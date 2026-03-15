Гудинг - Леннокс - Человек и его мировоззрение - Том 1

Гудинг - Человек и его мировоззрение - 3 тома
Когда человек оканчивает школу и продолжает учиться дальше, он сталкивается со множеством проблем. Одна из них встает особенно остро, ибо связана с тем, что мир взрослой независимой жизни, в который он вступает, очень сложен. С одной стороны, этот мир полон увлекательных вещей. А с другой - он не может не пугать, так как бремя независимости оказывается не таким уж легким: нужно встать на собственные ноги, выбрать профессию, определить свои жизненные цели, ценности и принципы.
Как принимаются такие жизненно важные решения? Каждому ясно, что на это нужны длительные и серьезные размышления, приобретение знаний и опыта. Однако если откладывать принятие столь важных решений в долгий ящик, то можно поддаться течению жизни и превратиться в слабовольное существо, лишенное мировоззрения.
Дэвид Гудинг, Джон Леннокс - Человек и его мировоззрение - Для чего мы живем и каково наше место в мире – Том 1
Киев, «Украинское Библейское Общество», 2007 г., 448 с.
ISBN 966-412-023-5
Дэвид Гудинг, Джон Леннокс - Человек и его мировоззрение - Для чего мы живем и каково наше место в мире – Том 1 - Содержание
Предисловие
Часть I. ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Формирование мировоззрения
Глава 2. Прислушиваемся к голосу науки
Глава 3 Вселенная — дом человека
Глава 4. Как устроен живой мир
Глава 5. Споры вокруг эволюции
Глава 6. Языковая способность человека
Глава 7. Совпадения между научными представлениями и библейской картиной процесса творения
Часть III. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Глава 8. Ценность человеческой жизни
Глава 9. Свобода человека и опасность непонимания ее ценности
Глава 10. Природа нравственности и ее основания
Глава 11. Сравнительный анализ этических систем
Глава 12. Предназначение человека и его власть над природой
Глава 13. Как человек осуществляет свою власть
Глава 14. Что ждет человека в будущем?
Список сокращений
Дэвид Гудинг, Джон Леннокс - Человек и его мировоззрение - В поисках истины и реальности – Том 2
Человек и его мировоззрение - В поисках истины и реальности – Том 2
Киев, «Украинское Библейское Общество», 2007 г., 396 с.
ISBN 966-412-024-3
Дэвид Гудинг, Джон Леннокс - Человек и его мировоззрение - В поисках истины и реальности – Том 2 - Содержание
Предисловие
Часть первая. Истина и реальность: постановка проблемы
Глава 1. Понятие реальности
Глава 2. Какова природа Высшей Реальности?
Часть вторая. Физические и метафизические проблемы
Глава 3. Индийский пантеистический монизм
Глава 4. Древнегреческая философия и древнегреческий мистицизм
Глава 5. Атеизм и этический натурализм
Глава 6. Христианский теизм
Часть третья. Проблемы эпистемологии
Глава 7. Как мы познаем мир?
Глава 8. В поисках истины
Глава 9. Постмодернизм, философия и литература
Глава 10. Постмодернизм и наука
Список сокращений
Дэвид Гудинг, Джон Леннокс - Человек и его мировоззрение - В поисках истины и реальности – Том 3
Человек и его мировоззрение - В поисках истины и реальности – Том 3
Киев, «Украинское Библейское Общество», 2007 г., 520 с.
ISBN 966-412-025-1
Дэвид Гудинг, Джон Леннокс - Человек и его мировоззрение - В поисках истины и реальности – Том 3 - Содержание
Предисловие
Часть первая. Проблемы философии морали
Глава 1. Статус, основания и авторитет этики
Глава 2. Краткая характеристика некоторых современных этических систем
Глава 3. В чем практический смысл этики?
Глава 4. Практические задания по этике
Глава 5. За пределами этики
Часть вторая. Факты, история и теология
Глава 6. У всех ли религий одинаковая цель?
Глава 7. Историчность Нового Завета
Глава 8. Личность Христа: литературная фикция, религиозный миф или историческая реальность?
Глава 9. Воскресение Христа и вопрос о чудесах
Глава 10. Данные, свидетельствующие о Воскресении Иcyca Христа
Часть третья. Опыт
Глава 11. Проблема морального зла
Глава 12. Проблема боли и страдания
Вместо выводов
Список сокращений
