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Гудинг - В Школе Христа

Дэвид Гудинг - В Школе Христа: (Учение Христа о святости)
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational

Почти двадцать столетий тому назад, в то время, когда Палестина находилась под властью Рима, а прокуратором Иудеи был Понтий Пилат, в Иерусалиме был распят Иисус Христос. Приближалась Пасха, праздник иудейский, а с ней — и час исполнения злодейского замысла первосвященников. Незадолго до того, как Иисус Христос был отдан в их руки предателем и арестован, а затем принял смерть, Он собрал Своих апостолов в чужом доме в Иерусалиме для совершения Пасхи. Во время вечери Он преподал им многие истины, касающиеся основ христианской веры, сущности постоянного общения учеников с Учителем. Он показал им, как будут изменяться их характеры, чтобы все ярче и ярче отражать Его славу.

Когда пришло время покинуть тот дом, многое еще оставалось недосказанным, и потому Христос продолжал наставлять апостолов, ведя их по ночным улицам Иерусалима, полным вражды к Нему. Иисус говорил о том, как наделит их властью свидетельствовать о Нем в мире, и что они тоже будут сталкиваться с враждебным отношением к себе. Иисус был учителем, а апостолы были Его учениками. Это была Школа Христа. На страницах этой книги мы с вами присоединимся к апостолам и вместе с ними услышим уроки, преподанные в этой Школе.

Дэвид Гудинг - В Школе Христа: (Учение Христа о святости)

Издательство The Myrtlefield Trust Newtownards, UK, 1997, 350 с.

ISBN 1 8745840IX

Дэвид Гудинг - В Школе Христа: (Учение Христа о святости) - Содержание

Предисловие автора к русскому изданию

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ВВЕДЕНИЕ: У школьных дверей

КУРС ОБУЧЕНИЯ: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

  • I. ДУХОВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ УЧЕНИКОВ

  • II. РАЗОБЛАЧЕНИЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ИУДЫ

  • III. СОХРАНЕНИЕ СВЯТОСТИ, ЕЕ ВОЗРАСТАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

КУРС ОБУЧЕНИЯ: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

  • I. СВЯТОСТЬ - РАДОСТЬ СЕРДЦА БОЖЬЕГО И СЕРДЦА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

  • II. РАЗОБЛАЧЕНИЕ НЕНАВИСТИ МИРА

  • III. ПУТЬ К СВЯТОСТИ - УСПЕШНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, НЕУГАСИМАЯ РАДОСТЬ, НЕУКРОТИМОЕ МУЖЕСТВО, ГРЯДУЩАЯ ПОБЕДА

КУРС ОБУЧЕНИЯ: ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

  • УЧИТЕЛЬ МОЛИТСЯ

ОТИОАННА СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

Views 651
Rating 5.0 / 5
Added 19.12.2023
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (2 comments)

S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо за книги Гудинга! Только почему-то книга "Христианская интерпретация..." дополнительно присутствует во всех восьми ссылках.
G
gios76 3 years ago

спасибо

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