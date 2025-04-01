«Вы должны встретиться с Бет Гукенбергер. У нее и ее мужа Тодца удивительная семья, полная кровных и приемных детей, а также всемирное служение сиротам и детям, находящимся в сложных ситуациях».

Спустя два года после того, как мы услышали эти слова, у нас бьmа возможность встретиться с Бет и Тоддом. В 2014 году мы присоединились к сотрудникам Back2Back Ministries, чтобы поделиться своим опьrrом в обучении с учетом влияния травмы. Мы на собственном опыте испытали искреннее сердце Бет, любовь к детям и глубокое желание бьrrь целителем в жизни детей и подростков. Одна из самых замечательных особенностей Бет заключается в том, что, когда вы с ней разговариваете, она присутствует полностью. Не отвлекается на свои дела, телефонные звонки или звуковые оповещения. Сложно представить лучшего автора книги под названием «Присутствие имеет значение».

Мы празднуем выпуск этой книги, написанной Бет и командой Trauma Free World, потому что это издание единственное в своем роде. На протяжении всей этой книги авторы делятся практическими животворящими стратегиями того, как быть исцеляющим присутствием в жизни ребенка, подростка или даже взрослого. Эго 40-дневное путешествие позволит вам испытать, как вера и наука работают вместе, чтобы принести надежду раненому сердцу. Слово Божье полно принципов действия, которые учитывают влияние травмы на человека, и книга «Присутствие имеет значение» связывает эти принципы с научными, основанными на фактических данных решениями. Преображение наступает, когда приходит осознание, что наука вторит тому, что Бог говорил нам всё это время.

Вы не только почувствуете, что вера и наука могуг что-то сказать об исцелении от травмы, но и увидите себя на этих страницах. Знакомясь со служениями, знакомыми с вопросами травмы, мы обнаружили, что многие из нас, кто помогает другим, сами нуждаются в помощи. Эга книга побуждает взглянуть на себя и остро осознать потребности наших собственных сердец.

За те годы, что мы занимаемся этой работой, мы обнаружили, что чем больше копаемся в вопросах влияния травмы, тем больше сострадания испытываем к пострадавшим. Тем не менее, без многих инструментов, описанных в этой книге, мы не будем обладать достаточной компетентностью для выполнения работы, к которой призваны.

Бет Гукенбергер - Твое присугствие имеет значение - 40-дневное путешествие во взаимосвязь между верой, наукой и травмой

2024. - 308 с.

ISBN: 978-5-6050181-8-6

Бет Гукенбергер - Твое присугствие имеет значение - СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Неделя 1 Беда этого мира имеет значение

День 1 Присутствие имеет значение

Как учитьmать влияние травмы. Совет, основанный на понимании травмы

на понимании травмы День 2 Травма - вор

Как учитьmать влияние травмы. Совет, основанный на понимании травмы

День З Когда мы чувствуем себя в безопасности

Совет, снованный на понимании травмы

День 4 Сложите оружие

Совет, основанный на понимании травмы

День 5 Осознанность - это о присутствии

Совет, основанный на понимании травмы Что я узнал о себе на этой неделе? Другие? Г ОСПОДЬ?

Неделя 2 Огношения имеют значение

День 6 Готовность бьпъ известным

Совет, основанный на понимании травмы

День 7 Ищу кого-то, кто ищет Его

Совет, основанный на понимании травмы

День 8 Он бежит к нам

Совет, основанный на понимании травмы

День 9 Где я нахожусь? И как мне жить?

Совет, основанный на понимании травмы

День10 Cилa пастыря

Совет, основанный на понимании травмы

Что я узнал о себе на этой неделе? Другие? Господь?

Неделя З Прошлое имеет значение

День 11 Как мы видим мир

Совет, основанный на понимании травмы

День 12 То, что мы не должны бьmи нести

Совет, основанный на понимании травмы

День 1З Не нравится, не могу изменить

Совет, основанный на понимании травмы

День 14 Сила чувства услышанного

Совет, основанный: на понимании травмы

День 15 Божьи дети

Совет, основанный: на понимании травмы

Что я узнал о себе на этой: неделе? Другие? Господь?

Неделя 4 То, что нам нужно, имеет значение

День 16 Мы нуждаемся в заботе во всех областях

Совет, основанный: на понимании травмы

День 17 Мы должны чувствовать себя в безопасности

Совет, основанный: на понимании травмы

День 18 Нам нужно, чтобы нас поняли

Совет, основанный: на понимании травмы

День 19 Почувствовать нужду, удовлетворить ее.Построить доверие

Совет, основанный: на понимании травмы

День 20 Нам нужна регуляция: переход от зависимости к независимости

Совет, основанный: на понимании травмы

Что я узнал о себе на этой: неделе? О других? О Боге?.

Неделя 5 Чувство безопасности имеет значение

День 21 Свет во тьме

Совет, основанный на понимании травмы

День 22 Что-нибудь выпить

Совет, основанный на понимании травмы

День 23 Голодный злючка

Совет, основанный на понимании травмы

День 24 Что дальше?

Совет, основанный на понимании травмы

День 25 Сила рутины

Совет, основанный на понимании травмы

Что я узнал о себе на этой неделе? Другие? Господь?

Неделя 6 Связь имеет значение

День 26 Дайте голос

Дайте голос Совет, основанный на понимании травмы

День 27 Я вижу тебя

Совет, основанный на понимании травмы

День 28 Уже утвержден

Совет, основанный на понимании травмы

День 29 Присутствие в подарок

Совет, основанный на понимании травмы

Денъ 30 Да. Да. Да

Совет, основанный на понимании травмы

Что я узнал о себе на этой неделе? Другие? Господь?

Неделя 7 Вопросы коррекции

Денъ 31 Учитывая то, чего мы не заслуживаем

Совет, основанный на понимании травмы

Денъ 32 Попробуйте еще раз

Совет, основанный на понимании травмы

Денъ 33 Огношения прежде всего

Совет, основанный на понимании травмы

Денъ 34 Структура и воспитание

Совет, основанный на понимании травмы

Денъ 35 Учимся жить

Совет, основанный на понимании травмы

Что я узнал о себе на этой неделе? Другие? Господь?

Неделя 8 То, как мы любим, имеет значение

Денъ 36 Сделай всё правильно

Совет, основанный на понимании травмы

День 37 Маленькие начинания

Совет, основанный: на понимании травмы

День 38 В Нём всё держится вместе

Совет, основанный: на понимании травмы

День 39 Жизнь, основанная на травмах

Совет, основанный: на понимании травмы

День 40 Теперь вперед

Совет, основанный: на понимании травмы

Что я узнал о себе на этой неделе? Другие? Господь?

Приложение А.Сценарии жизненной:ценности

Советы по использованию жизненных сценариев

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