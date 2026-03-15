Гумеров - Гражданский брак

Книга священника Павла Гумерова «"Гражданский брак": Начало семейной жизни или блудное сожительство?» представляет собой пастырское размышление на одну из самых острых тем современных человеческих взаимоотношений. Автор ставит задачу проанализировать подмену понятий, при которой сожительство без обязательств ошибочно именуется «гражданским браком», и показать его отличие от подлинного союза, основанного на ответственности. Основная идея произведения заключается в том, что временные отношения без регистрации не являются «репетицией» семьи, а, напротив, зачастую становятся препятствием для построения крепкого брака, так как в их основе лежит не любовь-самоотдача, а эгоистическое желание пользоваться благами партнерства без принятия на себя долга и верности.

Содержательная часть книги опирается на богатый пастырский опыт автора и данные современной психологии. Отец Павел последовательно разбирает мифы, оправдывающие сожительство: необходимость «проверить чувства», «узнать друг друга в быту» или «пожить для себя». Он детально описывает духовные и психологические последствия таких отношений — от утраты доверия и чувства незащищенности у женщин до формирования привычки к безответственности у мужчин. Автор напоминает, что настоящий гражданский брак в исконном смысле слова — это брак, зарегистрированный государством, в то время как свободное сожительство с точки зрения христианской этики является блудом, разрушающим цельность человеческой души и лишающим пару Божьего благословения.

Текст написан в доверительном, но твердом стиле, характерном для православного душепопечения. Священник Павел Гумеров не просто обличает, а стремится предостеречь молодых людей от ошибок, которые могут привести к глубоким разочарованиям и одиночеству. Работа служит практическим пособием для тех, кто хочет построить семью на прочном фундаменте, и помогает осознать, что любовь невозможна без жертвенности и готовности подтвердить свои чувства делом. Это чтение призывает к честному диалогу с собой и своим спутником, утверждая приоритет вечных ценностей над временным удобством.

Я очень надеюсь, что никого не обидел и не оттолкнул от Церкви своей книгой. Большинство современных людей было оторвано от правильных духовных и семейных традиций, на многих огромное влияние оказала нынешняя пропаганда греха и вседозволенности, многие оказались втянутыми в пагубное увлечение «гражданскими браками» и это обернулось для них большой бедой. Церковь – это врачебница духовная, где все мы не только получаем утешение страждущей души, но и лечим наши духовные недуги. Болезни, вызванные неправильным образом жизни, невозможно вылечить, ничего в себе не меняя. Как, приходя на исповедь, мы должны увидеть свои грехи, почувствовать тот вред, который они причиняют нам, тогда мы, принеся покаяние, с помощью Божией, сможем от них избавиться.

Перед каждой исповедью батюшка читает обращение к кающимся, по-русски оно звучит так: «Ты пришел в больницу, да не отойдешь не исцеленным» На исповеди кающемуся иногда приходится слышать от священника горькую правду, но эти слова говорятся не с осуждением, а с желанием помочь, вместе найти путь правильной духовной жизни. Но наша задача не только открыть глаза на проблему, но и подсказать пути её решения, а также, конечно, дать людям надежду и утешение. Тут опять приходит на ум медицинская аналогия. Знаменитый русский врач Владимир Михайлович Бехтерев говорил: «Если после разговора с врачом больному не стало легче, значит – это был не врач». Православие – это религия воскресения, учение, исцеляющее и изменяющее нашу душу и жизнь, лишь бы человек сам хотел идти к Богу, а Господь ему обязательно поможет, ибо «все возможно верующему» (Мк. 9, 23).

Счастья, радости и любви!

Священник Павел Гумеров - "Гражданский брак": Начало семейной жизни или блудное сожительство? - Оглавление

Вступление Три неправды «гражданского брака»

Глава 1 Можно ли построить счастье на грехе?

Глава 2 Живущие в «гражданском браке» ставят себя вне церкви

Глава 3 Правовой аспект: брак или сожительство?

Глава 4 Психологические проблемы «гражданского брака» или жизнь с открытой дверью

Глава 5 Долюшка женская

Глава 6 Что делать?

Глава 7 «Лучше нормальной семьи ничего не придумаешь»

ПРИЛОЖЕНИЯ

Интервью интернет-порталу «Православие и мир» о «гражданском браке»

Иеромонах Иов (Гумеров). Блуд – духовная болезнь нашего времени

Рахимова И.А. «Гражданский брак» – эпидемия двадцатого века

Заключение