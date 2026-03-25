Губарева - Турцова - Святитель Николай Чудотворец

Образ Николая Чудотворца знаком, наверное, каждому: это один из самых почитаемых святых в мире. Мы привыкли думать о нём как о добром, мудром старце и хотим видеть его таким на иконах.

Но на этой иконе, шедевре древнерусского искусства XIII века, художник представил святого совсем иначе. Образ Николая Угодника подчёркнуто надми- рен и величественен. Правильный, жёстко очерченный силуэт монументальной фигуры скорее напоминает архитектурные формы, чем изображение живого человека. Так же строг и недвижен лик святителя. Он словно вырезан из гладкого камня и искусно тонирован художником. Взгляд больших тёмных глаз под рельефными дугами бровей замер, устремлённый в сторону. Застыла и выпрямленная в благословении рука.

Весь облик святого настолько условен, геометрически выстроен и симметричен, что в нём трудно увидеть любимого всеми Николая Чудотворца, помощника в нуждах, заступника и целителя. Почему древний художник изобразил святителя Николая столь необычно? Ответить на этот вопрос не так-то просто. В Древней Руси Николай Чудотворец был самым почитаемым святым, его образ не отделялся от идей спасения, покаяния и воскресения человека. Несмотря на кажущуюся простоту и повторяемость его иконографии - поясное изображение с закрытой книгой и благословляющей десницей, - каждый из дошедших до нас древних образов святителя писался по индивидуальной символической программе, связанной с той или иной стороной его почитания. И для того, чтобы понять символический смысл одной иконы, важно знать не только символику одежд и жестов, но и историю почитания святителя на Руси, место его изображений в духовной жизни средневекового человека.

СПб.: Метропресс, ООО «Метропресс», 2013, 76 с.

ISBN 978-5-9903069-7-4

Губарева Оксана, Турцова Нина - Святитель Николай Чудотворец - Оглавление

ЖИТИЕ И ПОЧИТАНИЕ (Нина Михайловна Турцова)

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ (Нина Михайловна Турцова)

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (Нина Михайловна Турцова)

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Оксана Витальевна Губарева)

