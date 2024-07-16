Всякое творческое движение жизни начинается со Слова Божьего, которое является той сверхмогущественной силой Всевышнего, которая несет в себе божественную энергию Его Духа для всякой жизни. Зарождаясь в высоких мыслях Божьих, которые выше мыслей наших, как небо выше земли, Слово Творца жизни, исполненное бездны премудрости и ведения, выходит из Его уст, чтобы исполнить Его благую волю и из невидимого сделать видимое. Записанная в писаниях на протяжении тысячелетий людьми, избранными Богом, вдохновленными Его Духом Святым, способными ощущать Его Присутствие и слушаться Его голоса. Слово Божие состоит из книг Ветхого завета, заключенного Богом с людьми до Иисуса Христа, и книг Нового завета, которые вместе называются библией (т.е. библиотекой). Но, читая библию от начала и до конца, непредубежденный читатель видит непрерывную связь всех книг, где золотою нитью проходит Божья мысль о спасении падшего грешника, воссоединении его со своим Творцом и восстановлении его в образ человека богоподобного, запланированного Всевышним прежде вековых времен.

Ценность библии в том, что она является Божьей инструкцией для ВЫХОДА человека из состояния греха и смерти (опустившей его на самый низший энергетический уровень жизни, ограниченный временем и пространством) и ВХОДА человека в мир вечной жизни Царства Божия.

Библия книга богодухновенная, написанная людьми послушными воле Божьей и движимыми Духом Святым, говорящим не к телу, но к вечному духу — человеку, чтобы передать ему благую весть нашего Создателя и Небесного Отца о нашем спасении. А потому никакого пророчества в писании нельзя разрешить самому, но раскрывает, освящает и доносит его во всей полноте до жаждущего духовного сознания человека только откровение Духа Божьего. Открывая человеку Истину Божью, библия показывает ему откуда он пришел и куда идет. И, касаясь души и духа, составов и мозгов, Слово Божие научает, обличает и возрождает в мертвом духе грешника образ и подобие Божие, способное ходить по правилам вечной жизни, чтобы исполнять свое божественное предназначение. Как написано «восхотев Он родил нас Словом Истины Своей, чтобы нам быть некоторым на- чатком Его создании» (Иаков 1,!8); Ибо Слово Творца Всемогущего является тем нетленным семенем Божьей жизни, в котором заложен ее генетический код со всеми божественными свойствами и возможностями. И принимая Слово Божие, и доверяя Ему, как небесному компасу в своей повседневной жизни, человек думающий начинает видеть себя уже не песчинкой, случайно появившейся в грандиозном мире премудрой жизни, но как индивидуальную духовную личность, созданную Богом и для Бога с определенной целью.

Таина жизни и смерти

Духовная энергия Слова Творца жизни первична и, посылаемая Его Всемогущим Духом премудрости и ведения, способна превращаться в разнообразие всевозможных форм и миров с их многослойностью и бесконечностью энергетических измерений, которые нам предстоит еще увидеть и узнать в небесной реальности. То, что Бог сказал однажды, является законом Его жизни на века, чтобы веками исполнять волю Господню и совершать то, для чего Его Слово было послано. Ибо написано: «как дождь и снег нисходит с небес и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтоб она давала семя тому, кто сеет и хлеб тому, кто есть». Так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих, — Оно не возвращается ко тщетным, но исполняет то, что Мне угодно и совершает то, для чего Я послал Его» (Кн. Исайя, гл. 55 ст. 10-11). В простых Словах и жизненных примерах, переданных Богом тогда, мы и сегодня находим глубокий смысл и высочайшую духовную ценность, которая, как никогда, актуальна в нашей современной человеческой жизни, погрязшей во грехах и смерти. Жизни, где богоподобный человек, отступив от Слов правды Божьей и выйдя за круг ее жизнетворных познаний, кажется навсегда упал с высоты своего божественного предназначения. И растеряв все свои первозданные свойства и возможности, вверенной ему райской жизни, стал настолько нагим, что прячась за чуждую ему природу добра и зла, считает сегодня вполне естественной свою временную земную жизнь разрушения и самоуничтожения. Той жизни, где смерть и тьма стали диктовать человеку свои условия, во всем противостоя свету Слова Божия и, разрушая запущенный Богом ритм божественной жизни, ввели ее в необратимый процесс разложения.

Гумовская Лариса Федоровна - Тайна жизни и смерти – Часть 1

Одесса: «Фаворит» — «Печатный дом». 2014 г. - с. 64

Гумовская Лариса Федоровна - Тайна жизни и смерти - Содержание

1. Слово Божье и Его творческий потенциал

2. Глава 2

3. Глава 3

4. Глава 4

5. Глава 5

6. Глава 6

7. Глава 7

8. Глава 8

9. Глава 9

10.Глава 10

Гумовская Лариса Федоровна - Тайна жизни и смерти – Часть 2

Одесса: «Фаворит» — «Печатный дом». 2014 г. - с. 98

Гумовская Лариса Федоровна - Тайна жизни и смерти – Часть 2 – Содержание