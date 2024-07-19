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Гуцол - Толстой

Юлия Гуцол - Толстой
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, History, Philology Literature, *Biographies Memoirs
Из петровской эпохи я не мог написать, потому что она слишком отдалена от нас, и я нашел, что мне трудно проникнуть в души тогдашних людей, до того они не похожи на нас. Л.Н. Толстой
Уважаемый читатель! Мы с вами беремся за непростое дело — за биографию человека с богатой на события и творчество жизнью, человека, вызывающего очень противоречивые мнения, человека — Титана в литературе, человека, разрушающего и созидающего, человека... по имени Лев Николаевич Толстой.
Я не зря поставила такой эпиграф. Трудно проникнуть в души находящихся рядом людей, еще труднее — в души тех, кто жил намного раньше нас. Изучая бесконечное количество книг, писем, статей о Толстом, поняла, что даже люди, близко знакомые со Львом Николаевичем, сложили о нем разные повествования. Почему так происходило? Иногда — из-за разницы в восприятии, кого-то подводила память, или срабатывал личный фактор — все, кто вели дневники, понимали, что пишут их не для себя, а для следующих поколений; сложно быть абсолютно искренним в подобной ситуации. Мы совершим небольшое путешествие в историю жизни Льва Николаевича Толстого, держа во внимании тот факт, что Толстой был и будет загадкой. Но кто знает — возможно, именно вы доберетесь до истины.

Юлия Гуцол - Толстой

Москва: Издательство ACT, 2024, 288 с.
Серия "Самая полная биография"
ISBN 978-5-17-158602-7

Юлия Гуцол - Толстой - Оглавление

Высказывания Льва Николаевича Толстого
Интересные факты из жизни Льва Николаевича Толстого
Главные люди в жизни Льва Николаевича Толстого
Предисловие
Глава первая День первый. Рождение
  • Углубимся в историю
  • Папа Льва Николаевича (да-да, именно с таким ударением)
  • Матери своей я совершенно не помню
  • Брак по расчету, оказавшийся счастливым
  • Рождение
Глава вторая «Междудневье», или Есть только миг
  • Невозвратимая пора детства
  • Ничто человеческое не чуждо — время страстей и пороков
  • 18 лет семейного «счастья»
  • Война и мир в душе Толстого
  • О смерти и жизни в малой прозе. «Три смерти», «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы»
  • «Три смерти»
  • «Смерть Ивана Ильича»
  • «Власть тьмы»
  • Публицистика. Малоизвестная статья «Николаи Палкин»
  • Что нам делать? Соня, что нам делать?
  • Кто он? «Высшее счастье» или ловкий манипулятор?
Глава третья День последний. Смерть
  • Уход из Ясной Поляны
  • Смерть пассажира поезда № 12
  • Штрихи к портрету
  • Гардероб Толстого
  • Словарь Толстого и семьи Толстых
  • Толстой и здоровье
  • Психология от Толстого
Заключение
Хронология жизни и творчества Л.Н. Толстого
Views 315
Rating 5.0 / 5
Added 19.07.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

A
Avel 2 years ago

Большое спасибо!

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