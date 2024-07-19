Гуцол - Толстой
Из петровской эпохи я не мог написать, потому что она слишком отдалена от нас, и я нашел, что мне трудно проникнуть в души тогдашних людей, до того они не похожи на нас. Л.Н. Толстой
Уважаемый читатель! Мы с вами беремся за непростое дело — за биографию человека с богатой на события и творчество жизнью, человека, вызывающего очень противоречивые мнения, человека — Титана в литературе, человека, разрушающего и созидающего, человека... по имени Лев Николаевич Толстой.
Я не зря поставила такой эпиграф. Трудно проникнуть в души находящихся рядом людей, еще труднее — в души тех, кто жил намного раньше нас. Изучая бесконечное количество книг, писем, статей о Толстом, поняла, что даже люди, близко знакомые со Львом Николаевичем, сложили о нем разные повествования. Почему так происходило? Иногда — из-за разницы в восприятии, кого-то подводила память, или срабатывал личный фактор — все, кто вели дневники, понимали, что пишут их не для себя, а для следующих поколений; сложно быть абсолютно искренним в подобной ситуации. Мы совершим небольшое путешествие в историю жизни Льва Николаевича Толстого, держа во внимании тот факт, что Толстой был и будет загадкой. Но кто знает — возможно, именно вы доберетесь до истины.
Юлия Гуцол - Толстой
Москва: Издательство ACT, 2024, 288 с.
Серия "Самая полная биография"
ISBN 978-5-17-158602-7
Юлия Гуцол - Толстой - Оглавление
Высказывания Льва Николаевича Толстого
Интересные факты из жизни Льва Николаевича Толстого
Главные люди в жизни Льва Николаевича Толстого
Предисловие
Глава первая День первый. Рождение
- Углубимся в историю
- Папа Льва Николаевича (да-да, именно с таким ударением)
- Матери своей я совершенно не помню
- Брак по расчету, оказавшийся счастливым
- Рождение
Глава вторая «Междудневье», или Есть только миг
- Невозвратимая пора детства
- Ничто человеческое не чуждо — время страстей и пороков
- 18 лет семейного «счастья»
- Война и мир в душе Толстого
- О смерти и жизни в малой прозе. «Три смерти», «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы»
- «Три смерти»
- «Смерть Ивана Ильича»
- «Власть тьмы»
- Публицистика. Малоизвестная статья «Николаи Палкин»
- Что нам делать? Соня, что нам делать?
- Кто он? «Высшее счастье» или ловкий манипулятор?
Глава третья День последний. Смерть
- Уход из Ясной Поляны
- Смерть пассажира поезда № 12
- Штрихи к портрету
- Гардероб Толстого
- Словарь Толстого и семьи Толстых
- Толстой и здоровье
- Психология от Толстого
Заключение
Хронология жизни и творчества Л.Н. Толстого
Большое спасибо!