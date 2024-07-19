Из петровской эпохи я не мог написать, потому что она слишком отдалена от нас, и я нашел, что мне трудно проникнуть в души тогдашних людей, до того они не похожи на нас. Л.Н. Толстой

Уважаемый читатель! Мы с вами беремся за непростое дело — за биографию человека с богатой на события и творчество жизнью, человека, вызывающего очень противоречивые мнения, человека — Титана в литературе, человека, разрушающего и созидающего, человека... по имени Лев Николаевич Толстой.

Я не зря поставила такой эпиграф. Трудно проникнуть в души находящихся рядом людей, еще труднее — в души тех, кто жил намного раньше нас. Изучая бесконечное количество книг, писем, статей о Толстом, поняла, что даже люди, близко знакомые со Львом Николаевичем, сложили о нем разные повествования. Почему так происходило? Иногда — из-за разницы в восприятии, кого-то подводила память, или срабатывал личный фактор — все, кто вели дневники, понимали, что пишут их не для себя, а для следующих поколений; сложно быть абсолютно искренним в подобной ситуации. Мы совершим небольшое путешествие в историю жизни Льва Николаевича Толстого, держа во внимании тот факт, что Толстой был и будет загадкой. Но кто знает — возможно, именно вы доберетесь до истины.

Юлия Гуцол - Толстой

Москва: Издательство ACT, 2024, 288 с.

Серия "Самая полная биография"

ISBN 978-5-17-158602-7

Юлия Гуцол - Толстой - Оглавление

Высказывания Льва Николаевича Толстого

Интересные факты из жизни Льва Николаевича Толстого

Главные люди в жизни Льва Николаевича Толстого

Предисловие

Глава первая День первый. Рождение

Углубимся в историю

Папа Льва Николаевича (да-да, именно с таким ударением)

Матери своей я совершенно не помню

Брак по расчету, оказавшийся счастливым

Рождение

Глава вторая «Междудневье», или Есть только миг

Невозвратимая пора детства

Ничто человеческое не чуждо — время страстей и пороков

18 лет семейного «счастья»

Война и мир в душе Толстого

О смерти и жизни в малой прозе. «Три смерти», «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы»

«Три смерти»

«Смерть Ивана Ильича»

«Власть тьмы»

Публицистика. Малоизвестная статья «Николаи Палкин»

Что нам делать? Соня, что нам делать?

Кто он? «Высшее счастье» или ловкий манипулятор?

Глава третья День последний. Смерть

Уход из Ясной Поляны

Смерть пассажира поезда № 12

Штрихи к портрету

Гардероб Толстого

Словарь Толстого и семьи Толстых

Толстой и здоровье

Психология от Толстого

Заключение

Хронология жизни и творчества Л.Н. Толстого