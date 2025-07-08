Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гумилев - Полное собрание сочинений

Лев Николаевич Гумилев - Полное собрание сочинений
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Sociology Political Science
Когда читатель нашего времени покупает и открывает новую книгу по истории или этнографии, он не уверен, что прочтет ее даже до середины. Книга может показаться ему скучной, бессмысленной или просто не отвечающей его вкусу. Но читателю-то еще хорошо: он просто потерял два—три рубля, а каково автору? Сборы сведений. Постановка задачи. Десятилетия поисков решения. Годы за письменным столом. Объяснения с рецензентами. Борьба с редактором. И вдруг все впустую — книга неинтересна! Она лежит в библиотеках... и ее никто не берет. Значит, жизнь прошла даром.
Это так страшно, что необходимо принять все меры для избежания такого результата. Но какие? За время обучения в университете и в аспирантуре будущему автору нередко внушается мысль, что его задача — выписать как можно больше цитат из источников, сложить их в каком-либо порядке и сделать вывод: в древности были рабовладельцы и рабы. Рабовладельцы были плохие, но им было хорошо; рабы были хорошие, но им было плохо. А крестьянам жилось хуже.
Все это, конечно, правильно, но вот беда — читать про это никто не хочет, даже сам автор. Во-первых, потому, что это и так известно, а во-вторых, потому, что это не объясняет, например, почему одни армии одерживали победы, а другие терпели поражения, и отчего одни страны усиливались, а другие слабели. И, наконец, почему возникали могучие этносы и куда они пропадали, хотя полного вымирания их членов заведомо не было. Все перечисленные вопросы целиком относятся к избранной нами теме — внезапному усилению того или иного народа и последующему его исчезновению. Яркий пример тому — монголы XII—XVII вв., но и другие народы подчинялись той же закономерности. Покойный академик Б.Я. Владимирцов четко сформулировал проблему: «Я хочу понять, как и почему все это произошло?», но ответа не дал, как и другие исследователи. Но мы снова и снова возвращаемся к этому сюжету, твердо веруя, что читатель не закроет книгу на второй странице.

Лев Николаевич Гумилев - Полное собрание сочинений

(Вся история в одном томе)
Москва : Издательство АСТ, 2018. - 1024 с. : ил.
ISBN 978-5-17-105299-7

Лев Николаевич Гумилев - Полное собрание сочинений - Содержание

ЭТНОГЕНЕЗ И БИОСФЕРА ЗЕМЛИ
  • Введение. О ЧЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
  • Часть первая. О ВИДИМОМ И НЕВИДИМОМ
  • Часть вторая. СВОЙСТВА ЭТНОСА
  • Часть третья. ЭТНОС В ИСТОРИИ
  • Часть четвертая. ЭТНОС В ГЕОГРАФИИ
  • Часть пятая. ПРИРОДА ВНУТРИ НАС
  • Часть шестая. ПАССИОНАРНОСТЬ В ЭТНОГЕНЕЗЕ
  • Часть седьмая. МОСТ МЕЖДУ НАУКАМИ
  • Часть восьмая. ВОЗРАСТЫ ЭТНОСА
  • Часть девятая. ЭТНОГЕНЕЗ И КУЛЬТУРА
  • Толковый словарь понятий и терминов
ОТ РУСИ ДО РОССИИ
  • Вместо предисловия
  • Часть первая. КИЕВСКАЯ ДЕРЖАВА
  • Часть вторая. В СОЮЗЕ С ОРДОЙ
  • Часть третья. ЦАРСТВО МОСКОВСКОЕ
  • Вместо послесловия
  • Словарь терминов и редко употребляемых слов
КОНЕЦ И ВНОВЬ НАЧАЛО
  • Биография научной теории
  • Глава первая. ЭТНОС. ЕГО СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ
  • Глава вторая. ПАССИОНАРНОСТЬ
  • Глава третья. ВСПЫШКИ ЭТНОГЕНЕЗОВ
  • Глава четвертая. А В ЕВРОПЕ
  • Глава пятая. АКМАТИЧЕСКАЯ ФАЗА
  • Глава шестая. АНТИСИСТЕМЫ В ЭТНОГЕНЕЗЕ
  • Глава седьмая. ПАССИОНАРНЫЕ НАДЛОМЫ
  • Глава восьмая. КОНТАКТЫ НА УРОВНЕ СУПЕРЭТНОСОВ
  • Глава девятая. ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ
  • Глава десятая. КОГДА НАДВИГАЕТСЯ ТЬМА
  • Глава одиннадцатая. СКРЫТЫЕ СИЛЫ
  • Глава двенадцатая. СЛОВО О НАУКЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Сноски к книге «ЭТНОГЕНЕЗ И БИОСФЕРА ЗЕМЛИ»
  • Сноски к книге «ОТ РУСИ ДО РОССИИ»
  • Сноски к книге «КОНЕЦ И ВНОВЬ НАЧАЛО»
Views 423
Rating 4.8 / 5
Added 08.07.2025
Author brat christifid
Rate this publication:
4.8/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books