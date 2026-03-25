Сретение — слово старославянское. Его значение легко отгадывается: сретить - значит встретить. О какой же встрече идет речь? Это единственная встреча в истории человечества.

Встреча с большой буквы, которая изменила судьбы мира, это Встреча Младенца Иисуса в Иерусалимском храме старцем Симеоном, который после этого получил именование Богоприимца. Это произошло на сороковой день после Рождества Христова. Событие празднуется церковью 2/15 февраля как двунадесятый, то есть один из самых торжественных праздников.

На иконе мы видим склоненного старца Симеона, который бережно держит на руках маленькую фигуру Младенца Христа. Перед ним стоит Богородица, протягивающая покровенные руки, и праведный Иосиф с голубями в руках. Родители принесли Сына в храм и благоговейно, как величайшее сокровище, передали Его на руки святому старцу. Позади Симеона на втором плане стоит святая пророчица Анна. Она поднимает вверх голову, покрытую платом; на ее лице отражается пророческое вдохновение.

Русская икона - Губарева, Кутковой, Лепахин - Сретение Господне

Русская икона - Губарева, Кутковой, Лепахин - Сретение Господне – Содержание

СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ