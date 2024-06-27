Западные эзотерические традиции уходят корнями в религиозныи/ образ мышления, восходящии/ к гностицизму, герметизму и неоплатонизму в эллинистическом мире первых веков нашеи/ эры. В эпоху Возрождения повторное открытие древних текстов привело к научному возрождению магии, астрология, алхимия и каббала. После Реформации это духовное течение породило теософию, розенкреи/церство и масонство, а современное оккультное возрождение простирается от спиритуализма девятнадцатого века, теософии Е.П. Блаватскои/ и церемониальных магических орденов до эзотериков двадцатого века, таких как Рудольф Штаи/нер, Алиса А. Беи/ли, Георгия Ивановича Гурджиева и аналитическои/ психологии Карла Густава Юнга.

Научное изучение западного эзотеризма — сравнительно недавнее явление. Есть три специализированные университетские кафедры по этому предмету в Сорбонне, Амстердаме и Эксетере, а магистерские программы по этому предмету предлагаются в последних двух университетах. Преподаватели растущего числа других университетов Европы и США предлагают курсы, включающие герметическую философию, мистические традиции и историю эзотеризма в периоды Средневековья, Возрождения и современности. Этот том задуман как введение в эту растущую область исследовании/, предлагая краткии/ историческии/ обзор ее основных движении/ и деятелеи/, а также руководство для дальнеи/шего чтения.

Что такое эзотерика? Начиная с эпохи Просвещения и до середины прошлого века магия, астрология и оккультизм, если взять некоторые из предметов, которые сеи/час считаются эзотерическими, обычно воспринимались как пережитки суеверии/ и иррационализма. Интеллектуальныи/ статус таких тем был принижен, и их держали в эпистемологическом карантине, чтобы не вызвать рецидив прогрессивного рационализма. Точно так же, как авторитетные церкви когда-то исключили неортодоксальную доктрину как ересь, современныи/ мир пост-Просвещения отверг магию и оккультизм как нарушение разума, своего доминирующего критерия приемлемого дискурса. Эти дисквалификации, пожалуи/, лучше всего иллюстрируются социологиеи/ оккультизма, которая по-прежнему имеет тенденцию сосредотачиваться на маргинальности и отклонениях.

Вместо того, чтобы рассматривать эзотеризм как «отвергнутую форму знания», ученые-специалисты в этом предмете вместо этого стремятся выделить внутренние философские и религиозные характеристики эзотерическои/ духовности. Они также заинтересованы в документировании истории эзотерики как особои/ формы духовности, которая характеризовала и освещала западную мысль в различных школах и движениях от позднеи/ античности до наших днеи/. Благодаря такому историческому подходу можно изучить культурные и социальные обстоятельства, благоприятствующие возникновению эзотеризма как мировоззрения, и задокументировать его значительное влияние на философские, научные и религиозные изменения. В этом проекте эзотеризму восстанавливается историческое значение, а не низводится до уровня жертвы позитивистских и материалистических взглядов девятнадцатого века.

Николас Гудрик-Кларк – Западные эзотерические традиции – Историческое введение

«Подпольная Оккультная Лавка», Adeptus Novus (cxxr), 2024. – 205 с.

Николас Гудрик-Кларк – Западные эзотерические традиции - Содержание

Введение