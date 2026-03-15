Гудинг - Верные вере

Книга Дэвида Гудинга «Верные вере: Новое прочтение Деяний святых Апостолов» представляет собой глубокое литературное и богословское исследование одной из самых динамичных книг Нового Завета. Автор ставит задачу отойти от привычного восприятия Деяний как простого исторического хронографа первых лет Церкви и раскрыть её как тщательно структурированное художественное и апологетическое произведение. Основная идея книги заключается в том, что Лука выстраивает свое повествование через серию параллелей и контрастов, чтобы показать триумфальное шествие Евангелия от Иерусалима до Рима и утвердить верующих в истинности христианского пути перед лицом политических и религиозных вызовов.

Содержательная часть исследования фокусируется на симметричной структуре книги Деяний, которую Гудинг мастерски выявляет для читателя. Автор детально анализирует ключевые эпизоды — от Пятидесятницы и миссии Петра до миссионерских путешествий Павла и его судебных процессов. Гудинг объясняет, почему Лука уделяет так много внимания защитным речам апостолов, доказывая, что христианство не является подрывным политическим движением, но является истинным исполнением надежд Израиля. Особое внимание уделяется теме руководства Святого Духа и тому, как первая Церковь преодолевала внутренние кризисы и внешние преследования, оставаясь «верной вере» и своему призванию быть свидетелями Христа до края земли.

Текст написан в характерном для автора интеллектуальном и аналитическом стиле, который при этом пропитан глубоким благоговением перед Писанием. Дэвид Гудинг помогает читателю увидеть за историческими деталями вечные принципы духовной жизни и церковного строительства. Работа служит незаменимым ресурсом для проповедников и исследователей Библии, предлагая свежий взгляд на хорошо знакомые сюжеты и помогая осознать целостность Божьего замысла в истории. Это чтение превращает изучение Деяний в захватывающее путешествие, вдохновляющее современную Церковь на такую же смелость и верность, какими обладали первые апостолы.

Дэвид Гудинг - Верные вере. Новое прочтение Деяний святых Апостолов

Издательство World Wide Printing, Duncanville, USA, 1998. 625 с.

ISBN 1-890863-77-7

Дэвид Гудинг - Верные вере. Новое прочтение Деяний святых Апостолов - Содержание

Предисловие редактора русского перевода

Предисловие автора к английскому изданию

Введение

РАЗДЕЛ 1. Христианство и всеобщее восстановление (Деян 1 : 1-6: 7)

РАЗДЕЛ 2. Христианское богослужение и свидетельство (Деян 6: 8-9: 31)

РАЗДЕЛ 3. Христианское учение о святости и его практическое воплощение (Деян 9: 32-12: 24)

РАЗДЕЛ 4. Христианское учение о спасении. (Деян 12: 25-16: 5)

РАЗДЕЛ 5. Христианство и языческий мир. (Деян 16: 6-19: 20)

РАЗДЕЛ 6. Христианство и защита, и подтверждение благой вести (Деян 19: 21-28: 31)

ПРИЛОЖЕНИЕ І. Является ли христианство по своей сути антисемитичным?

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ. Являются ли Деяния святых Апостолов не только композиционно продуманным художественным произведением, но и надежным историческим источником?

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ