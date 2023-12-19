Почти двадцать столетий тому назад, в то время, когда Палестина находилась под властью Рима, а прокуратором Иудеи был Понтий Пилат, в Иерусалиме был распят Иисус Христос. Приближалась Пасха, праздник иудейский, а с ней — и час исполнения злодейского замысла первосвященников. Незадолго до того, как Иисус Христос был отдан в их руки предателем и арестован, а затем принял смерть, Он собрал Своих апостолов в чужом доме в Иерусалиме для совершения Пасхи. Во время вечери Он преподал им многие истины, касающиеся основ христианской веры, сущности постоянного общения учеников с Учителем. Он показал им, как будут изменяться их характеры, чтобы все ярче и ярче отражать Его славу.

Когда пришло время покинуть тот дом, многое еще оставалось недосказанным, и потому Христос продолжал наставлять апостолов, ведя их по ночным улицам Иерусалима, полным вражды к Нему. Иисус говорил о том, как наделит их властью свидетельствовать о Нем в мире, и что они тоже будут сталкиваться с враждебным отношением к себе. Иисус был учителем, а апостолы были Его учениками. Это была Школа Христа. На страницах этой книги мы с вами присоединимся к апостолам и вместе с ними услышим уроки, преподанные в этой Школе.

Дэвид Гудинг - В Школе Христа: (Учение Христа о святости)

Издательство The Myrtlefield Trust Newtownards, UK, 1997, 350 с.

ISBN 1 8745840IX

Дэвид Гудинг - В Школе Христа: (Учение Христа о святости) - Содержание

Предисловие автора к русскому изданию

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ВВЕДЕНИЕ: У школьных дверей

КУРС ОБУЧЕНИЯ: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. ДУХОВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ УЧЕНИКОВ

II. РАЗОБЛАЧЕНИЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ИУДЫ

III. СОХРАНЕНИЕ СВЯТОСТИ, ЕЕ ВОЗРАСТАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

КУРС ОБУЧЕНИЯ: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. СВЯТОСТЬ - РАДОСТЬ СЕРДЦА БОЖЬЕГО И СЕРДЦА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

II. РАЗОБЛАЧЕНИЕ НЕНАВИСТИ МИРА

III. ПУТЬ К СВЯТОСТИ - УСПЕШНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, НЕУГАСИМАЯ РАДОСТЬ, НЕУКРОТИМОЕ МУЖЕСТВО, ГРЯДУЩАЯ ПОБЕДА

КУРС ОБУЧЕНИЯ: ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

УЧИТЕЛЬ МОЛИТСЯ

ОТИОАННА СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ