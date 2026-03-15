Гудинг - Леннокс - Человек и его мировоззрение - Том 1

Когда человек оканчивает школу и продолжает учиться дальше, он сталкивается со множеством проблем. Одна из них встает особенно остро, ибо связана с тем, что мир взрослой независимой жизни, в который он вступает, очень сложен. С одной стороны, этот мир полон увлекательных вещей. А с другой - он не может не пугать, так как бремя независимости оказывается не таким уж легким: нужно встать на собственные ноги, выбрать профессию, определить свои жизненные цели, ценности и принципы.

Как принимаются такие жизненно важные решения? Каждому ясно, что на это нужны длительные и серьезные размышления, приобретение знаний и опыта. Однако если откладывать принятие столь важных решений в долгий ящик, то можно поддаться течению жизни и превратиться в слабовольное существо, лишенное мировоззрения.

Киев, «Украинское Библейское Общество», 2007 г., 448 с.

ISBN 966-412-023-5

Дэвид Гудинг, Джон Леннокс - Человек и его мировоззрение - Для чего мы живем и каково наше место в мире – Том 1 - Содержание

Предисловие

Часть I. ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Формирование мировоззрения

Глава 2. Прислушиваемся к голосу науки

Глава 3 Вселенная — дом человека

Глава 4. Как устроен живой мир

Глава 5. Споры вокруг эволюции

Глава 6. Языковая способность человека

Глава 7. Совпадения между научными представлениями и библейской картиной процесса творения

Часть III. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Глава 8. Ценность человеческой жизни

Глава 9. Свобода человека и опасность непонимания ее ценности

Глава 10. Природа нравственности и ее основания

Глава 11. Сравнительный анализ этических систем

Глава 12. Предназначение человека и его власть над природой

Глава 13. Как человек осуществляет свою власть

Глава 14. Что ждет человека в будущем?

Список сокращений

Киев, «Украинское Библейское Общество», 2007 г., 396 с.

ISBN 966-412-024-3

Дэвид Гудинг, Джон Леннокс - Человек и его мировоззрение - В поисках истины и реальности – Том 2 - Содержание

Предисловие

Часть первая. Истина и реальность: постановка проблемы

Глава 1. Понятие реальности

Глава 2. Какова природа Высшей Реальности?

Часть вторая. Физические и метафизические проблемы

Глава 3. Индийский пантеистический монизм

Глава 4. Древнегреческая философия и древнегреческий мистицизм

Глава 5. Атеизм и этический натурализм

Глава 6. Христианский теизм

Часть третья. Проблемы эпистемологии

Глава 7. Как мы познаем мир?

Глава 8. В поисках истины

Глава 9. Постмодернизм, философия и литература

Глава 10. Постмодернизм и наука

Список сокращений

Человек и его мировоззрение - В поисках истины и реальности – Том 3Киев, «Украинское Библейское Общество», 2007 г., 520 с.

ISBN 966-412-025-1

Дэвид Гудинг, Джон Леннокс - Человек и его мировоззрение - В поисках истины и реальности – Том 3 - Содержание

Предисловие

Часть первая. Проблемы философии морали

Глава 1. Статус, основания и авторитет этики

Глава 2. Краткая характеристика некоторых современных этических систем

Глава 3. В чем практический смысл этики?

Глава 4. Практические задания по этике

Глава 5. За пределами этики

Часть вторая. Факты, история и теология

Глава 6. У всех ли религий одинаковая цель?

Глава 7. Историчность Нового Завета

Глава 8. Личность Христа: литературная фикция, религиозный миф или историческая реальность?

Глава 9. Воскресение Христа и вопрос о чудесах

Глава 10. Данные, свидетельствующие о Воскресении Иcyca Христа

Часть третья. Опыт

Глава 11. Проблема морального зла

Глава 12. Проблема боли и страдания

Вместо выводов

Список сокращений