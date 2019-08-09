Люди в своем большинстве не удовлетворены жизнью и желают ее изменить. Одни видят причину в недостатке земных благ и, не сознавая своей слепоты, тратят все свои силы на то, чтобы умножать их. И чем больше они пьют эту соленую воду мирской жизни, тем мучительней жажда. Другие испытывают потребность духовной жизни, но не знают, как ее начать. Есть немало людей, которые, придя в Церковь, не имеют даже начальных знаний, чтобы строить свою духовную жизнь на твердом основании.

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Издание энциклопедического характера.

Иеромонах Иов (Гумеров) - Духовная жизнь современного христианина в вопросах и ответах - В 2 томах — Том 1 М. : Изд-во сретенского монастыря, 2011. — 496 с. ISBN 978-5-7533-0621-0 (т. 1) ISBN 978-5-7533-0620-3

Иеромонах Иов (Гумеров) - Духовная жизнь современного христианина в вопросах и ответах - В 2 томах — Том 1 - Содержание

ЦЕРКОВЬ Корабль спасения в житейском море

Храм. Святыни

Праздники. Богослужение. Устав

Почитание святых

Знамения. Чудеса

Поминовение усопших

Таинства. Обряды и традиции Церкви

Таинства

Святое крещение

Мсповедь

Святое причастие. Соборование

Венчание

Рукоположение (хиротония)

Обряды и традиции

Пост

Каноны. Устав. Церковное право БОГОСЛОВИЕ Пресвятая Троица

Мисус Христос — Бог и Спаситель

Познание Бога и общение с Ним

Промысл Божий

О Божией Матери ЧЕЛОВЕК: ДУХ, ДУША И ТЕЛО Человек

Телесные болезни ВСЕЛЕННАЯ. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. ПРИРОДА МИР НЕВИДИМЫЙ ДОБРО И ЗЛО БУДУЩАЯ ЖИЗНЬ ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ Вера. Надежда. Любовь

Молитва СЕМЬЯ — МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ. ДЕТИ

Иеромонах Иов (Гумеров) - Духовная жизнь современного христианина в вопросах и ответах - В 2 томах — Том 1 - Предисловие

В XX веке мы имели безумный опыт построения общества неверующих людей. Жестокое, безжалостное разрушение тысячелетней православной традиции, в которой выкристаллизовался лучший опыт поколений, многие десятилетия массового атеизма, лишившего большую часть народа живоносных источников духовно-нравственного здоровья, — все это напоминает страшный, разрушительный ураган, пронесшийся над нашей страной. Долгие годы сеялись семена, теперь явились плоды: широко распространившаяся наркомания, отроческий алкоголизм, юношеская половая распущенность, несколько миллионов абортов в год, нежизнеспособность семьи (80% разводов в год). Почему же только спустя 90 лет от начала «эксперимента» явились столь зловещие результаты? Потому что в первые десятилетия после начала строительства атеистического общества большинство людей оставались верующими. Во время переписи населения 1 января 1937 года, в самый разгар гонений на Церковь, безбоязненно назвали себя верующими две трети опрошенных в сельской местности людей и одна треть — в городах. Поскольку до войны численность населения в деревнях явно преобладала, то можно сделать определенный вывод: большая часть населения страны оставалась верующей, хотя многие внешне слабо проявляли свою религиозность. Расцерковившись, люди постепенно утрачивали и веру. Очевидным следствием этого стало массовое незнание самых простых истин христианской жизни. Сознание большинства людей оказалось отравленным материалистической идеологией, семья перестала быть «училищем» благочестия, своих детей и внуков люди перестали воспитывать в святой христианской традиции. Так родилось общество людей, совершенно оторванных от многовековых устоев. Выросшие на скудной, искусственной почве без глубоких и крепких корней, люди страдают от веяния вредоносных ветров и легко становятся жертвами смертного греха или губительной лжедуховности.

В 90-е годы прошедшего столетия появились православные издательства, стали создаваться воскресные школы, начались регулярные вещания православных радиопрограмм, на некоторых приходах священники стали проводить беседы. Много было сделано для воцерковления людей. Однако духовные запросы большинства людей остаются пока неудовлетворенными: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою (Мф 9, 37—38).

В последнее время появились новые возможности для духовного просвещения. С 2000 года на сайте московского Сретенского монастыря «Православие» существует рубрика «Вопросы священнику». Она вызывает большой интерес у посетителей сайта. Из ответов, которые дает насельник Сретенского монастыря иеромонах Иов (Гумеров), была составлена книга, предлагаемая вниманию читателей. Надеемся, что она поможет тем, кто искренне интересуется христианством, желает найти свое место в тысячелетней православной традиции.