуали переходу Ритуали, що надають сенсу Оздоровча сила ритуалів Відновлений ритуал

3. Ритуали для перебування разом. Ерік Г. Еріксон

4. Спонтанні ритуали. Петер Шеленбаум

II. ОСОБИСТІ РИТУАЛИ

Ритуали на початок дня

Дисципліна

Пристосуватися до ситуації

Стежити за снами

Ритуали на роботі

Ритуали на завершення дня

Перегляд телепрограм

Вечір на самоті

Вечірня молитва

Угода з молодими

Те, з чого я можу радіти щодня

Імпульси до відкриття особистих ритуалів

III. РИТУАЛИ В СІМ’Ї

Ритуали привітання

Молитва

Молитва перед їдою

Ритуалізація трапези

Ритуали приготування до сну

Ритуал на прощання

Свята літургійного року

Питання атмосфери

Імпульси до створення ритуалів у сім’ї

День народження

Ритуали для синів та доньок

Новий ритуал для пенсіонера

Літургійний рік у сім’ї

Жалобні ритуали

IV. РИТУАЛИ, ЯКІ ТВОРЯТЬ СПІЛЬНОТУ ТА ЛАД

Культура на підприємстві

Школа і ритуал

Ритуали в молодіжних групах

Необхідна уява

Імпульси до створення ритуалів у спільноті

V. НОВІ РИТУАЛИ

Групи жінок

Духовність створення

Помазання

Ритуали переходу

Терапевтичні ритуали

VI. РИТУАЛИ В ЦЕРКВІ

Таїнства

Обряд хрещення

Білі шати

Знак хреста на чолі

Прикликання святих

Помазання єлеєм

Відречення від зла

Поливання голови водою

Помазання єлеєм

Хрещальна свічка

Обряд Еффата

Отче наш

Благословення

Чин хрещення у Римо-Католицькій Церкві для християнських протестантських спільнот

Сім таїнств та Боже «сьогодні»

Сповідь

Нове розуміння провини

Обряд розрішення

Віч-на-віч

Євхаристія

Воскреслий Христос присутній

Від привітання до приготування дарів

Поєднання з Христом

Миропомазання

Єрейські свячення

Шлюб

Хліб і вино від молодят

Єлеопомазання

Похорон

Обряд похорону в монастирі

Прощальна урочистість любови

Святі знаки

VIL ДІЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ОБРЯДІВ