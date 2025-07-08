Когда читатель нашего времени покупает и открывает новую книгу по истории или этнографии, он не уверен, что прочтет ее даже до середины. Книга может показаться ему скучной, бессмысленной или просто не отвечающей его вкусу. Но читателю-то еще хорошо: он просто потерял два—три рубля, а каково автору? Сборы сведений. Постановка задачи. Десятилетия поисков решения. Годы за письменным столом. Объяснения с рецензентами. Борьба с редактором. И вдруг все впустую — книга неинтересна! Она лежит в библиотеках... и ее никто не берет. Значит, жизнь прошла даром.

Это так страшно, что необходимо принять все меры для избежания такого результата. Но какие? За время обучения в университете и в аспирантуре будущему автору нередко внушается мысль, что его задача — выписать как можно больше цитат из источников, сложить их в каком-либо порядке и сделать вывод: в древности были рабовладельцы и рабы. Рабовладельцы были плохие, но им было хорошо; рабы были хорошие, но им было плохо. А крестьянам жилось хуже.

Все это, конечно, правильно, но вот беда — читать про это никто не хочет, даже сам автор. Во-первых, потому, что это и так известно, а во-вторых, потому, что это не объясняет, например, почему одни армии одерживали победы, а другие терпели поражения, и отчего одни страны усиливались, а другие слабели. И, наконец, почему возникали могучие этносы и куда они пропадали, хотя полного вымирания их членов заведомо не было. Все перечисленные вопросы целиком относятся к избранной нами теме — внезапному усилению того или иного народа и последующему его исчезновению. Яркий пример тому — монголы XII—XVII вв., но и другие народы подчинялись той же закономерности. Покойный академик Б.Я. Владимирцов четко сформулировал проблему: «Я хочу понять, как и почему все это произошло?», но ответа не дал, как и другие исследователи. Но мы снова и снова возвращаемся к этому сюжету, твердо веруя, что читатель не закроет книгу на второй странице.

Лев Николаевич Гумилев - Полное собрание сочинений

(Вся история в одном томе)

Москва : Издательство АСТ, 2018. - 1024 с. : ил.

ISBN 978-5-17-105299-7

Лев Николаевич Гумилев - Полное собрание сочинений - Содержание

ЭТНОГЕНЕЗ И БИОСФЕРА ЗЕМЛИ

Введение. О ЧЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Часть первая. О ВИДИМОМ И НЕВИДИМОМ

Часть вторая. СВОЙСТВА ЭТНОСА

Часть третья. ЭТНОС В ИСТОРИИ

Часть четвертая. ЭТНОС В ГЕОГРАФИИ

Часть пятая. ПРИРОДА ВНУТРИ НАС

Часть шестая. ПАССИОНАРНОСТЬ В ЭТНОГЕНЕЗЕ

Часть седьмая. МОСТ МЕЖДУ НАУКАМИ

Часть восьмая. ВОЗРАСТЫ ЭТНОСА

Часть девятая. ЭТНОГЕНЕЗ И КУЛЬТУРА

Толковый словарь понятий и терминов

ОТ РУСИ ДО РОССИИ

Вместо предисловия

Часть первая. КИЕВСКАЯ ДЕРЖАВА

Часть вторая. В СОЮЗЕ С ОРДОЙ

Часть третья. ЦАРСТВО МОСКОВСКОЕ

Вместо послесловия

Словарь терминов и редко употребляемых слов

КОНЕЦ И ВНОВЬ НАЧАЛО

Биография научной теории

Глава первая. ЭТНОС. ЕГО СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ

Глава вторая. ПАССИОНАРНОСТЬ

Глава третья. ВСПЫШКИ ЭТНОГЕНЕЗОВ

Глава четвертая. А В ЕВРОПЕ

Глава пятая. АКМАТИЧЕСКАЯ ФАЗА

Глава шестая. АНТИСИСТЕМЫ В ЭТНОГЕНЕЗЕ

Глава седьмая. ПАССИОНАРНЫЕ НАДЛОМЫ

Глава восьмая. КОНТАКТЫ НА УРОВНЕ СУПЕРЭТНОСОВ

Глава девятая. ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Глава десятая. КОГДА НАДВИГАЕТСЯ ТЬМА

Глава одиннадцатая. СКРЫТЫЕ СИЛЫ

Глава двенадцатая. СЛОВО О НАУКЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ