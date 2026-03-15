Гудинг - Человек и его мировоззрение - 3 тома

Гудинг - Леннокс - Человек и его мировоззрение - Том 1
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational

Когда человек оканчивает школу и продолжает учиться дальше, он сталкивается со множеством проблем. Одна из них встает особенно остро, ибо связана с тем, что мир взрослой независимой жизни, в который он вступает, очень сложен. С одной стороны, этот мир полон увлекательных вещей. А с другой - он не может не пугать, так как бремя независимости оказывается не таким уж легким: нужно встать на собственные ноги, выбрать профессию, определить свои жизненные цели, ценности и принципы.

Как принимаются такие жизненно важные решения? Каждому ясно, что на это нужны длительные и серьезные размышления, приобретение знаний и опыта. Однако если откладывать принятие столь важных решений в долгий ящик, то можно поддаться течению жизни и превратиться в слабовольное существо, лишенное мировоззрения.

Дэвид Гудинг, Джон Леннокс - Человек и его мировоззрение - Для чего мы живем и каково наше место в мире – Том 1

Киев, «Украинское Библейское Общество», 2007 г., 448 с.

ISBN 966-412-023-5

Дэвид Гудинг, Джон Леннокс - Человек и его мировоззрение - Для чего мы живем и каково наше место в мире – Том 1 - Содержание

Предисловие

Часть I. ВВЕДЕНИЕ

  • Глава 1. Формирование мировоззрения

  • Глава 2. Прислушиваемся к голосу науки

  • Глава 3 Вселенная — дом человека

  • Глава 4. Как устроен живой мир

  • Глава 5. Споры вокруг эволюции

  • Глава 6. Языковая способность человека

  • Глава 7. Совпадения между научными представлениями и библейской картиной процесса творения

Часть III. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

  • Глава 8. Ценность человеческой жизни

  • Глава 9. Свобода человека и опасность непонимания ее ценности

  • Глава 10. Природа нравственности и ее основания

  • Глава 11. Сравнительный анализ этических систем

  • Глава 12. Предназначение человека и его власть над природой

  • Глава 13. Как человек осуществляет свою власть

  • Глава 14. Что ждет человека в будущем?

Список сокращений

Дэвид Гудинг, Джон Леннокс - Человек и его мировоззрение - В поисках истины и реальности – Том 2

Человек и его мировоззрение - В поисках истины и реальности – Том 2

Киев, «Украинское Библейское Общество», 2007 г., 396 с.

ISBN 966-412-024-3

Дэвид Гудинг, Джон Леннокс - Человек и его мировоззрение - В поисках истины и реальности – Том 2 - Содержание

Предисловие

Часть первая. Истина и реальность: постановка проблемы

  • Глава 1. Понятие реальности

  • Глава 2. Какова природа Высшей Реальности?

Часть вторая. Физические и метафизические проблемы

  • Глава 3. Индийский пантеистический монизм

  • Глава 4. Древнегреческая философия и древнегреческий мистицизм

  • Глава 5. Атеизм и этический натурализм

  • Глава 6. Христианский теизм

Часть третья. Проблемы эпистемологии

  • Глава 7. Как мы познаем мир?

  • Глава 8. В поисках истины

  • Глава 9. Постмодернизм, философия и литература

  • Глава 10. Постмодернизм и наука

Список сокращений

Дэвид Гудинг, Джон Леннокс - Человек и его мировоззрение - В поисках истины и реальности – Том 3

Человек и его мировоззрение - В поисках истины и реальности – Том 3Киев, «Украинское Библейское Общество», 2007 г., 520 с.

ISBN 966-412-025-1

Дэвид Гудинг, Джон Леннокс - Человек и его мировоззрение - В поисках истины и реальности – Том 3 - Содержание

Предисловие

Часть первая. Проблемы философии морали

  • Глава 1. Статус, основания и авторитет этики

  • Глава 2. Краткая характеристика некоторых современных этических систем

  • Глава 3. В чем практический смысл этики?

  • Глава 4. Практические задания по этике

  • Глава 5. За пределами этики

Часть вторая. Факты, история и теология

  • Глава 6. У всех ли религий одинаковая цель?

  • Глава 7. Историчность Нового Завета

  • Глава 8. Личность Христа: литературная фикция, религиозный миф или историческая реальность?

  • Глава 9. Воскресение Христа и вопрос о чудесах

  • Глава 10. Данные, свидетельствующие о Воскресении Иcyca Христа

Часть третья. Опыт

  • Глава 11. Проблема морального зла

  • Глава 12. Проблема боли и страдания

Вместо выводов

Список сокращений

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

