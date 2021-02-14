Эта книга — не научное исследование. Это скорее эссе — от франц. essai: «очерк», «попытка», «проба». Я попытался здесь в общих чертах изложить два главных догмата, или утверждения, христианства. Утверждения, которые, на мой взгляд, составляют саму суть христианства.

Начнем с первого утверждения — христианской веры в Воплощение. «И Слово стало плотью» (Ин. 1:14), — кратко выражает эту веру апостол Иоанн Богослов. Под «Словом» здесь имеется в виду Божественный Логос, т. е. Сам Бог. А под «плотью» (др.-греч. σάρξ) — полнота человеческой природы. Другими словами, речь идет о христианской вере в то, что в «полноту времен» Бог воплотился, стал человеком, восприняв полноту человеческой природы.

Теперь о втором главном утверждении христианства. Речь идет о свойственной Церкви с самых древних времен вере в Пресвятую Троицу — Отца, Сына и Святого Духа; Бога, единого по Своей природе и троичного в Лицах. Христианский катехизис традиционно уделяет место вероучению о Боге-Троице, а уже затем переходит к раскрытию учения о Боговоплощении. И в этом есть своя логика: ведь Воплотившийся есть вечное Слово Отца, т. е. Второе Лицо Пресвятой Троицы. Однако мне показалось, что современному читателю будет легче двигаться от дела или проявления Любви к Ней Самой. Поэтому я вначале предлагаю читателю рассказ о главном деле Божественной Любви — Воплощении. А уже затем, в третьей главе нашей книги, пытаюсь приоткрыть церковное учение о Боге вечной Любви: Отце, Сыне и Святом Духе.

Излагая православное вероучение, я стремился свести к минимуму полемику с западным христианством. Мы, православные, очень любим свою Церковь, которую небезосновательно считаем хранительницей и толковательницей христианского Откровения. И это прекрасно! Ведь Восточная Православная Церковь действительно хранит неповрежденным древнее церковное вероучение. С другой стороны, у нас, православных, имеется некая коллективная вредная привычка. Рассказывая о своей вере, мы часто прибегаем к сложноподчиненным предложениям. И начинаем такое предложение со слов: «В отличие от католицизма... В отличие от протестантизма...» Но, во-первых, знакомо ли отечественному читателю это самое католическое или протестантское вероучение?

А во-вторых, не делает ли наша бесконечная полемика с Западом из православия нечто вторичное?.. Увы, в течение веков, прошедших с момента великой схизмы (1054), западное христианство развивалось своими особыми, обособленными от православного Востока, путями. Вместе с тем наша (=православная) идентичность не должна строиться на противопоставлении христианскому Западу.

Протоиерей Богдан Гулямов - Логос vs Матрица. Вера Церкви и гипотеза симуляции

К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2020. — 201 с.

ISBN 978-966-378-738-1

Протоиерей Богдан Гулямов - Логос vs Матрица. Вера Церкви и гипотеза симуляции - Содержание

Предисловие

Вместо введения: человек перед лицом смерти

1 Глава первая. Три радостные и одна грустная новость

1. Гипотеза симуляции и ответ Библии

2. Таинственное имя Бога: «Я есмь Сущий»

3. Творец и творение

4. Ангельский мир

5. Человек

6. Все мы — жертвы катастрофы, произошедшей с Адамом и Евой

2 Глава вторая. Маршрут Божественного милосердия: от неба в глубины шеола и обратно

1. Иисус Христос: Освободитель, не нарушивший нашей свободы

2. Смерть и нисхождение в шеол

3 Глава третья. Пресвятая Троица — Бог любви

1. «Я и Отец — одно»

2. Три Лица или «божественный театр»?

3. Слова и смыслы

4. Монада и Троица: тайна Трех

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