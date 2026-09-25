Гудман - Правящий класс Иудеи

«Правящий класс Иудеи» Мартина Гудмана — исследование причин Великого иудейского восстания против Рима 66–70 годов н. э., предлагающее альтернативу объяснениям, которые сводят катастрофу к римскому угнетению, экономическому кризису, религиозному фанатизму, классовой борьбе или национальному сопротивлению. Гудман не отрицает значения этих факторов, но считает их недостаточными для ответа на главный вопрос: почему накопившиеся противоречия именно в 66 году превратились в полномасштабную войну с Римом? Центральное место в его реконструкции занимает кризис иудейского правящего класса — богатых и первосвященнических семей, через которые римская администрация пыталась управлять провинцией.

Автор прослеживает формирование этой элиты от учреждения прямого римского управления в 6 году н. э., анализирует экономическую и социальную структуру Иудеи, религиозные идеи и антиязыческие настроения, падение авторитета первосвященнических семей и нарастание внутриполитической борьбы. Особое внимание уделено событиям 66 года, независимому иудейскому государству 67–70 годов и конкуренции группировок в осаждённом Иерусалиме. Опираясь прежде всего на критическое чтение Иосифа Флавия, а также на Кумранские тексты, раннехристианскую и раввинистическую литературу, археологию и нумизматику, Гудман показывает восстание как результат сложного взаимодействия римской системы провинциального управления с местным обществом, чья структура плохо соответствовала римским представлениям о власти и социальном авторитете.

Гудман Мартин – Правящий класс Иудеи – Истоки еврейского восстания против Рима, 66–70 гг. н. э.

СПб., 2026. – 268 с. Оригинальное издание: Cambridge University Press, 1987.

ISBN 0-521-33401-2

Гудман Мартин – Правящий класс Иудеи – Содержание

Сокращения

Предисловие

Карты

Введение Проблема

Традиционные объяснения

Гражданская война, правящий класс и восстание

Часть I. Правящий класс, 6–66 гг. н. э.

Новый правящий класс в 6 г. н. э. Проблемы правящего класса: экономика и социальная сфера Проблемы правящего класса: религиозная идеология Почему правящий класс потерпел неудачу

Часть II. Борьба фракций внутри правящего класса

Реакция на неудачи: правящий класс в 6–66 гг. н. э. Начало восстания Независимое иудейское государство, 67–70 гг. н. э. Тенденции во фракционной политике в 50–70 гг. н. э.

Часть III. Последствия восстания

Римская реакция

Избранная библиография

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