Лев Николаевич Гумилев - Полное собрание сочинений

Гумилев - Полное собрание сочинений
Когда читатель нашего времени покупает и открывает новую книгу по истории или этнографии, он не уверен, что прочтет ее даже до середины. Книга может показаться ему скучной, бессмысленной или просто не отвечающей его вкусу. Но читателю-то еще хорошо: он просто потерял два—три рубля, а каково автору? Сборы сведений. Постановка задачи. Десятилетия поисков решения. Годы за письменным столом. Объяснения с рецензентами. Борьба с редактором. И вдруг все впустую — книга неинтересна! Она лежит в библиотеках... и ее никто не берет. Значит, жизнь прошла даром.
Это так страшно, что необходимо принять все меры для избежания такого результата. Но какие? За время обучения в университете и в аспирантуре будущему автору нередко внушается мысль, что его задача — выписать как можно больше цитат из источников, сложить их в каком-либо порядке и сделать вывод: в древности были рабовладельцы и рабы. Рабовладельцы были плохие, но им было хорошо; рабы были хорошие, но им было плохо. А крестьянам жилось хуже.
Все это, конечно, правильно, но вот беда — читать про это никто не хочет, даже сам автор. Во-первых, потому, что это и так известно, а во-вторых, потому, что это не объясняет, например, почему одни армии одерживали победы, а другие терпели поражения, и отчего одни страны усиливались, а другие слабели. И, наконец, почему возникали могучие этносы и куда они пропадали, хотя полного вымирания их членов заведомо не было. Все перечисленные вопросы целиком относятся к избранной нами теме — внезапному усилению того или иного народа и последующему его исчезновению. Яркий пример тому — монголы XII—XVII вв., но и другие народы подчинялись той же закономерности. Покойный академик Б.Я. Владимирцов четко сформулировал проблему: «Я хочу понять, как и почему все это произошло?», но ответа не дал, как и другие исследователи. Но мы снова и снова возвращаемся к этому сюжету, твердо веруя, что читатель не закроет книгу на второй странице.
Лев Николаевич Гумилев - Полное собрание сочинений
(Вся история в одном томе)
Москва : Издательство АСТ, 2018. - 1024 с. : ил.
ISBN 978-5-17-105299-7
Лев Николаевич Гумилев - Полное собрание сочинений - Содержание
ЭТНОГЕНЕЗ И БИОСФЕРА ЗЕМЛИ
- Введение. О ЧЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
- Часть первая. О ВИДИМОМ И НЕВИДИМОМ
- Часть вторая. СВОЙСТВА ЭТНОСА
- Часть третья. ЭТНОС В ИСТОРИИ
- Часть четвертая. ЭТНОС В ГЕОГРАФИИ
- Часть пятая. ПРИРОДА ВНУТРИ НАС
- Часть шестая. ПАССИОНАРНОСТЬ В ЭТНОГЕНЕЗЕ
- Часть седьмая. МОСТ МЕЖДУ НАУКАМИ
- Часть восьмая. ВОЗРАСТЫ ЭТНОСА
- Часть девятая. ЭТНОГЕНЕЗ И КУЛЬТУРА
- Толковый словарь понятий и терминов
ОТ РУСИ ДО РОССИИ
- Вместо предисловия
- Часть первая. КИЕВСКАЯ ДЕРЖАВА
- Часть вторая. В СОЮЗЕ С ОРДОЙ
- Часть третья. ЦАРСТВО МОСКОВСКОЕ
- Вместо послесловия
- Словарь терминов и редко употребляемых слов
КОНЕЦ И ВНОВЬ НАЧАЛО
- Биография научной теории
- Глава первая. ЭТНОС. ЕГО СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ
- Глава вторая. ПАССИОНАРНОСТЬ
- Глава третья. ВСПЫШКИ ЭТНОГЕНЕЗОВ
- Глава четвертая. А В ЕВРОПЕ
- Глава пятая. АКМАТИЧЕСКАЯ ФАЗА
- Глава шестая. АНТИСИСТЕМЫ В ЭТНОГЕНЕЗЕ
- Глава седьмая. ПАССИОНАРНЫЕ НАДЛОМЫ
- Глава восьмая. КОНТАКТЫ НА УРОВНЕ СУПЕРЭТНОСОВ
- Глава девятая. ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ
- Глава десятая. КОГДА НАДВИГАЕТСЯ ТЬМА
- Глава одиннадцатая. СКРЫТЫЕ СИЛЫ
- Глава двенадцатая. СЛОВО О НАУКЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Сноски к книге «ЭТНОГЕНЕЗ И БИОСФЕРА ЗЕМЛИ»
- Сноски к книге «ОТ РУСИ ДО РОССИИ»
- Сноски к книге «КОНЕЦ И ВНОВЬ НАЧАЛО»
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