Гудинг - В Школе Христа
Почти двадцать столетий тому назад, в то время, когда Палестина находилась под властью Рима, а прокуратором Иудеи был Понтий Пилат, в Иерусалиме был распят Иисус Христос. Приближалась Пасха, праздник иудейский, а с ней — и час исполнения злодейского замысла первосвященников. Незадолго до того, как Иисус Христос был отдан в их руки предателем и арестован, а затем принял смерть, Он собрал Своих апостолов в чужом доме в Иерусалиме для совершения Пасхи. Во время вечери Он преподал им многие истины, касающиеся основ христианской веры, сущности постоянного общения учеников с Учителем. Он показал им, как будут изменяться их характеры, чтобы все ярче и ярче отражать Его славу.
Когда пришло время покинуть тот дом, многое еще оставалось недосказанным, и потому Христос продолжал наставлять апостолов, ведя их по ночным улицам Иерусалима, полным вражды к Нему. Иисус говорил о том, как наделит их властью свидетельствовать о Нем в мире, и что они тоже будут сталкиваться с враждебным отношением к себе. Иисус был учителем, а апостолы были Его учениками. Это была Школа Христа. На страницах этой книги мы с вами присоединимся к апостолам и вместе с ними услышим уроки, преподанные в этой Школе.
Дэвид Гудинг - В Школе Христа: (Учение Христа о святости)
Издательство The Myrtlefield Trust Newtownards, UK, 1997, 350 с.
ISBN 1 8745840IX
Дэвид Гудинг - В Школе Христа: (Учение Христа о святости) - Содержание
Предисловие автора к русскому изданию
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ВВЕДЕНИЕ: У школьных дверей
КУРС ОБУЧЕНИЯ: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I. ДУХОВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ УЧЕНИКОВ
II. РАЗОБЛАЧЕНИЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ИУДЫ
III. СОХРАНЕНИЕ СВЯТОСТИ, ЕЕ ВОЗРАСТАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
КУРС ОБУЧЕНИЯ: ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I. СВЯТОСТЬ - РАДОСТЬ СЕРДЦА БОЖЬЕГО И СЕРДЦА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
II. РАЗОБЛАЧЕНИЕ НЕНАВИСТИ МИРА
III. ПУТЬ К СВЯТОСТИ - УСПЕШНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, НЕУГАСИМАЯ РАДОСТЬ, НЕУКРОТИМОЕ МУЖЕСТВО, ГРЯДУЩАЯ ПОБЕДА
КУРС ОБУЧЕНИЯ: ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
УЧИТЕЛЬ МОЛИТСЯ
ОТИОАННА СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ
Огромное спасибо за книги Гудинга! Только почему-то книга "Христианская интерпретация..." дополнительно присутствует во всех восьми ссылках.
спасибо